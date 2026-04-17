Αφθώδης πυρετός: Ετοιμάζεται σχέδιο μερικής διακίνησης τυριών στη Λέσβο

Σχέδιο μερικής άρσης της απαγόρευσης διακίνησης τυριών από τη Λέσβο υπό αυστηρές προϋποθέσεις βιοασφάλειας ετοιμάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν κατά την έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με κτηνοτρόφους, τυροκόμους, παραγωγούς και τοπικούς φορείς, για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Οι κτηνοτρόφοι από την πλευρά τους αποχώρησαν από την σύσκεψη διαμαρτυρόμενοι για την έλλειψη σαφών δεσμεύσεων, καθώς η πρόταση για την μερική άρση της απαγόρευσης δεν τους ικανοποίησε.

Στο μεταξύ όπως αναφέρει το ΥπΑΑΤ, το κεντρικό συμπέρασμα της σύσκεψης ήταν ότι η κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Λέσβος απαιτεί ψυχραιμία, αυστηρή τήρηση των μέτρων και συνεχή στήριξη όσων πλήττονται από τις επιπτώσεις των μέτρων κατά της διασποράς της νόσου.

Ανακοινώθηκε επίσης η μετάβαση 10 κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για να συνδράμουν στην κλινική επιτήρηση, και η λειτουργία μιας ομάδας διαχείρισης κρίσης στο νησί που θα συντονίζει το σύνολο των επιτόπιων δράσεων.

Επίσης, συζητήθηκαν η επιδημιολογική πορεία της νόσου, τα πρόσφατα μέτρα στήριξης ύψους 8 εκ. ευρώ προς τα τυροκομεία και οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την άμεση αποζημίωση κτηνοτρόφων και τα νέα εργαλεία περιορισμού της διασποράς, με ταχύτερες αποζημιώσεις, νέες προσλήψεις και μετακινήσεις προσωπικού και ταχύτερες διαδικασίες προμηθειών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριος Λαζαρίδης, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, οι Βουλευτές Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης και Μαρία Κομνηνάκα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας και ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος και η Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ Κατερίνα Μαρίνου, καθώς και στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.