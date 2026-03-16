Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Commodities 16.03.2026, 08:21
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, αφού «φρέναραν» την πτώση τους που έφτασε σχεδόν σχεδόν 1% νωρίτερα στη συνεδρίαση, καθώς ένα πιο αδύναμο δολάριο βοήθησε να αντισταθμιστούν οι μειωμένες ελπίδες για βραχυπρόθεσμες μειώσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ λόγω των αυξημένων τιμών ενέργειας.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,1% στα 5.020,79 δολάρια ανά ουγγιά, στις 04:27 GMT. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση τον Απρίλιο μειώθηκαν κατά 0,7% στα 5.024,90 δολάρια.

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που κοστίζουν σε δολάρια, όπως ο χρυσός, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου μειώθηκαν, αυξάνοντας την ελκυστικότητα του χρυσού.

«Εάν οι υψηλότερες τιμές ενέργειας ωθήσουν τον πληθωρισμό υψηλότερα και η Fed παραμείνει επιφυλακτική ως προς τη μείωση των επιτοκίων, αυτό θα μπορούσε να διατηρήσει τις πραγματικές αποδόσεις υψηλές, κάτι που τείνει να αποτελεί εμπόδιο για τον χρυσό», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικός αναλυτής στην OCBC.

Το πετρέλαιο παρέμεινε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν εισήλθε στην τρίτη εβδομάδα, θέτοντας σε κίνδυνο τις πετρελαϊκές υποδομές και διατηρώντας κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, στη μεγαλύτερη διαταραχή του παγκόσμιου εφοδιασμού που έχει σημειωθεί ποτέ.

Οι υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου τροφοδοτούν τον πληθωρισμό αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και παραγωγής. Ο χρυσός θεωρείται αντιστάθμιση του πληθωρισμού, αλλά τα υψηλά επιτόκια καθιστούν τα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση πιο ελκυστικά, μειώνοντας την ελκυστικότητά του.

«Στο εγγύς μέλλον, η δράση της τιμής (του χρυσού) μπορεί να παραμείνει ασταθής καθώς οι αγορές επανεκτιμούν την πολιτική πορεία της Fed και την πορεία των πραγματικών αποδόσεων», δήλωσε ο Γουόνγκ.

«Αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων σε υψηλά πολλών εβδομάδων, επιβαρύνοντας τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός», ενώ «οι κίνδυνοι επίμονων υψηλών τιμών ενέργειας θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα της Fed να στραφεί προς μια πιο διευκολυντική στάση, διατηρώντας τον χρυσό ευαίσθητο στις γεωπολιτικές εξελίξεις», είπε στην Wall Street Journal ο Έρικ Τσία στρατηγικός αναλυτής των χρηματοπιστωτικών αγορών της Exness,.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση την Τετάρτη.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του συνομιλεί με επτά χώρες σχετικά με τη βοήθεια στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ απείλησε με περισσότερα πλήγματα στον κύριο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, το νησί Χαργκ και δήλωσε ότι δεν είναι έτοιμος να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι τα κράτη που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο, το οποίο εξάγεται από τον Κόλπο έχουν την ευθύνη να προστατεύσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Η τιμή spot του αργύρου αυξήθηκε κατά 0,1% στα 80,62 δολάρια ανά ουγγιά. Η τιμή spot της πλατίνας κέρδισε 1,8% στα 2.060,32 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 1,6% στα 1.576,41 δολάρια.

Σχετικά άρθρα:
Τσιάρας: Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα
AGRO

Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα
Φορολογικά έσοδα: Πτώση 2,6% έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο
Tax

Πτώση 2,6% στα φοροέσοδα έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο
UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
World

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
Κρασί: Σε απόσταξη προχωρούν οι Γάλλοι – Τα πλεονάζοντα αποθέματα επηρεάζουν την αγορά
AGRO

Τα πλεονάζοντα αποθέματα κρασιού επηρεάζουν την αγορά
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα λόγω κλιμάκωσης της έντασης ΗΠΑ-Ιράν
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια
Εθνική Τράπεζα: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

