Πετρέλαιο: Πτώση στις τιμές με το βλέμμα στο Λίβανο

Υποχώρησαν στις πρώτες συναλλαγές την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου, εν μέσω αισιοδοξίας ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να πλησιάσει στο τέλος της, μετά την έναρξη ισχύος μιας 10ήμερης εκεχειρίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και τη δήλωση του Πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η χώρα του και το Ιράν ενδέχεται να συναντηθούν για συνομιλίες το Σαββατοκύριακο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 1,34 δολάρια, ή 1,35%, στα 98,05 δολάρια το βαρέλι στις 00:21 GMT. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 1,65 δολάρια, ή 1,74%, στα 93,40 δολάρια το βαρέλι, μειώνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση, αναφέρει το Reuters.

Αντιμετωπίζοντας ένα βασικό σημείο τριβής στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ για επτά εβδομάδες και έχει περιορίσει περίπου κατά 20% τη παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη είχε προσφερθεί να μην κατέχει πυρηνικά όπλα για περισσότερα από 20 χρόνια και θα παραδώσει την «πυρηνική σκόνη». «Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν απαντήσει σε αυτούς τους ισχυρισμούς, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Πρέσβης Αμίρ Σαΐντ Ιραβάνι, δήλωσε ότι παραμένουν «συγκρατημένα αισιόδοξοι» για τις διαπραγματεύσεις.

Το πετρέλαιο στη δίνη πολέμου και ειρήνης

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 50% τον Μάρτιο σε μια περίοδο που σημείωσε απανωτά ρεκόρ και μόλις πρόσφατα έπεσαν κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, αλλά παρέμειναν εντός του εύρους των 90 δολαρίων για την εβδομάδα.

Η εκστρατεία του Ισραήλ στον Λίβανο αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο για την εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που επιδίωξε ο Τραμπ για να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν που ξεκίνησε με το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν μειώσει τις προσδοκίες τους για μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία και αντ’ αυτού επιδιώκουν ένα προσωρινό μνημόνιο για να αποτρέψουν την επιστροφή στη σύγκρουση, δήλωσαν δύο ιρανικές πηγές στο Reuters την Πέμπτη.

Αναλυτές της ING εκτιμούν ότι η ροή πετρελαίου περίπου 13 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα έχει διαταραχθεί από το κλείσιμο του Στενού.