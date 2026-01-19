Γροιλανδία: Το όπλο της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ – Τα ομόλογα 8 τρισ. δολ

Τι θα εμπόδιζε την Ευρώπη να απαντήσει στην «προκλητική» και παράνομη αξίωση αγοράς της Γροιλανδίας απο τις ΗΠΑ, με ένα πολύ ισχυρό όπλο ; Η ερώτηση είναι μια υπόθεση εργασίας αλλα το όπλο είναι υπαρκτό: Πρόκειται για τα ομόλογα που διακρατούν οι ευρωπαικές χώρες έχοντας αγοράσει αμερικανικό χρέος , η αξία των οποίων φθάνει το εντυπωσιακό μέγεθος των 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων!

Στις ευρωπαικές πρωτευούσες υπάρχει προβληματισμός και κυριαρχεί η αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα αλλά παρ ολα αυτά είναι σχεδόν ομόθυμη η στάση των περισσοτέρων ηγεσιών που δηλώνουν οτι η κυριαρχία της Γροιλανδίας, είναι κόκκινη γραμμή που δεν επιδέχεται συμβιβασμούς.

Ωστόσο, την όλη εικόνα αλλοιώνουν κινήσεις που μάλλον δείχνουν έλλειψη προσανατολισμού και αποφασιστικότητας όπως η αποστολή γερμανικής δύναμης στη Γροιλανδία και της απομάκρυνσής της μόλις δυο 24ωρα αργότερα !

Ηδη, η Γαλλία έδειξε να παίρνει πολύ σοβαρά την ανάγκη αντίδρασης μετα την απειλή Τραμπ , το περασμένο Σάββατο, ότι θα επιβάλει (επιπλέον) δασμούς στις ευρωπαικές χώρες που όπως έγραψε «παίζουν πολυ επικίνδυνο παιχνίδι». Συγκεκριμένα η Γαλλία έδειξε στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των άμεσων ξένων επενδύσεων και του εμπορίου.

Η απειλή Τραμπ για τη Γροιλανδία

Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος διατυπώνει την απειλή επιβολής και περαιτέρω δασμών και έως τη στιγμή που δεν θα έχει ολοκληρωθει η «αγορά της Γρολανδιας». Για την ακρίβεια ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο δικό του truth social, δήλωσε , μεταξύ άλλων :

«Πέρα από όλα τα άλλα, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία έχουν ταξιδέψει στη Γροιλανδία, για άγνωστους σκοπούς. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια, την προστασία και την επιβίωση του πλανήτη μας. Αυτές οι χώρες, που παίζουν αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν θέσει σε κίνδυνο ένα επίπεδο που δεν είναι βιώσιμο ή ανεκτό. Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να προστατευθεί η Παγκόσμια Ειρήνη και Ασφάλεια, να ληφθούν ισχυρά μέτρα ώστε αυτή η δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση να τερματιστεί γρήγορα και χωρίς αμφιβολία. Από την 1η Φεβρουαρίου 2026, όλες οι προαναφερθείσες χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία) θα επιβαρύνονται με δασμό 10% σε όλα τα αγαθά που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την 1η Ιουνίου 2026, ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Αυτός ο δασμός θα οφείλεται και θα καταβάλλεται μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας.»

Donald J. Trump Truth Social Post 11:19 AM EST 01.17.26 We have subsidized Denmark, and all of the Countries of the European Union, and others, for many years by not charging them Tariffs, or any other forms of remuneration. Now, after Centuries, it is time for Denmark to give… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 17, 2026

Η αδυναμία των ΗΠΑ

Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν μια βασική ευπάθεια που η Ευρωπαική Ενωση μπορεί να εκμεταλλευτεί, σύμφωνα με τον Τζορτζ Σαραβέλος, επικεφαλής της έρευνας συναλλάγματος στην Deutsche Bank .

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ζυγίζει επιλογές για αντίποινα στους τελευταίους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το πιο ισχυρό όπλο της μπορεί να βρίσκεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σημειώνει το Fortune.

«Η Ευρώπη κατέχει τη Γροιλανδία, κατέχει επίσης πολλά ομόλογα του Δημοσίου», έγραψε σε σημείωμα την Κυριακή.

Η κατοχή αυτών των ομολόγων βοηθά στην εξισορρόπηση των τεράστιων εξωτερικών ελλειμμάτων της Αμερικής, και η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος δανειστής των ΗΠΑ στον κόσμο.

Αμερικανικό χρέος

Για παράδειγμα, η αντιστάθμιση της εμπορικής ανισορροπίας των ΗΠΑ απαιτεί μεγάλες εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει επίσης να χρηματοδοτήσει τα κενά του προϋπολογισμού εκδίδοντας περισσότερο χρέος, συχνά σε ξένους επενδυτές.

«Οι ευρωπαϊκές χώρες κατέχουν 8 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά ομόλογα και μετοχές, σχεδόν διπλάσια από ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος μαζί», επεσήμανε ο Σαραβέλος. «Σε ένα περιβάλλον όπου η γεωοικονομική σταθερότητα της δυτικής συμμαχίας διαταράσσεται υπαρξιακά, δεν είναι σαφές γιατί οι Ευρωπαίοι θα ήταν τόσο πρόθυμοι να παίξουν αυτόν τον ρόλο».

«Η μετατροπή του κεφαλαίου σε όπλο»

Ο Σαραβέλος βλέπει επιπλέον πλεονέκτημα για την Ευρώπη ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με την κυβέρνηση Τραμπ να επικεντρώνεται σε θέματα οικονομικής προσιτότητας. Σε αυτό το μέτωπο, η ΕΕ θα μπορούσε να επηρεάσει τον πληθωρισμό και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, που επηρεάζουν το κόστος δανεισμού.

«Με την καθαρή διεθνή επενδυτική θέση των ΗΠΑ να βρίσκεται σε ιστορικά αρνητικά επίπεδα, η αμοιβαία εξάρτηση των ευρωπαϊκών και αμερικανικών χρηματοπιστωτικών αγορών δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη», δήλωσε. «Είναι η μετατροπή του κεφαλαίου σε όπλο και όχι οι εμπορικές ροές που θα ήταν μακράν η πιο αποσταθεροποιητική παράμετρος για τις αγορές».