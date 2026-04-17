Apple: Άλμα 20% στις εξαγωγές iPhone στην Κίνα το πρώτο τρίμηνο

Οι εξαγωγές iPhone της Apple στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 20% το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των μεγάλων κατασκευαστών, παρά τη συνολική πτώση που παρατηρήθηκε, καθώς η άνοδος των τιμών των τσιπ μνήμης οδήγησε σε αύξηση του κόστους, σύμφωνα με στοιχεία της Counterpoint Research.

Οι συνολικές αποστολές smartphone μειώθηκαν κατά 4% στην μεγαλύτερη αγορά smartphone στον κόσμο κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο, επηρεασμένες από διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και την ραγδαία αύξηση των τιμών των τσιπ.

Ωστόσο, ο τηλεπικοινωνιακός γίγαντας Huawei και η Apple, οι δύο μεγαλύτεροι προμηθευτές της αγοράς, αντέδρασαν στην τάση αυτή, καταγράφοντας αύξηση 2% και 20% αντίστοιχα.

To ατού της Apple

«Καθώς οι περισσότεροι ανταγωνιστές αυξάνουν τις τιμές, η Apple ξεχωρίζει για την αξία της, καθώς οι Κινέζοι καταναλωτές γνωρίζουν ότι τα προϊόντα της διαρκούν τουλάχιστον τρία χρόνια», δήλωσε ο Ivan Lam, ανώτερος αναλυτής της Counterpoint Research.

Οι πωλήσεις της Huawei αυξήθηκαν λόγω της ισχυρής ζήτησης τόσο στην κατηγορία των high-end όσο και στην κατηγορία των οικονομικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένης της σειράς Enjoy 90, εξασφαλίζοντας της μερίδιο αγοράς 20% κατά το τρίμηνο, ανέφερε ο Lam.

Η Huawei διατήρησε την πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Apple με μερίδιο 19%.

Οι προμηθευτές smartphone στην Κίνα έχουν αυξήσει τις τιμές των οικονομικών συσκευών για να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους, εν μέσω της μάχης με τα αυξημένα κόστη των τσιπ μνήμης.

Η Xiaomi υποχώρησε στην έκτη θέση, με πτώση 35% στις αποστολές. Ο Lam απέδωσε την απότομη πτώση στο φαινόμενο της υψηλής βάσης, καθώς η Xiaomi είχε επωφεληθεί από επιθετικές μειώσεις τιμών και κρατικές επιδοτήσεις την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

Οι πωλήσεις της Oppo και της Honor μειώθηκαν επίσης κατά 5% και 3% αντίστοιχα, αν και η Vivo σημείωσε άνοδο 2%, χάρη στις ισχυρές πωλήσεις κατά τη διάρκεια των εορτών του σεληνιακού νέου έτους.

Ο Lam αναμένει περισσότερες δυσκολίες για την αγορά το δεύτερο τρίμηνο, ιδίως καθώς τα κινεζικά brands φαίνεται να επιδιώκουν περαιτέρω αυξήσεις των τιμών.

«Ωστόσο, αναμένουμε ότι η Apple και η Huawei θα τα πάνε σχετικά καλύτερα, με την Huawei να έχει πιθανότητες περαιτέρω αύξησης των αποστολών, χάρη στη σταθερή ζήτηση για τις συσκευές της χαμηλότερης κατηγορίας», δήλωσε ο Lam.