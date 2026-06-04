Πετρέλαιο: Πτωτικά μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου

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Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ενίσχυσε τις ελπίδες για μια ευρύτερη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν ρίχνοντας το πετρέλαιο την Πέμπτη, την ίδια στιγμή που η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα που επιδιώκει να περιορίσει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent μειώθηκαν κατά 67 σεντς, ή 0,69%, στα 97,14 δολάρια το βαρέλι έως τις 02:15 ώρα Ελλάδος, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate μειώθηκε κατά 62 σεντς, ή 0,65%, στα 95,4 δολάρια, ανέγερε το Reuters.

Και τα δύο σημεία αναφοράς αυξήθηκαν περίπου 2% την Τετάρτη, επεκτείνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, μετά τις ανανεωμένες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των ιρανικών επιθέσεων στο Κουβέιτ και των στρατιωτικών επιθέσεων των ΗΠΑ κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Στις ΗΠΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, ενέκρινε την Τετάρτη ψήφισμα για να εμποδίσει τον Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Για να τεθεί σε ισχύ, το ψήφισμα θα χρειαστεί την έγκριση της Γερουσίας και πλειοψηφίες των δύο τρίτων και στα δύο σώματα για να παρακάμψει ένα σχεδόν βέβαιο βέτο του Τραμπ.

Πρόοδος σε Λίβανο και Ιράν ρίχνουν το πετρέλαιο

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Τετάρτη ότι θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί δήλωσε την Τετάρτη ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον δεν έχουν διακοπεί, αλλά δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι και οι δύο πλευρές μελετούν τα κείμενα που ανταλλάχθηκαν.

Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια στα 433,7 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 29 Μαΐου, δήλωσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας. Αυτό συγκρίνεται με τις προσδοκίες των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για μείωση 4 εκατομμυρίων βαρελιών.

Η Haitong Futures ανέφερε σε σημείωμα ότι οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να κινηθούν προς το ανώτερο άκρο του εύρους τους λόγω μιας επίμονης ανισορροπίας προσφοράς-ζήτησης, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου μειώνονται ραγδαία.