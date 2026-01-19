Ισπανία: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της φονικής σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας

Για «εξαιρετικά παράξενο» χαρακτήρα του δυστυχήματος κάνουν λόγο οι αρχές στην Ισπανία

World 19.01.2026, 16:50
Ισπανία: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της φονικής σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Η σύγκρουση και ο εκτροχιασμός τρένου που σημειώθηκε την Κυριακή στη νότια Ισπανία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 39 ανθρώπων και τον τραυματισμό 122, με τις αρχές να επισημαίνουν τον «εξαιρετικά παράξενο» χαρακτήρα του ατυχήματος σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Έχουν αναφερθεί στο παρελθόν προβλήματα με τις υποδομές στο Ανταμούζ από βλάβες στη σηματοδότηση έως προβλήματα με τις εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος

Ποια στοιχεία έχουν γίνει γνωστά από τις ισπανικές αρχές μέχρι στιγμής:

Το ατύχημα συνέβη στις 9:45 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ανταμούζ στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χλμ. νότια της πρωτεύουσας Μαδρίτης.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας, το ένα λειτουργούσε από τον ιδιωτικό όμιλο Iryo και το άλλο από την Alvia, που διαχειρίζεται η ισπανική δημόσια σιδηροδρομική εταιρεία Renfe.

Τα δύο τελευταία από τα οκτώ βαγόνια του χαρακτηριστικού κόκκινου τρένου Iryo που ταξίδευε από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής και συγκρούστηκαν με το αντίθετο τρένο Alvia, με αποτέλεσμα τα δύο πρώτα βαγόνια του τελευταίου να εκτροχιαστούν και να πέσουν από ένα ανάχωμα ύψους έως και πέντε μέτρων.

Τι δηλώνουν οι ισπανικές αρχές

Υπήρχε ένα διάστημα 20 δευτερολέπτων μεταξύ του πρώτου εκτροχιασμού και της σύγκρουσης, πολύ σύντομο για να ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα πέδησης, σύμφωνα με τον διευθυντή της Renfe, Alvaro Fernández Heredia, ο οποίος επίσης δήλωσε ότι το ανθρώπινο λάθος αποκλείεται πρακτικά.

«Πρέπει να ήταν κάποιο είδος βλάβης στο τροχαίο υλικό ή στην υποδομή, και αυτό θα χρειαστεί χρόνο» για να διερευνηθεί, είπε.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Alvia είχε προφανώς συγκρουστεί με τα εκτροχιασμένα βαγόνια ή τα συντρίμμια του Iryo. Ο 27χρονος οδηγός του Alvia σκοτώθηκε στο δυστύχημα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Renfe.

Το Iryo μετέφερε περίπου 300 επιβάτες και είχε μόλις αναχωρήσει από την ιστορική πόλη της Κόρδοβα. Η ταχύτητά του τη στιγμή του ατυχήματος ήταν 110 χλμ/ώρα, πολύ κάτω από το ανώτατο όριο των 250 χλμ/ώρα σε αυτό το τμήμα της γραμμής.

Το αντίθετο τρένο, που μετέφερε 187 επιβάτες, ταξίδευε με ταχύτητα 205 χλμ/ώρα, σύμφωνα με την Renfe.

Τα εκτροχιασμένα βαγόνια του Alvia μετέφεραν 37 επιβάτες το πρώτο και 16 το δεύτερο. Οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες προέρχονταν από τα δύο πρώτα βαγόνια του Alvia.

Ο υπουργός Μεταφορών Oscar Puente δήλωσε ότι το Iryo ήταν λιγότερο από τεσσάρων ετών και ότι η σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο με επένδυση 700 εκατομμυρίων ευρώ. Η Iryo δήλωσε ότι η τελευταία επιθεώρηση του τρένου είχε πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου.

Ο Puente χαρακτήρισε το ατύχημα «εξαιρετικά παράξενο» και είπε ότι αν δεν υπήρχε το αντίθετο τρένο, ο εκτροχιασμός πιθανότατα δεν θα είχε προκαλέσει θανάτους.

Ο Jose Trigueros, πρόεδρος της Ένωσης Οδοποιών Μηχανικών (ARE), είπε ότι η προκαταρκτική ανάλυση των εικόνων και των πληροφοριών που δημοσίευσαν οι αρχές υποδηλώνει «βλάβη στο σύστημα ανάρτησης των πίσω μονάδων» του τρένου Iryo.

Προηγούμενα προβλήματα

Η ένωση μηχανοδηγών SEMAF είχε προειδοποιήσει τον κρατικό διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής ADIF σε επιστολή τον περασμένο Αύγουστο για σοβαρή φθορά της σιδηροδρομικής γραμμής όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το Reuters, αναφέροντας ότι λακκούβες, ανωμαλίες και ανισορροπίες στις εναέριες γραμμές ρεύματος προκαλούσαν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα.

Η ADIF δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Σύμφωνα με μια ανασκόπηση του Reuters σχετικά με τις προειδοποιήσεις στον λογαριασμό X της ADIF, έχουν αναφερθεί στο παρελθόν προβλήματα με τις υποδομές στο Ανταμούζ από βλάβες στη σηματοδότηση έως προβλήματα με τις εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, που προκάλεσαν καθυστερήσεις στα τρένα υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας 10 φορές από το 2022.

Η κυβέρνηση δέχτηκε κριτική πέρυσι για μια σειρά καθυστερήσεων στο δίκτυο, που προκλήθηκαν από διακοπές ρεύματος και κλοπές από τις γραμμές. Το δίκτυο είναι ευάλωτο σε κλοπές καλωδίων, καθώς διασχίζει μεγάλες εκτάσεις άδειων αγροτικών περιοχών.

Το δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, με 3.622 χιλιόμετρα γραμμών, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά την Κίνα, σύμφωνα με την ADIF.

Η Ισπανία άνοιξε το δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας στον ιδιωτικό ανταγωνισμό το 2020, σε μια προσπάθεια να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κόστους στα τρένα AVE της Renfe.

Η Iryo είναι μια κοινοπραξία μεταξύ του ιταλικού κρατικού σιδηροδρομικού φορέα Ferrovie dello Stato, της αεροπορικής εταιρείας Air Nostrum και του ισπανικού επενδυτικού ταμείου υποδομών Globalvia. Ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2022, αρχικά στη διαδρομή Μαδρίτη-Βαρκελώνη και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Το τρένο Iryo ETR1000 κατασκευάζεται από την κοινοπραξία Hitachi Rail-Bombardier στην Ευρώπη για τη μονάδα Trenitalia της Ferrovie. Τα τρένα Alvia της Renfe κατασκευάζονται από τους τοπικούς κατασκευαστές CAF και Talgo.

