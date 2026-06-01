Πετρέλαιο: Πάνω από 93 δολάρια λόγω ισραηλινών επιθέσεων

Αυξήθηκε περισσότερο από 2% το πετρέλαιο στις πρώτες συναλλαγές την 1η Ιουνίου, αφότου το Ισραήλ διέταξε τα στρατεύματα να προωθηθούν στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, παρά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,17 δολάρια ΗΠΑ ή 2,48% στα 89,53 δολάρια το βαρέλι νωρίς το πρωί της Δευτέρας, αναφέρει το Reuters.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 1,93 δολάρια ΗΠΑ ή 2,12% στα 93,05 δολάρια το βαρέλι.

Η κλιμάκωση των μαχών, που ήρθαν αμέσως μετά τη διοργάνωση από τις ΗΠΑ ειρηνευτικών συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσινγκτον στις 29 Μαΐου, μείωσε τις προσδοκίες ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν σύντομα να ανακοινώσουν παράταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία είχε οδηγήσει τις τιμές του Brent και του WTI σε άνοδο 1,8% και 1,7% αντίστοιχα στις 29 Μαΐου.

Το πετρέλαιο εξαρτάται και από το Ισραήλ

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατάπαυση του πυρός στα μέσα Απριλίου, αλλά συνέχισαν να ανταλλάσσουν πυρά.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ λέει ότι η κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ αποτελεί «δραματική αλλαγή» στην επίθεση στον Λίβανο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στις 29 Μαΐου ότι σύντομα θα αποφασίσει για μια προτεινόμενη συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν που ανακοινώθηκε στις αρχές Απριλίου, δίνοντας στους διαπραγματευτές περισσότερο χρόνο για να επιδιώξουν έναν μόνιμο τερματισμό της σύγκρουσης και να βρουν μια λύση στην υποκείμενη διαμάχη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το Ισραήλ θα ήταν το κλειδί για οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία και το Ιράν έχει επίσης δηλώσει επανειλημμένα ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να συμπεριληφθεί.

Εν τω μεταξύ, αυξάνονται ανησυχίες για νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της IG, Τόνι Σικάμορ. Αυτό θα μπορούσε να επιβραδύνει τη διαδικασία επαναλειτουργίας του στενού και να σημαίνει ότι η ανακούφιση θα έρθει πιο αργά για την αγορά πετρελαίου ακόμη και μετά την επαναλειτουργία του.

«Ακόμα κι αν επιτευχθεί συμφωνία, δεν θα προσφέρει πλημμύρα προσφοράς», δήλωσε ο Σικάμορ.

Ένας δημοσιογράφος του Axios ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X στις 29 Μαΐου ότι το Ιράν είχε ρίξει περισσότερες νάρκες στο στενό νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, λίγο αφότου ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέσγκεθ, δήλωσε ότι οι προσπάθειες τοποθέτησης περισσότερων ναρκών θα αποτελούσαν παραβίαση της εκεχειρίας.

Οι ανησυχίες για την προσφορά υπερίσχυσαν των άτονων οικονομικών δεδομένων από την Κίνα το Σαββατοκύριακο, τα οποία έδειξαν στασιμότητα της εργοστασιακής δραστηριότητας. Αυτό προστέθηκε στις ανησυχίες ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο χάνει τη δυναμική της, λόγω της συρρίκνωσης των εξαγωγών και των πιέσεων στο κόστος.