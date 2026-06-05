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ΠΑΣΟΚ: Το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο και τα μηνύματα Ανδρουλάκη στο εσωτερικό

Τα νέα «καρφιά» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα, η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και τα πρόσωπα-κλειδιά της κυβερνητικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική 05.06.2026, 07:43
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ΠΑΣΟΚ: Το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο και τα μηνύματα Ανδρουλάκη στο εσωτερικό
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος

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Στις 12 το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα κεντρικά στελέχη του Κινήματος θα περάσουν την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη για τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Η χρονική στιγμή είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταγράφει πτωτική πορεία στις δημοσκοπήσεις μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, μετά τη γενέθλια πράξη της ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου υποχώρησε από το 11,3% τον Απρίλιο, στο 9% και στην τρίτη θέση.

«Μομφή» στην κυβέρνηση και «πυρά» κατά Τσίπρα

Χθες, κατά την περιοδεία του στη Νέα Ιωνία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε σε πρώτο πλάνο τη στρατηγική της Παράταξης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, άσκησε σφοδρή και εφ’ όλης της ύλης κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. «Εμπιστευτείτε το ΠΑΣΟΚ στην πορεία της πολιτικής αλλαγής γιατί έχουμε πρόγραμμα έχουμε και στελέχη και έχουμε τους βαθμούς ελευθερίας να συγκρουστούμε με τα συμφέροντα που κερδοσκοπούν στην πλάτη σας» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Βέβαια, δεν πέρασαν απαρατήρητα τα «καρφιά» που έριξε προς το μέρος του Αλέξη Τσίπρα. Ασκώντας κριτική τόσο στην περίοδο διακυβέρνησης Μητσοτάκη όσο στην περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, επισήμανε ότι η απογοήτευση τους κόσμους απέναντι στους πολιτικούς είναι δικαιολογημένη.

«Πως μπορεί να εμπιστευτεί κάποιους που του λέγανε ότι θα σκίσουν το μνημόνιο με έναν νόμο και ένα άρθρο και έφεραν το Υπερταμείο και δέσμευσαν πολύ μεγάλα τμήματα της περιουσίας του ελληνικού λαού;» διερωτήθηκε με καυστικό ύφος και συνέχισε: «Πως θα εμπιστευτεί κάποιους που έλεγαν “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη” και είχαμε χιλιάδες ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς».

Με αυτό τον τρόπο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέστησε σαφές ότι τα υψηλά ντεσιμπέλ απέναντι στον πρώην πρωθυπουργού θα συνεχιστούν.

Όχι στα θολά μηνύματα

Η ηγεσία του κόμματος επιδιώκει να ξεπεράσει τον νέο κύκλο εσωστρέφειας της Παράταξης, θέτοντας όλες τις κομματικές δυνάμεις σε θέσεις προεκλογικής μάχης. Πάντως, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του κομματικού οργάνου, τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη αναμένεται να έχουν πολλαπλούς αποδέκτες.

Σύμφωνα με στενούς του συνεργάτες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα διαμηνύσει ότι το κόμμα και τα στελέχη του δεν έχουν την πολυτέλεια να εκπέμπουν θολά μηνύματα, ενώ θα εξηγήσει ότι δεν υπάρχει χρόνος για εσωστρέφεια. Όπως σχολίαζαν στελέχη που πρόσκεινται στην ηγεσία άπαντες «οφείλουν να έχουν ενσυναίσθηση της ιστορικότητας της Παράταξης».

Πάντως, τους τόνους απέναντι στον Χάρη Δούκα ανέβασε εκ νέου ο Παναγιώτης Δουδωνής. Ο βουλευτής Επικρατείας, μιλώντας στο Open είπε με σκωπτικό τρόπο ότι «καλύτερα να ξεχαστεί αυτή η δήλωση», συμπληρώνοντας: «θα το έλεγα αλλιώς. “Forget it, Harris”. Δεν το θέλει ούτε ο κόσμος αυτό το πράγμα. Ούτε έχει και κάποια πραγματολογική βάση».

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Γλαβίνας τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κατοχυρωμένη την αυτονομία του, ενώ έκανε «άνοιγμα» και προς τους ψηφοφόρους του κέντρου. Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι «αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πείσουμε τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση και δεν είναι λύση ο φόβος απέναντι στον Τσίπρα».

Η κυβερνητική «ομάδα κρούσης»

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από αρκετές συναντήσεις και διαβουλεύσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει στο Πολιτικό Συμβούλιο τα 13 στελέχη του κόμματος που θα αναλάβουν την προεκλογική πολιτική ευθύνη των 13 περιφερειών της χώρας.

Επιπλέον, μεγάλη έμφαση θα δοθεί στους λεγόμενους «κύκλους πολιτικής». Η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτιμά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πιο ισχυρό κόμμα σε επίπεδο προγράμματος και στελεχών έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Γι’ αυτόν τον λόγο θα επιδιώξει να απαντήσει στους αντιπάλους του προκρίνοντας μία άτυπη κυβερνητική ομάδα, που είναι σε θέση να συγκρουστεί με τη Νέα Δημοκρατία και τους πρωτοκλασάτους υπουργούς της.

Οι «κύκλοι πολιτικής» θα αφορούν μεταξύ άλλων τους τομείς της Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, τον τομέα των Θεσμών, του Κράτους Δικαίου και της Δικαιοσύνης, της Ανάπτυξης, που περιλαμβάνει τη Ναυτιλία, την Αγροτική Πολιτική και την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, και το Κοινωνικό Κράτος, με επίκεντρο την Εργασία, την Υγεία, την Κοινωνική Ασφάλιση και την πρόνοια.

Τα πρόσωπα που θα «επωμιστούν» το μπρα ντε φερ με τους υπουργούς της κυβέρνησης είναι όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη του κόμματος. Ανάμεσα στα ονόματα που πρόκειται να στελεχώσουν την ομάδα κρούσης της Χαριλάου Τρικούπη είναι ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Μιχάλης Κατρίνης, η Μιλένα Αποστολάκη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Στέφανος Παραστατίδης και ενδεχομένως ο Πάρις Κουκουλόπουλος.

Επιπλέον, στους «κύκλους πολιτικής» κεντρική ευθύνη θα έχουν, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Φίλιππος Σαχινίδης και οι ευρωβουλευτές Γιάννης Μανιάτης και Νικόλας Φαραντούρης.

Πηγή: in.gr

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