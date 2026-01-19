Πιερρακάκης: Να φέρουμε απτά αποτελέσματα και με ταχύτητα

Τι είπε o Κ. Πιερρακάκης λίγο πριν την πρώτη του συνεδρίαση ως πρόεδρος του Eurogroup - Οι 4 άξονες της πολιτικής που θα ακολουθήσει

World 19.01.2026, 16:30
Πιερρακάκης: Να φέρουμε απτά αποτελέσματα και με ταχύτητα
Newsroom

Στην επίτευξη «απτών αποτελεσμάτων» και μάλιστα «με ταχύτητα» στάθηκε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης στις δηλώσεις που πραγματοποίησε κατά την είσοδό του στη σημερινή -πρώτη υπό την προεδρία του- συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι, σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο συντονισμός είναι απαραίτητα για την προάσπιση των αρχών της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου.

Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε στα 4 σημεία που είχε θέσει και όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, κάνοντας λόγο για: την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, το ψηφιακό ευρώ και τη διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης.

Η δήλωση Πιερρακάκη πριν την είσοδο στη συνεδρίαση του Eurogroup

Η Βουλγαρία και οι G7

Στο επίκεντρο των εργασιών, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Πιερρακάκης θα βρεθεί η διεύρυνση της ζώνης του ευρώ, με αιχμή την  ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, την οποία καλωσόρισε ο ίδιος λίγο πριν την έναρξη του πρώτου Eurgroup της φετινής χρονιάς.

Πλάνα από το Eurogroup Roundtable

Επίσης, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι θα τεθούν επί τάπητος και οι προτεραιότητες που προέρχονται από τη συνεδρίαση των G7. Η ενημέρωση θα γίνει από Ρολάντ Λεσκούρ, υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας η οποία προεδρεύει την περίοδο αυτή στο G7. Θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας. Στις 12 Ιανουαρίου, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν την μείωση της εξάρτησης από την Κίνα για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες, θέμα που θα αποτελέσει μέρος της ενημέρωσης στο Eurogroup.

Η εκλογή νέου αντιπροέδρου της ΕΚΤ

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε και στην εκλογή του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα αποτελέσει ένα από τα επιμέρους ζητήματα που θα τεθούν στο σημερινό Eurogroup. Όπως είπε: «Έχουμε τη θεσμική ωριμότητα ώστε να επιλέξουμε τον κατάλληλο υποψήφιο», κάνοντας λόγο παράλληλα για ύπαρξη εξαιρετικών υποψηφιοτήτων.

Έξι υποψήφιοι έχουν καταθέσει την υποψηφιότητά τους: ο Μάριο Σεντένο (Πορτογαλία), ο Μάρτινς Κάζακς (Λετονία), ο Μάντις Μύλερ (Εσθονία), ο Όλι Ρεν (Φινλανδία), ο Ρίμαντας Σάντζιους (Λιθουανία) και ο Μπόρις Βούιτσιτς (Κροατία).

Το Eurogroup θα συζητήσει τις υποψηφιότητες με στόχο τη σύσταση προς το Συμβούλιο, ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους ηγέτες της ΕΕ σε σύνοδο κορυφής τον Μάρτιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση Πιερρακάκη

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος σήμερα στην  συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Ισπανία χθες το βράδυ και να πω ότι οι σκέψεις μας είναι μαζί τους και με τον ισπανικό λαό συνολικά.

Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι συνεδριάζουμε σήμερα υπό το φως των πρόσφατων διεθνών εξελίξεων σε ένα εξαιρετικά ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο ευρωπαϊκός συντονισμός είναι καίριας σημασίας, προκειμένου να διαφυλάξουμε τις θεμελιώδεις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και της προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο.

Πρόκειται για το πρώτο Eurogroup που πραγματοποιείται φέτος και όλοι το αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι και το πρώτο στο οποίο θα προεδρεύσω υπό τη νέα μου ιδιότητα ως Πρόεδρος του Eurogroup.

Σε ό,τι αφορά τις ευρύτερες πολιτικές προτεραιότητες, θα ήθελα να ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας όσα ανέφερα τον περασμένο Δεκέμβριο: υπάρχει σύγκλιση, υπάρχει συναίνεση ως προς το ποιες πρέπει να είναι (οι προτεραιότητες): Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, η ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων της Ένωσης, το ψηφιακό ευρώ.

Αυτό για το οποίο θα κριθούμε είναι τα απτά αποτελέσματα τα οποία οφείλουμε να τα φέρουμε με ευελιξία και ταχύτητα. Πρέπει να καταστήσουμε τη στρατηγική μας συνώνυμη της υλοποίησης. Πιστεύω ακράδαντα ότι, μαζί με τους συναδέλφους μου στο Eurogroup, μπορούμε συλλογικά να δούμε αυτή τη φιλοσοφία να αποτυπώνεται στο πρόγραμμα εργασίας, με αίσθημα σεβασμού αλλά και με επίγνωση του επείγοντος.

Σήμερα θα καλωσορίσουμε τη Βουλγαρία ως πλήρες μέλος του Eurogroup για πρώτη φορά, καθώς εντάχθηκε την 1η Ιανουαρίου. Αυτό αποτελεί απόδειξη της συλλογικής ισχύος της Ευρωζώνης. Θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε από την Υπουργό Οικονομικών της Βουλγαρίας για αυτή τη μετάβαση, για την τρέχουσα κατάσταση και για το πώς αυτή εξελίσσεται επί του πεδίου.

Θα συζητήσουμε τις συστάσεις για τη Ζώνη του Ευρώ για το 2026, καθώς και τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωζώνης, αφού λάβουμε τη σχετική εισήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρξει επίσης μια σύντομη αποτίμηση των εξελίξεων εκ μέρους της Συνόδου G7. Η Γαλλία ανέλαβε φέτος την προεδρία της G7, οπότε ο Υπουργός Λεσκύρ θα έχει την ευκαιρία να μας ενημερώσει για τις γαλλικές προτεραιότητες.

Τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη: η θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχουμε λάβει έξι εξαιρετικές υποψηφιότητες, πρόκειται για ένα πρωτοφανές ενδιαφέρον, ωστόσο πιστεύω ότι διαθέτουμε τη θεσμική ωριμότητα ώστε να κάνουμε απτά βήματα από σήμερα, με στόχο να καταλήξουμε σε έναν και μόνο υποψήφιο.

Σας ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονώ να σας ενημερώσω για το αποτέλεσμα των συζητήσεών μας. Θα δεχθώ τις ερωτήσεις σας στη συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