ΕΤΕ: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κατώτατος μισθός: Ψαλίδι στην αύξηση φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Παράπλευρη απώλεια η αύξηση του κατώτατου μισθού

Ο κατώτατος μισθός δεν θα ανέβει στα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου – Το νέο σενάριο μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Κώστας Παπαδής
Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Όμιλος Τσιλεδάκης: Νέα ξενοδοχειακή επένδυση 4 αστέρων στη Γεωργιούπολη της Κρήτης
Τουρισμός

Νέα τουριστική επένδυση στην Κρήτη από την οικογένεια Τσιλεδάκη 

Ο όμιλος Τσιλεδάκης θα δημιουργήσει τουριστικό συγκρότημα 8 κτιρίων - Η συνεργασία με την Hilton 

Λάμπρος Καραγεώργος
Εμπορικά κέντρα: Η επιστροφή των καταναλωτών και οι αλλαγές στην αγορά ακινήτων
World

Τα malls ξαναγεμίζουν κόσμο – Τι αλλάζει στην αγορά ακινήτων

Τα εμπορικά κέντρα ανακάμπτουν, ενώ νέες πολιτικές στις ΗΠΑ επηρεάζουν την αγορά ακινήτων

Νατάσα Σινιώρη
Dick’s – Foot Locker: Πέτυχε το στοίχημα της εξαγοράς – Διψήφια ανάπτυξη
World

Πέτυχε το στοίχημα - Διψήφια ανάπτυξη για Dick’s και Foot Locker

Η νέα χρονιά φέρνει ανάπτυξη για Dick’s και Foot Locker - Ποια είναι τα νέα concept που δίνουν ώθηση στην κατανάλωση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν
Τουρισμός

Τουρισμός σε στάση αναμονής – Ο πόλεμος φρενάρει τις κρατήσεις

Πιο διστακτικοί οι ταξιδιώτες ενόψει καλοκαιριού, χωρίς όμως κύμα ακυρώσεων - Ο τουρισμός και τι δείχνουν τα στοιχεία  

Λάμπρος Καραγεώργος
Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία
World

Άνοιξε μια νέα εποχή ενεργειακής ανασφάλειας για τον κόσμο

Τους 6 άξονες των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στην ενέργεια σκιαγραφεί ο Economist

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά στο myAADE – Σε πόσες δόσεις θα πληρωθούν
Economy

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026

Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,2 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί βασικό έσοδο για τον κρατικό προϋπολογισμό

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Commodities
Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πετρέλαιο: Οι παγκόσμιες αγορές ετοιμάζονται για μια εβδομάδα αναταραχών – Ποιοι βλέπουν ξεκίνημα στα 117 δολάρια
Commodities

Για μια εβδομάδα αναταραχών ετοιμάζονται οι αγορές πετρελαίου

Η αμερικανική επίθεση στο νησί Χαργκ αυξάνει τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Τζούλη Καλημέρη
Πετρέλαιο: Συζητήσεις των ΗΠΑ να παρέμβουν στην αγορά των futures
World

Πετρέλαιο: Συζητήσεις των ΗΠΑ να παρέμβουν στην αγορά των futures

Στις αγορές δεν αρέσει όταν οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν λέει ο διευθύνων σύμβουλος της CME Group Inc

Πετρέλαιο: Γιατί η τιμή δεν θα επιστρέψει στα προ Ιράν επίπεδα – Οι 5 λόγοι
Πετρέλαιο

Γιατί η τιμή του πετρελαίου θα παραμείνει ψηλά

Το τέλος του πολέμου δεν σημαίνει το τέλος της κρίσης για το πετρέλαιο - Τι επισημαίνουν οι ειδικοί

Πετρέλαιο: Οι τιμές αυξάνονται παρά την απόφαση Τραμπ για άρση περιορισμών στο ρωσικό αργό
Commodities

Οι αγορές αγνοούν τον Τραμπ - Ακλόνητο στα 100 δολ. το πετρέλαιο

Η άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν «συγκινεί» τους traders μέλλον -

Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές μετά την άδεια των ΗΠΑ σε χώρες για αγορά ρωσικού πετρελαίου
Commodities

