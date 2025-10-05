Sora: Η νέα εφαρμογή της OpenAI στο στόχαστρο Disney, Nintendo και McDonald’s

Μια εφαρμογή που υπόσχεται να φέρει την παραγωγή βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη στο ευρύ κοινό, κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή του App Store μέσα σε λίγες ώρες. Η OpenAI λάνσαρε το Sora με την υπόσχεση να αλλάξει τον τρόπο που δημιουργούμε βίντεο.

Όμως, το λανσάρισμα της εφαρμογής συνοδεύεται από σοβαρά νομικά ερωτήματα: μπορεί ένας χρήστης να «ζωντανεύει» τον Pikachu της Nintendo ή τον Mickey Mouse της Disney χωρίς άδεια;

Οι viral δημιουργίες του Sora

Από τον SpongeBob και τον Patrick Star, μέχρι τους Simpsons και τον Ronald McDonald, το Sora γέμισε σε λίγες μέρες με βίντεο που αξιοποιούν χαρακτήρες και λογότυπα εταιρειών.

Σε ένα από τα πιο σχολιασμένα κλιπ, ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, εμφανίζεται με Pokémon λέγοντας: «Ελπίζω η Nintendo να μην μας μηνύσει», αναφέρει στο ρεπορτάζ του το CNBC.

Άλλα βίντεο δείχνουν το λογότυπο της Starbucks, χαρακτήρες της Universal από το “Despicable Me” και ακόμη τη μασκότ της McDonald’s να κυκλοφορεί με αυτοκίνητο-μπέργκερ.

lol gj gabriel https://t.co/Bp4hAkxi3W — Sam Altman (@sama) September 30, 2025

Οι φόβοι των ειδικών

Ο καθηγητής Δικαίου Mark Lemley από το Stanford εξηγεί στο CNBC ότι η OpenAI «εκθέτει τον εαυτό της σε βροχή αγωγών», αφού πολλά από τα παραγόμενα βίντεο συνιστούν ευθεία παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Η περίπτωση θυμίζει τις πρόσφατες αγωγές της Disney και της Universal κατά του Midjourney, που χρησιμοποίησε χαρακτήρες ταινιών χωρίς άδεια.

Αντιδράσεις και σιωπή από τις εταιρείες

Η McDonald’s αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ούτε η Disney, ούτε η Nintendo, ούτε η Starbucks απάντησαν σε ερωτήματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Παρά την απουσία επίσημης τοποθέτησης, το ιστορικό των εταιρειών δείχνει ότι δεν διστάζουν να κινηθούν δικαστικά όταν θεωρούν ότι απειλούνται τα brands τους.

Η θέση της OpenAI

Η OpenAI δηλώνει ότι συνεργάζεται με δικαιούχους ώστε να μπλοκάρει τη χρήση κατοχυρωμένων χαρακτήρων, αν αυτό ζητηθεί.

«Θέλουμε οι δημιουργοί να συνδεθούν με τους φαν τους, αλλά σεβόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα», τόνισε ο επικεφαλής συνεργασιών ΜΜΕ, Varun Shetty.

Στην εφαρμογή υπάρχει μηχανισμός αναφοράς για παραβιάσεις, ενώ επιτρέπεται στους χρήστες να δημιουργούν cameo του εαυτού τους – όχι άλλων προσώπων ή διασήμων.

Το επόμενο μεγάλο τεστ

Η μάχη γύρω από το Sora δεν αφορά μόνο το μέλλον της OpenAI, αλλά και το πώς οι μεγάλες εταιρείες όπως η Disney, η Nintendo, η Universal και η Starbucks θα προστατεύσουν τις μάρκες τους σε μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα όπου η ΤΝ κάνει εύκολη την αναπαραγωγή.

Αν το νομικό πλαίσιο δεν ξεκαθαρίσει, η δημιουργικότητα των χρηστών θα συγκρούεται διαρκώς με τα δικαιώματα των εταιρειών.

Το Sora βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης ανάμεσα στην καινοτομία και στην προστασία των brands.

Το αν η OpenAI θα καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στους δημιουργούς και στους κολοσσούς όπως η Disney και η Nintendo, θα κρίνει αν το νέο εργαλείο θα εξελιχθεί σε επανάσταση ή σε δικαστικό πονοκέφαλο.