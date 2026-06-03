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Τουρκία: Με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» προσπαθεί να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της

Τα ΜΜΕ στην Τουρία συνεχίζουν το παιχνίδι των διαρροών για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», με αναλυτές να επισημαίνουν τους κινδύνους για την Αθήνα

Πολιτική 03.06.2026, 08:21
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Τουρκία: Με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» προσπαθεί να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Φωτάκη

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Στις προετοιμασίες που λαμβάνουν χώρα αναφορικά με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» συνεχίζουν να αναφέρονται τα τουρκικά ΜΜΕ, σημειώνοντας ότι στόχος της Τουρκίας με αυτή τη ρύθμιση είναι να δοθεί νομική βάση στις θέσεις της χώρας σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της.

Με το CNN Turk να υποστηρίζει ότι το σχέδιο προβλέπει την θεσμοθέτηση σε νόμο της εφαρμογης των 12 ναυτικών μιλίων στα χωρικά ύδατα σε Μαύρη Θάλασσα και Μεσόγειο ενώ για το Αιγαίο προβλέπεται η θεσμοθέτηση χωρικών υδάτων στα έξι ναυτικά μίλια.

Ένας νόμος που σύμφωνα με τον τουρκικό τύπου στοχεύει επίσης στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου για τα μέτρα που αφορούν την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας στο Αιγαίο.

Τα «δικαιώματα» της Τουρκίας

Κατά το CNN Turk η Άγκυρα θέλει να ενισχύσει τα «δικαιώματα και τα συμφέροντα της» στις θαλάσσιες περιοχές δίνοντας τους νομική βάση.

Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής της Προεδρίας και Επικεφαλής Σύμβουλος του Προέδρου, Τσαρί Ερχάν αναφερόμενος, στο εν λόγω νομοσχέδιο είπε ότι είναι ένα σημαντικό κείμενο που αποτυπώνει την οπτική της Τουρκίας για τις θάλασσες.

Ο Ερχάν όπως αναφέρει το CNN Turk δήλωσε ότι πρόκειται για «ένα κείμενο που συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας».

Ο καθηγητής Δρ. Γιουτζέλ Ατζάρ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Δικαίου της Θάλασσας του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, αναφερόμενος στους λόγους που ήταν αναγκαίο το νομοσχέδιο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, μίλησε για τη σημασία της νομικής στήριξης των θέσεων της Τουρκίας σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας.

Όπως είπε «από καιρό είχαμε συνειδητοποιήσει ότι οι θέσεις μας έπρεπε να ενισχυθούν με νόμο. Από τη μία πλευρά, διεξάγουμε μια μελέτη που δεν θα αντιβαίνει στους σχετικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, ενώ από την άλλη πλευρά θα ενισχύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στις θαλάσσιες περιοχές».

Οι αρμοδιότητες του Τούρκου Προέδρου στο ν/σ για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Κατά τα δημοσιεύματα στο σχέδιο που έχει καταρτιστεί, εκτός από διάφορες ρυθμίσεις σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες αρμοδιότητας, περιλαμβάνονται και οι εξουσίες που θα δοθούν στον Πρόεδρο.

Με τους ειδικούς στην γείτονα να υποστηρίζουν ότι στόχος της ρύθμισης είναι η ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Τουρκίας στη θάλασσα.

Τα χωρικά ύδατα

Κατά το ρεπορτάζ του CNN Turk σύμφωνα με το προσχέδιο, η Τουρκία σχεδιάζει να θεσπίσει με νόμο τα χωρικά ύδατα της στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο στα 12 ναυτικά μίλια. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι η νομιμοποίηση της υφιστάμενης πρακτικής στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Όπως επισημαίνεται η ρύθμιση περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με το Αιγαίο Πέλαγος. Σύμφωνα με το σχέδιο, η Τουρκία θα καταγράψει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο Πέλαγος ως τα έξι ναυτικά μίλια. Επιπλέον, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ προβλέπεται ότι με τον νόμο αυτό θα δημιουργηθεί το νομικό πλαίσιο για τα μέτρα που θα ακολουθηθούν σε θέματα υφαλοκρηπίδας και θαλάσσιων ζωνών αρμοδιότητας, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαμάχης με την Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια.

Στόχος του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» είναι να εδραιώσει τις θέσεις της Τουρκίας σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας σε πιο ισχυρή βάση στο εσωτερικό δίκαιο και να συμβάλει στην προστασία των «δικαιωμάτων και των συμφερόντων της στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

Αναμένεται ότι οι εργασίες σχετικά με το νομοσχέδιο θα ολοκληρωθούν στο επόμενο διάστημα και θα υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές.

Αναλυτές στην Αθήνα διαβάζουν κινδύνους στις διαρροές

Αναλυτές σημειώνουν τις διαρροές και τις ασάφειες που υπάρχουν σε αυτές ως μέρος του διπλωματικού παιχνιδιού της Τουρκίας σημειώνοντας ότι δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», θα αφορά διεκδίκηση ή προσπάθεια επιβολής τετελεσμένων και ενεργοποίηση άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, που σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, προϋποθέτουν να υπάρχει οριοθέτηση με συμφωνία.

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρόκειται για επίκληση μίας προσωρινής οριοθέτησης, η οποία θα οριστικοποιηθεί στην τελική της εκδοχή από μία διμερή συμφωνία.

Στους κινδύνους που βλέπουν αναλυτές ειδικοί στο διεθνές δίκαιο είναι η μονομερής οριοθέτηση από την πλευρά της Τουρξίας που μπορεί να προκαλέσει ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ακόμα σημειώνουν το ενδεχόμενο να επιχειρηθεί η δημιουργία τετελεσμένων βάσει μονομερούς μαξιμαλιστικής οριοθέτησης, με την Άγκυρα να προσπαθεί να παρακάμψει τα δικαιώματα των νησιών.

Ενώ θέτουν και το ερώτημα αν τελικά το πρακτικό της Βέρνης παραμένει σε ισχύ ή αν τελικά καταργείται με την Τουρκία να επιλέγει να επιστρέψει στις μονομερείς ενέργειες όσον αφορά την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο.

Η απάντηση της Άγκυρας στη «θεωρία της περικύκλωσης»

Με την Άγκυρα να επιμένει – ακόμα και διά στόματος του Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν – στη θεωρία της «περικύκλωσης της Τουρκίας», το νομοσχέδιο θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μία αντίδραση σε αυτή, η οποία σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανάλογα και με το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου.

Με το ζητούμενο για την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας να παρμένει η καλή πίστη μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία δεν έχει υπάρξει ποτέ μέχρι σήμερα.

Πηγή: in.gr

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