Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Business of Sport 06.10.2025, 06:06
Κείμενο Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Στο πάνθεον των αμερικανικών αγώνων ιπποδρομιών καθαρόαιμων ίππων, κανένα όνομα δεν λάμπει περισσότερο από τον Secretariat. Γεννημένος στις 30 Μαρτίου 1970 στο Meadow Stud, Doswell της Βιρτζίνια, το καστανό πουλάρι με τη λευκή φλόγα και τις τρεις λευκές κάλτσες ξεπέρασε γρήγορα τα όρια του αθλήματος και έγινε πολιτιστικό σύμβολο. Τα επιτεύγματά του στην πίστα σε αυτά τα λίγα σύντομα χρόνια – 1972 και 1973 – τον καθιέρωσαν ίσως ως τον σπουδαιότερο του 20ού αιώνα.

Γενεαλογία, πρώιμες επιδόσεις και άνοδος

Ο Secretariat γεννήθηκε από τον Bold Ruler, έναν σπρίντερ που έγινε επιβήτορας γνωστός για την ταχύτητά του, και από την φοράδα Somethingroyal, μια φοράδα γενεαλογικά προικισμένη με αντοχή, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα αποκλειστικά για το διάσημο καθαρόαιμο https://www.secretariat.com/.

Από την αρχή, η σωματική του διάπλαση ήταν επιβλητική. Σε ηλικία δύο ετών, οι παρατηρητές παρατήρησαν ότι ήταν μεγαλόσωμος, δυνατός και ωμός – ίσως και αδέξιος κατά καιρούς – αλλά με την εμφάνιση κάτι εξαιρετικού.

Το 1972, σε ηλικία δύο ετών, ο Secretariat έτρεξε σε εννέα αγώνες. Κέρδισε επτά, κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε έναν και την τρίτη σε έναν άλλο. Εκείνη τη σεζόν, στέφθηκε άλογο της χρονιάς, καθιστώντας τον μόλις το δεύτερο δίχρονο που έλαβε ποτέ αυτή την τιμή.

Έδειξε υπεροχή, όχι μόνο κερδίζοντας, αλλά και κυριαρχώντας σε ορισμένους αγώνες, συχνά ερχόμενος από πίσω και προσπερνώντας όλα τα άλλα άλογα με εκπληκτική επιτάχυνση.

1973: Τριπλό Στέμμα και θρυλικές επιδόσεις

Το έτος 1973 παραμένει χαραγμένο στην ιστορία των αγώνων λόγω των επιδόσεων του Secretariat στο Kentucky Derby, στο Preakness Stakes και στο Belmont Stakes – το Τριπλό Στέμμα. Ήταν το πρώτο άλογο σε 25 χρόνια που κέρδισε το Τριπλό Στέμμα, τερματίζοντας μια μακρά περίοδο ανομβρίας για τους Αμερικανούς οπαδούς των ιπποδρομιών.

Στο Kentucky Derby (Μάιος 1973), ο Secretariat σημείωσε ρεκόρ εγκαίρως για το Derby — το τρέξιμό του 1 ¼ μιλίου δεν έχει ξεπεραστεί ποτέ (σε χώμα).

Στο Preakness Stakes Συνέχισε με μια ακόμη κυρίαρχη επίδοση, σημειώνοντας και πάλι ρεκόρ — αν και η επίσημη χρονομέτρηση ήταν αμφιλεγόμενη για δεκαετίες, οι μεταγενέστερες προσαρμογές επιβεβαίωσαν τον ταχύτερο χρόνο, σύμφωνα με το America’s Best Racing

Στο Belmont Stakes (9 Ιουνίου 1973), ο Secretariat έκανε την πιο εμβληματική του δήλωση. Κέρδισε με 31 μήκη διαφορά, μια διαφορά που φαίνεται σχεδόν απίστευτη, και έτρεξε απίστευτα το 1½ μίλι στο χώμα σε 2:24, ένα ρεκόρ που παραμένει άθικτο. Δεν ήταν απλώς μια νίκη, αλλά μια επίδοση βγαλμένη από τον μύθο.

Εκτός από το Triple Crown, συνέχισε να κερδίζει αγώνες, συχνά με κυρίαρχο τρόπο, και μέχρι το τέλος του 1973 είχε ένα ρεκόρ αγώνων 21 εκκινήσεων: 16 νίκες, 3 δευτερόλεπτα, 1 τρίτη θέση.

