Πετρέλαιο: Σταθερό στα 95 δολάρια, παρά την αβεβαιότητα των διαπραγματεύσεων

Commodities 02.06.2026, 08:19
Διατήρησε το πετρέλαιο την Τρίτη το μεγαλύτερο μέρος από την άνοδο της προηγούμενης συνεδρίασης που προκλήθηκε από την αβεβαιότητα σχετικά με την κατάσταση των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 6 σεντς, ή 0,06%, στα 95,04 δολάρια το βαρέλι στις 03.00 ώρα Ελλάδος, ενώ το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 17 σεντς, ή 0,18%, στα 91,99 δολάρια το βαρέλι, μεταδίδει το Reuters.

Και τα δύο σημεία αναφοράς αυξήθηκαν περισσότερο από 5% στην προηγούμενη συνεδρίαση, αλλά υποχώρησαν αφότου ο Τραμπ, δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί πως το Ιράν ανέστειλε τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και ότι το Ισραήλ είχε συμφωνήσει να αποσύρει τυχόν στρατεύματα που ετοιμάζονταν να επιτεθούν στο νότιο Λίβανο.

Σε συνέντευξή του στο CNBC τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν τον πείραζε αν οι συνομιλίες έπαυαν.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ εξέδωσε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονταν και δήλωσε στο ABC News τη Δευτέρα ότι αναμένει μια συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ «την επόμενη εβδομάδα».

«Η αγορά επικεντρώνεται επί του παρόντος στο εάν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόοδος ή οπισθοδρομήσεις στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, στον τόνο και τσην ουσία των δηλώσεων και από τις δύο πλευρές (ιδιαίτερα στις απειλές του Ιράν σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ) και στις πραγματικές κινήσεις των πετρελαιοφόρων μέσω της πλωτής οδού», δήλωσε στο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Το πετρέλαιο κρέμεται από τις διαπραγματεύσεις

Η κατάσταση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν σε οποιοδήποτε δεδομένο σημείο θα καθορίσει τελικά εάν το τρέχον ασφάλιστρο κινδύνου παραμένει ενσωματωμένο στις τιμές του πετρελαίου ή αρχίζει να χαλαρώνει, πρόσθεσε ο Γουότερερ.

Ο Λίβανος ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια μερική εκεχειρία μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, σε αυτό που θα ισοδυναμούσε με μια περιορισμένη αποκλιμάκωση μιας σύγκρουσης που έχει πυροδοτήσει τον ευρύτερο πόλεμο με το Ιράν.

«Με τα πρωτοσέλιδα να συνεχίζουν να πηγάζουν από τη Μέση Ανατολή, οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν ασταθείς μέχρι να προκύψουν σαφέστερα στοιχεία για την πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε στο Reuters ο Τόνι Σίκαμορ, αναλυτής αγοράς στην IG.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά σταματήσει σχεδόν όλες τις μη ιρανικές μεταφορές προς και από τον Κόλπο από την έναρξη του πολέμου, πνίγοντας περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου και αυξάνοντας τις τιμές κατά 50% ή περισσότερο.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου των ΗΠΑ ανήλθαν σε ρεκόρ 5,6 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα τον Μάιο, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή αύξησε τη ζήτηση για το αμερικανικό πετρέλαιο από ασιατικά και ευρωπαϊκά διυλιστήρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις παρακολούθησης πλοίων τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αναμένεται να έχουν μειωθεί κατά περίπου 3,6 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 29 Μαΐου, επεκτείνοντας την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων και βενζίνης είναι επίσης πιθανό να έχουν μειωθεί.

Στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας που συναντήθηκαν στην Αθήνα τη Δευτέρα (σ.σ.: Ποσειδώνια 2026) δήλωσαν ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα πρέπει να προσφέρει σαφείς κανόνες που θα επιτρέπουν στα πλοία να επαναλάβουν την κανονική λειτουργία τους μέσω των Στενών του Ορμούζ, επισημαίνει το Reuters.

