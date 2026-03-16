Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου

Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, αφού «φρέναραν» την πτώση τους που έφτασε σχεδόν σχεδόν 1% νωρίτερα στη συνεδρίαση, καθώς ένα πιο αδύναμο δολάριο βοήθησε να αντισταθμιστούν οι μειωμένες ελπίδες για βραχυπρόθεσμες μειώσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ λόγω των αυξημένων τιμών ενέργειας.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,1% στα 5.020,79 δολάρια ανά ουγγιά, στις 04:27 GMT. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση τον Απρίλιο μειώθηκαν κατά 0,7% στα 5.024,90 δολάρια.

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που κοστίζουν σε δολάρια, όπως ο χρυσός, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου μειώθηκαν, αυξάνοντας την ελκυστικότητα του χρυσού.

«Εάν οι υψηλότερες τιμές ενέργειας ωθήσουν τον πληθωρισμό υψηλότερα και η Fed παραμείνει επιφυλακτική ως προς τη μείωση των επιτοκίων, αυτό θα μπορούσε να διατηρήσει τις πραγματικές αποδόσεις υψηλές, κάτι που τείνει να αποτελεί εμπόδιο για τον χρυσό», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικός αναλυτής στην OCBC.

Το πετρέλαιο παρέμεινε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν εισήλθε στην τρίτη εβδομάδα, θέτοντας σε κίνδυνο τις πετρελαϊκές υποδομές και διατηρώντας κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, στη μεγαλύτερη διαταραχή του παγκόσμιου εφοδιασμού που έχει σημειωθεί ποτέ.

Ο χρυσός μπορεί να παραμείνει σταθερός

Οι υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου τροφοδοτούν τον πληθωρισμό αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και παραγωγής. Ο χρυσός θεωρείται αντιστάθμιση του πληθωρισμού, αλλά τα υψηλά επιτόκια καθιστούν τα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση πιο ελκυστικά, μειώνοντας την ελκυστικότητά του.

«Στο εγγύς μέλλον, η δράση της τιμής (του χρυσού) μπορεί να παραμείνει ασταθής καθώς οι αγορές επανεκτιμούν την πολιτική πορεία της Fed και την πορεία των πραγματικών αποδόσεων», δήλωσε ο Γουόνγκ.

«Αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων σε υψηλά πολλών εβδομάδων, επιβαρύνοντας τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός», ενώ «οι κίνδυνοι επίμονων υψηλών τιμών ενέργειας θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα της Fed να στραφεί προς μια πιο διευκολυντική στάση, διατηρώντας τον χρυσό ευαίσθητο στις γεωπολιτικές εξελίξεις», είπε στην Wall Street Journal ο Έρικ Τσία στρατηγικός αναλυτής των χρηματοπιστωτικών αγορών της Exness,.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση την Τετάρτη.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του συνομιλεί με επτά χώρες σχετικά με τη βοήθεια στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ απείλησε με περισσότερα πλήγματα στον κύριο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, το νησί Χαργκ και δήλωσε ότι δεν είναι έτοιμος να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι τα κράτη που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο, το οποίο εξάγεται από τον Κόλπο έχουν την ευθύνη να προστατεύσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Η τιμή spot του αργύρου αυξήθηκε κατά 0,1% στα 80,62 δολάρια ανά ουγγιά. Η τιμή spot της πλατίνας κέρδισε 1,8% στα 2.060,32 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 1,6% στα 1.576,41 δολάρια.