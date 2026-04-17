Φυσικό Αέριο: Οδεύει για εβδομαδιαίες απώλειες που ξεπερνούν το 4%

Οι ευρωπαϊκές τιμές στο φυσικό αέριο οδεύουν να καταγράψουν εβδομαδιαίες απώλειες που ξεπερνούν το 4% , παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για διακοπές στον εφοδιασμό LNG από τη Μέση Ανατολή. «Η περιοχή ανταγωνίζεται την Ασία για τα φορτία LNG, καθώς απαιτούνται πλέον περισσότερες εισαγωγές για την αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθεμάτων φυσικού αερίου» αναφέρουν αναλυτές της ANZ.

Στις πρώτες συναλλαγές, το συμβόλαιο αναφοράς TTF της Ολλανδίας για τον επόμενο μήνα σημειώνει πτώση 1,6% στα 41,74 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς ο αισιοδοξία για τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετριάζουν τις ανησυχίες για μια παρατεταμένη σύγκρουση.

«Οι προβλέψεις για χαμηλότερες θερμοκρασίες στη βορειοδυτική Ευρώπη στηρίζουν επίσης προσωρινά τη ζήτηση για καύσιμα και επιβραδύνουν τον ρυθμό αποθεματοποίησης, ακριβώς καθώς ξεκινά η περίοδος αποθήκευσης.» αναφέρει η ANZ.

Οι traders αναφέρουν ότι η πτώση των τιμών οφείλεται στη μείωση της ζήτησης από την Ασία, με την Κίνα να περιορίζει τις εισαγωγές LNG, μειώνοντας τον ανταγωνισμό για φορτία.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με εκτιμήσεις η μεγαλύτερη μονάδα LNG στον κόσμο στο Κατάρ δεν αναμένεται να επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία πριν από τον Αύγουστο, ακόμη κι αν οι προσπάθειες επανεκκίνησης ξεκινήσουν τον Μάιο.

Η Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε 10ημερη εκεχειρία στον Λίβανο, προκειμένου να λάβουν χώρα διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Ελπίδα αλλά και ανησυχία επικρατεί στον Λίβανο καθώς η Χεζμπολάχ αλλά και άλλες δυνάμεις εκτιμούν ότι το Ισραήλ δεν είναι διατεθειμένο να αποχωρήσει από τις περιοχές που κατέχει και να προχωρήσει σε μία μόνιμη εκεχειρία.

Η κατάπαυση πυρός που ξεκίνησε τα μεσάνυχτα έχει ήδη παραβιαστεί καθώς ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε νότιες περιοχές του Λιβάνου. Συνολικά από τις 2 Μαρτίου που ξεκίνησε η επίθεση στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί σχεδόν 2.200 άνθρωποι.

Η αναγγελία της εκεχειρίας στον Λίβανο ανοίγει τον δρόμο για επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τον Τραμπ να δηλώνει ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό ακόμα και το Σαββατοκύριακο