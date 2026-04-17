Γερμανικές αεροπορικές: Ζητούν τα στρατηγικά αποθέματα καυσίμων του ΝΑΤΟ

Οι γερμανικές αεροπορικές εταιρείες καλούν την κυβέρνηση να λάβει έκτακτα μέτρα, όπως η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων κηροζίνης, προκειμένου να αποφευχθούν περικοπές πτήσεων πριν από την καλοκαιρινή περίοδο αιχμής, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν υψηλές.

Τα αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη ενδέχεται να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις ήδη από τον Ιούνιο

H ένωση της γερμανικής αεροπορικής βιομηχανίας BDL ζήτησε επίσης πρόσβαση στο σύστημα αγωγών του ΝΑΤΟ για να ενισχυθεί ο εφοδιασμός με καύσιμα σε σημαντικούς κόμβους όπως η Φρανκφούρτη και το Μόναχο. Ζητά προσωρινή μείωση των φόρων άνθρακα για τις αεροπορικές εταιρείες, μεγαλύτερη ευελιξία στις απαιτήσεις για βιώσιμα καύσιμα αεροπορίας και απαλλαγή από τις απαιτήσεις αποζημίωσης επιβατών που προκύπτουν από κλεισίματα εναέριου χώρου ή καθυστερήσεις πτήσεων.

Αυξανόμενη ανησυχία στις γερμανικές αεροπορικές εταιρείες

Η έκκληση αυτή υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανησυχία στον κλάδο των αερομεταφορών, ο οποίος αντιμετωπίζει τις διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών και διαπιστώνει τα πρώτα σημάδια έλλειψης σε ορισμένα αεροδρόμια μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Η BDL προέτρεψε το Βερολίνο να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει σταθερές προμήθειες καυσίμων, επαναλαμβάνοντας προηγούμενες εκκλήσεις από άλλες ομάδες του κλάδου.

Τα αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη ενδέχεται να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις ήδη από τον Ιούνιο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Παλαιότερα, η Μέση Ανατολή κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών καυσίμων αεροσκαφών της ηπείρου, αν και οι χώρες στρέφονται πλέον προς τις ΗΠΑ για τις προμήθειες.

Ωστόσο, οι νέες εισαγωγές καλύπτουν μόνο περίπου το ήμισυ του ελλείμματος, ανέφερε η BDL.

Λουκέτο Lufthansa στη θυγατρική της CityLine

Το υψηλότερο κόστος καυσίμων ωθεί ήδη τις εγχώριες αεροπορικές εταιρείες να αναλάβουν δράση. Η Deutsche Lufthansa ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα κλείσει την περιφερειακή της μονάδα CityLine και θα αποσύρει τα παλαιότερα αεροσκάφη που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα καυσίμων νωρίτερα από το αναμενόμενο. Αρχικά, η CityLine είχε προγραμματιστεί να κλείσει εντός του 2028.

Η «τρέχουσα κρίση» αναγκάζει τον Όμιλο Lufthansa να εφαρμόσει το μέτρο νωρίτερα, δήλωσε την Πέμπτη ο οικονομικός διευθυντής του, Τιλ Στράιχερτ, επισημαίνοντας ότι 27 αεροσκάφη, τα οποία ούτως ή άλλως πλησιάζουν στο τέλος του τεχνικού τους βίου και έχουν υψηλό λειτουργικό κόστος, θα αποσυρθούν οριστικά από το Σάββατο. Το μέτρο, τόνισε ο κ. Στράιχερτ, αποσκοπεί «στη μείωση περαιτέρω απωλειών για την εταιρία που υποφέρει από ελλείμματα».

Περικοπές όμως προγραμματίζονται και στη χωρητικότητα της μητρικής εταιρίας, με τη σταδιακή απόσυρση έξι παλαιότερων αεροσκαφών από πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, ενώ το χειμερινό πτητικό πρόγραμμα της Lufthansa θα υποστεί στη συνέχεια τη μείωση πέντε αεροσκαφών σε διαδρομές μεσαίων και μικρών αποστάσεων. Ταυτόχρονα, θα επεκταθεί με νέα αεροσκάφη A350 η οικονομικά αποδοτική θυγατρική Discover.

«Τα μέτρα είναι αναπόφευκτα, υπό το φως του απότομα αυξημένου κόστους κηροζίνης και της γεωπολιτικής αστάθειας», υποστήριξε ο οικονομικός διευθυντής της Lufthansa, η οποία χθες μάλιστα γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της.

Τις τελευταίες ημέρες η πτητική λειτουργία της Lufthansa διαταράσσεται σοβαρά από τις διαδοχικές απεργίες πρώτα των πιλότων και κατόπιν των μελών των πληρωμάτων καμπίνας.