Έπαθλα στον ιππόδρομο

Στη σχετικά σύντομη αγωνιστική του καριέρα, ο Secretariat κέρδισε 1.316.808 δολάρια ΗΠΑ σε χρήματα.

Ενώ με τα σύγχρονα πρότυπα αυτό το νούμερο φαίνεται μέτριο, στο πλαίσιο των αρχών της δεκαετίας του 1970 και δεδομένων των λίγων ετών που αγωνίστηκε, ήταν τεράστιο. Κυριάρχησε σε πολλούς από τους πλουσιότερους και πιο διάσημους αγώνες στην Αμερική.

Για να το θέσουμε σε προοπτική, η διετής σεζόν του (1972) απέφερε κάτι πάνω από 450.000 δολάρια ΗΠΑ. Η τριετής σεζόν του (1973) αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μέρος των υπολοίπων.

Καριέρα σαν επιβήτορας

Σχεδόν αμέσως μετά τα κορυφαία του επιτεύγματα, η αξία του Secretariat εκτός πίστας έγινε σαφής. Τον Φεβρουάριο του 1973, πριν από πολλές από τις χαρακτηριστικές του νίκες, έγινε κοινοπρακτικός για 6.080.000 δολάρια ΗΠΑ, με την πώληση μετοχών αναπαραγωγής – ένα παγκόσμιο ρεκόρ για την εποχή του.

Η αξία του δεν σταμάτησε με την κοινοπραξία. Ως επιβήτορας στο Claiborne Farm στο Κεντάκι, ο Secretariat γέννησε εκατοντάδες πουλάρια. Ενώ πολλοί από τους γιους του ήταν λιγότερο επιτυχημένοι από ό,τι αναμενόταν στην πίστα, παρήγαγε μερικούς εξαιρετικούς απογόνους και η επιρροή του μέσω των απογόνων του ήταν βαθιά.

Διάφορες πηγές εκτιμούν ότι τα κέρδη των ιπποδρομιών που γεννήθηκαν από την Secretariat ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Αυτό περιλαμβάνει πολλά άλογα που επωφελήθηκαν από την γενεαλογία του για πολλά χρόνια.

Άγαλμα του Secretariat στο Belmont Park στολισμένο για τον ετήσιο αγώνα Belmont Stakes

Μοναδικότητα και κληρονομιά

Ο Secretariat δεν ήταν απλώς δυνατός ή γρήγορος. Η φυσιολογία του ήταν εξαιρετική. Σύμφωνα με το History Channel, μετά τον θάνατό του, μια νεκροψία αποκάλυψε ότι η καρδιά του ήταν ασυνήθιστα μεγάλη – περίπου 9 κιλά, περίπου δυόμισι φορές το μέγεθος της μέσης καρδιάς ενός ιπποδρομιακού αλόγου.

Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό συνέβαλε στην εξαιρετική του ικανότητα – τα βήματά του ήταν μεγάλα, η αντοχή του αξιοσημείωτη, η τελική του προσπάθεια απαράμιλλη.

Οι νίκες του στο Triple Crown παραμένουν όλες ρεκόρ μέχρι σήμερα: κανένα άλογο από τότε δεν έχει σπάσει τον χρόνο του Secretariat στο Kentucky Derby, στο Preakness Stakes ή στο Belmont Stakes (σε χώμα).

Ύστερα χρόνια και θάνατος

Ο Secretariat αποσύρθηκε σαν επιβήτορας πλέον στα τέλη του 1973, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση του Triple Crown. Για περίπου 16 χρόνια ως επιβήτορας, στο Claiborne Farm, και έγινε πατέρας 600 πουλαριών. Ενώ δεν ήταν όλοι εξαιρετικοί δρομείς, αρκετοί ήταν αρκετά επιτυχημένοι. και η γενεαλογία του συνεχίζεται δυναμικά μέχρι σήμερα.

Στις 4 Οκτωβρίου 1989, σε ηλικία 19 ετών, ο Secretariat υποβλήθηκε σε ευθανασία αφού εμφάνισε σοβαρή ενδονυχίτιδα, μια επώδυνη πάθηση των οπλών.