Υποχωρεί το πετρέλαιο - Πράσινο φως ΗΠΑ για αγορά ρωσικού αργού

Η άδεια για το ρωσικό πετρέλαιο εκδόθηκε από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ ως βήμα για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών ενέργειας

Πετρέλαιο: Το Brent έκλεισε στα 100 δολάρια – Πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022
Commodities

Πετρέλαιο: Το Brent έκλεισε στα 100 δολάρια – Πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022

Το Brent σημείωσε άνοδο 9,2%

Latest News
Τσιάρας: Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα
AGRO

Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα

Μέσα στην εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Κώστας Τσιάρας, αναμένονται οι αποφάσεις

Φορολογικά έσοδα: Πτώση 2,6% έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο
Tax

Πτώση 2,6% στα φοροέσοδα έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,994 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,957 δισ. ευρώ - Πτώση της κατανάλωσης δείχνουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού, κάτι που φαίνεται σε ΦΠΑ και ΕΦΚ

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
World

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank

Η UniCredit κατέθεσε πρόταση εξαγοράς για τη Commerzbank προσφέροντας ανταλλαγή μετοχών

Κρασί: Σε απόσταξη προχωρούν οι Γάλλοι – Τα πλεονάζοντα αποθέματα επηρεάζουν την αγορά
AGRO

Τα πλεονάζοντα αποθέματα κρασιού επηρεάζουν την αγορά

Τα 33 ευρώ/hl δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των συναλλαγών για το γαλλικό κρασί, λένε οι παραγωγοί

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα λόγω κλιμάκωσης της έντασης ΗΠΑ-Ιράν
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στην κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Εθνική Τράπεζα: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

ΕΤΕ: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ.

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε τη συναλλαγή "Etalia A" για πώληση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

ΕΕ: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι
World

Κομισιόν: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι

Σήμερα Δευτέρα η κρίσιμη Σύνοδος των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στη σκιά του πολέμου στη Μέση Αναστολή

Τραμπ: Προειδοποιεί το ΝΑΤΟ με «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στο Ιράν
World

Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ αν δεν βοηθήσει στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης σε συνέντευξή στους FT του ότι η Σύνοδος Κορυφής με την Κίνα θα μπορούσε να αναβληθεί

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Τουρισμός: Η Κρήτη και η Σύρος στους πιο αξιόλογους προορισμούς για το 2026
Τουρισμός

Τα 2 top ελληνικά νησιά για φέτος

Η λίστα για διακοπές από το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο Travel And Tour World

Greece to Start Daylight Saving Time on March 29
Επικαιρότητα

Greece to Start Daylight Saving Time on March 29

Clocks move forward by one hour this month, extending evening daylight and affecting sleep patterns, energy use, and daily routines across the country

Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Επιδόματα: Ποιοι θα «πληρωθούν» από σήμερα μέχρι την Παρασκευή
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι πάνε... ταμείο από σήμερα μέχρι την Παρασκευή

Τα επιδόματα και τα εφάπαξ που θα δοθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ

Πετρέλαιο: Οι τιμές «φλερτάρουν» με τα 100 δολάρια
Πετρέλαιο

Πάνω από 100 δολ. το πετρέλαιο - Οι απειλές Τραμπ για το νησί Χαργκ

Το γεγονός πως η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον βασικών εγκαταστάσεων εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν «πιέζει» τις τιμές για το πετρέλαιο

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς
World

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς

«Έχω το απόλυτο δικαίωμα να χρεώνω (τελωνειακούς) δασμούς με άλλη μορφή κι έχω ήδη αρχίσει να το κάνω», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Όταν η ταχύτητα γίνεται εχθρός της ασφάλειας
Tεχνητή νοημοσύνη

Όταν η ΑΙ γίνεται εχθρός της ασφάλειας

Η AI τρέχει με χίλια, αλλά οι πρόσφατες αστοχίες δείχνουν πως η ταχύτητα χωρίς ανθρώπινο έλεγχο αποτελεί συνταγή για πανάκριβα λάθη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο
Κόσμος
Upd: 09:53

Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο

Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον τερματίσει

Παρασκευή Τσιβόλα

