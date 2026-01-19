Διαμάντια: Η De Beers μειώνει την τιμή τους για πρώτη φορά εδώ και ένα χρόνο

Σε μείωση των επίσημων των τιμών των διαμαντιών για πρώτη φορά εδώ και ένα χρόνο προχώρησε η De Beers, σύμφωνα με ανώνυμε πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η βιομηχανία διαμαντιών βρίσκεται στη δίνη μιας από τις πιο παρατεταμένες και βαθύτερες κρίσεις στη σύγχρονη ιστορία, καθώς οι Κινέζοι μειώνουν τις δαπάνες για είδη πολυτελείας ενώ αυξάνεται η δημοτικότητα των συνθετικών διαμαντιών. Οι αμερικανικοί δασμοί στην Ινδία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα διαμαντιών στον κόσμο, επιβαρύνουν περαιτέρω το άσχημο κλίμα.

Η De Beers συνήθως προσπαθεί να αποφύγει να μειώσει τις τιμές λόγω της δεσπόζουσας θέσης της, η οποία μπορεί να επηρεάσει το συνολικό κλίμα. Αντ’ αυτού, η εταιρεία πωλούσε διαμάντια φθηνότερα υπό το καθεστώς μυστικότητας, ενώ οι επίσημες τιμές παρέμειναν περίπου 25% υψηλότερες από την τρέχουσα τιμή για ορισμένες κατηγορίες.

Σήμερα Δευτέρα στην πρώτη τακτική πώληση του έτους η εταιρεία με ανώνυμες πηγές.

Οι τιμές στα διαμάντια

Στις κανονικές εκπτώσεις της, η De Beers ορίζει τις τιμές και λέει στους πελάτες, γνωστούς στον κλάδο ως “sightholders” , πόσο αναμένεται να αγοράσουν. Ενώ οι αγοραστές μπορούν να αρνηθούν, κάτι τέτοιο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πρόσβασή τους σε προμήθειες στο μέλλον. Η εταιρεία πωλεί τα διαμάντια της σε κουτιά, ταξινομημένα σε διαφορετικές κατηγορίες και μεγέθη.

Η κλίμακα των μειώσεων των τιμών της Δευτέρας δεν είναι σαφής. Η εταιρεία εισήγαγε πολιτική τιμολόγησης μιας γραμμής στην πώληση, αντί να δίνει την τιμή για κάθε μεμονωμένο κουτί διαμαντιών, τιμολογεί ένα ενιαίο σύνολο, καθιστώντας δύσκολο τον προσδιορισμό των μειώσεων των τιμών. Επίσης, άλλαξε την ποικιλία ορισμένων κουτιών, καθιστώντας δύσκολη την σύγκριση ομοειδών προϊόντων, ανέφεραν οι πηγές.

Η De Beers μείωσε τελευταία φορά τις τιμές τον Δεκέμβριο του 2024 και η πρόσφατη μείωση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την εταιρεία που εφηύρε τη σύγχρονη βιομηχανία διαμαντιών. Η αγορά έδειχνε επιτέλους κάποια σημάδια σταθεροποίησης πριν ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πυροδοτήσει νέα αναταραχή πέρυσι.

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στην Ινδία, όπου διακινείται, κόβεται ή γυαλίζεται περίπου το 90% των διαμαντιών. Οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος καταναλωτής διαμαντιών στον κόσμο.

Για την ιδιοκτήτρια της De Beers, την Anglo American Plc, η χρονική στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Η εταιρεία εξόρυξης επιδιώκει να αποχωρήσει από την επιχείρηση στο πλαίσιο μιας ριζικής αναδιάρθρωσης, αφού απέκρουσε μια προσφορά 49 δισ. δολαρίων από την BHP Group το 2024.

Τέλος, η Μποτσουάνα επιδιώκει να αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας εξόρυξης διαμαντιών De Beers. Η Anglo American Plc επιδιώκει να εκχωρήσει το μερίδιό της (85%) που κατέχει στη De Beers, η οποία εξορύσσει τα περισσότερα από τα πολύτιμα πετράδια της στη νότια αφρικανική χώρα, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης που ξεκίνησε πριν από 16 μήνες.