Η επιρροή του παραμένει: στις γενεαλογικές γραμμές, στην ιπποδρομιακή παράδοση, σε ταινίες, βιβλία και στη μνήμη. Έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για αυτά που κέρδισε, αλλά και για το πώς κέρδισε – με κυριαρχία, με ταχύτητα και συχνά με εκπληκτικά περιθώρια. Η ιστορία του Secretariat παραμένει σημείο αναφοράς με το οποίο αξιολογούνται γενιές ιπποδρομιών.

Οικονομική απόδοση

Ενώ τα επίσημα κέρδη του στον στίβο ανήλθαν σε 1.316.808 δολάρια, το Secretariat απέφερε επίσης τεράστια οικονομική αξία και αλλού:

Η συμφωνία κοινοπραξίας το 1973 (πριν από πολλούς από τους μεγαλύτερους αγώνες του) ήταν τεράστια για την εποχή της – 6,08 εκατομμύρια δολάρια.

Η καριέρα του απέφερε σημαντικά κέρδη, μέσω αμοιβών άλογων και απόδοσης απογόνων. Ενώ τα ακριβή σύνολα για τα έσοδα από αμοιβές άλογων ποικίλλουν ανάλογα με την πηγή, τα κέρδη από τα πορτοφόλια των απογόνων του (και των αλόγων στη γενετική του γραμμή) ανέρχονται ήδη σε περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια.

Ρεκόρ και κέρδη αγώνων

Τα συνολικά ρεκόρ του Secretariat στην καριέρα της: 21 συμμετοχές, 16 νίκες, 3 δεύτερες θέσεις, 1 τρίτη θέση

Κέρδη σε αγώνες σε όλη τη ζωή: $1.316.808  (σε δολάρια της δεκαετίας του 1970) που προσαρμοσμένα για τον πληθωρισμό έως το 2025, το συνολικό ποσό ισούται με περίπου 9,7 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ ορισμένα σύγχρονα άλογα έχουν ξεπεράσει αυτό το ποσό σε απόλυτα δολάρια, λίγα το έχουν κάνει σε τόσο λίγους αγώνες, και ακόμα λιγότερα εναντίον ενός τέτοιου ελίτ ανταγωνισμού.

Κέρδη ως επιβήτορας

Ίσως ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι τα κέρδη του Secretariat από την κοινοπρακτική μετοχών αναπαραγωγής. Τον Φεβρουάριο του 1973, πριν από τους ηρωισμούς του στο Triple Crown, πουλήθηκαν δικαιώματα αναπαραγωγής σε 32 μετοχές, αξίας $190.000  η καθεμία, συνολικού ύψους 6,08 εκατομμυρίων δολαρίων., δηλαδή περίπου 43 εκατομμύρια δολάρια σήμερα.

Αυτή η συμφωνία εξασφάλισε τα οικονομικά του Meadow Stable και εξασφάλισε τη θέση του Secretariat στο Claiborne Farm στο Κεντάκι ως επιβήτορα και πατέρα.

Απόγονοι και Κληρονομιά μέσω Γραμμών Αίματος

Ενώ οι γιοι του Secretariat δεν ήταν τόσο κυρίαρχοι όσο αναμενόταν, οι κόρες του αποδείχθηκαν εξαιρετικές φοράδες. Μέσω αυτών, η γραμμή αίματος εξαπλώθηκε ευρέως. Άλογα  όπως τα Storm Cat, A.P. Indy και αμέτρητα άλλα εντοπίζουν την καταγωγή τους στο Secretariat, διασφαλίζοντας ότι τα γονίδιά του παραμένουν κεντρικά στην εκτροφή καθαρόαιμων ίππων.

Τα συνολικά έσοδα των απογόνων του έχουν εκτιμηθεί σε ονομαστικά 30 εκατομμύρια δολάρια. Προσαρμοσμένα για τον πληθωρισμό, αυτό είναι πάνω από 120 εκατομμύρια δολάρια σε δολάρια του 2025, διασφαλίζοντας ότι η κληρονομιά του Secretariat δεν ήταν μόνο προσωπική αλλά και γενετική.

Έτσι, όταν κάποιος λαμβάνει υπόψη τα συνολικά κέρδη του σε όλη τη ζωή του – έπαθλα, κοινοπραξία, αναπαραγωγή και αξία αίματος – ο οικονομικός αντίκτυπος του Secretariat είναι πολλές φορές μεγαλύτερος από τα κέρδη του από τον ιππόδρομο μόνο.

