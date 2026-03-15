Μητσοτάκης: Ξορκίζει τις επιπτώσεις του πολέμου με πλαφόν και πυρηνικά

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στις ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία, στην επιβολή του πλαφόν σε προιόντα σούπερ μάρκετ και καύσιμα, αλλά και στην πρόθεση να διερευνηθεί αν οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορού να έχουν έναν ρόλο στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τι αναφέρει για το πλαφόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού σημειώνει ότι «η πολιτεία οφείλει να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει, διασφαλίζοντας ότι η συγκυρία δεν θα οδηγήσει σε φαινόμενα αισχροκέρδειας», αναφέρεται στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στα καύσιμα -με ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά- όσο και σε 63 προϊόντα στο σούπερ μάρκετ.

Και σημειώνει: «προφανώς, καμία χώρα δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει μια διεθνή κρίση τιμών. Μπορεί, όμως, να θέσει κανόνες στην αγορά ώστε η πίεση που ήδη υπάρχει να μην μετατρέπεται σε αδικαιολόγητη επιβάρυνση για τους πολίτες.

Σε ό,τι αφορά τις ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία -πέρα από τις τιμές δηλαδή, ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι «παρακολουθούμε φυσικά τις εξελίξεις, μαζί με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Θα κινηθούμε ανάλογα όταν υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την εξέλιξη της κρίσης και φυσικά με βάση τις αντοχές της οικονομίας. Η δημοσιονομική σοβαρότητα των τελευταίων ετών μας δίνει σήμερα περιθώρια παρέμβασης, με την ευχή να οδηγηθούμε σύντομα σε μια αποκλιμάκωση».

Εν συνεχεία αναφέρεται στην ακολουθούμενη ενεργειακή πολιτική, χαρακτηρίζοντας μεταξύ άλλων ως σημαντικό βήμα την κύρωση από την Βουλή των συμβάσεων με την κοινοπραξία της Chevron και της HELLENiQ Energy, «που ανοίγουν τον δρόμο για νέες επενδύσεις με σημαντικές οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις».

Οι αρθρωτοί αντιδραστήρες

Ωστόσο, όπως σημειώνει, σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αναταραχών, όλες οι επιλογές πρέπει να είναι στο τραπέζι και ως εκ τούτου «η Ελλάδα οφείλει να εξετάσει με σοβαρότητα το αν οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να έχουν έναν ρόλο στο ενεργειακό της μείγμα. Κάποιοι αναφέρονται σε παλαιότερη δήλωσή μου που απέρριπτε τους κλασικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες στην οποία και εμμένω».

Προς τούτο δε, ανακοινώνει ότι θα συγκροτηθεί μία «υπουργική επιτροπή η οποία θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στην κυβέρνηση σχετικά με το ζήτημα αυτό».

Περαιτέρω ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του αναφέρεται και στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει «στην εφαρμογή ενός νέου, πιο σύγχρονου τρόπου στήριξης των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Το παλαιό σύστημα διανομής τροφίμων μέσω πολλών ενδιάμεσων αντικαθίσταται από μια ψηφιακή κάρτα που δίνεται απευθείας στους δικαιούχους, ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους με πιο άμεσο τρόπο. Παράλληλα, προβλέπεται και αναδρομική καταβολή ποσών ώστε κανένας δικαιούχος να μην χάσει την ενίσχυση που δικαιούται κατά τη μεταβατική περίοδο».

Τα vouchers για τρόφιμα

Και προσθέτει: «τα vouchers θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αγορά τροφίμων και βασικών αγαθών σε καταστήματα λιανικής, διασφαλίζοντας ότι η στήριξη καταλήγει εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται. Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού περίπου 400 εκ. ευρώ έως το 2029, θα ενισχύσει ουσιαστικά το δίχτυ κοινωνικής προστασίας, αυξάνοντας την οικονομική στήριξη των δικαιούχων κατά περίπου 55 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο. Μια ακόμη στοχευμένη πρωτοβουλία για τη στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας».

Τέλος, στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός αναφέρεται ανάμεσα στα άλλα και στην εξάρθρωση από την ΑΑΔΕ πολυμελούς κυκλώματος λαθρεμπορίας που «μέσα από τρεις εταιρείες-βιτρίνες διοχέτευε συστηματικά λαθραία καύσιμα στην αγορά, αποκομίζοντας κέρδη τουλάχιστον 9 εκ. ευρώ. Οι έρευνες κράτησαν έναν χρόνο και κατέληξαν στη σύλληψη 14 ατόμων που φέρονται να έχουν εμπλοκή στην απάτη, από τη οποία το Δημόσιο είχε υποστεί από τους διαφυγόντες δασμούς ζημιά 2,7 εκ. ευρώ».