Cenergy: Στα 25,30 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της η Eurobank Equities

Σε σημαντική αναβάθμιση της τιμής στόχου της Cenergy Holdings, προχώρησε η Eurobank Equities, στα 25,30 ευρώ από 18,20 ευρώ προηγουμένως και διατηρώντας σύσταση «buy», καθώς βλέπει σαφή περιθώρια περαιτέρω ανόδου και αναβαθμίσεων μέσα στο επόμενο διάστημα.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, οι προοπτικές για το 2026 παραμένουν υποτιμημένες, με την Eurobank Equities να διατηρεί την εκτίμησή της για προσαρμοσμένα EBITDA στα 424 εκατ. ευρώ, ενσωματώνοντας παράλληλα ήπιες αναβαθμίσεις στις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις.

Η βελτιωμένη ορατότητα για τη νέα μονάδα στο Μέριλαντ, η ισχυρότερη προοπτική για τα έργα καλωδίων, λόγω ποιοτικότερου ανεκτέλεστου, και η σημαντική βελτίωση στις προοπτικές των χαλυβδοσωλήνων στηρίζουν το θετικό σενάριο.

Η εκτίμηση για το 2026 κινείται υψηλότερα τόσο από την καθοδήγηση της διοίκησης όσο και από τη συναίνεση της αγοράς, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ανοδικών αναθεωρήσεων μέσα στο έτος. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης, μετά και τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση στο Ιράν, δεν αποτυπώνουν πλήρως τη δυναμική κερδοφορίας του ομίλου.

Εκτιμήσεις για τις επιδόσεις

Σε λειτουργικό επίπεδο, η Eurobank Equities προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των EBITDA της τάξης του 12% για την περίοδο 2026-2029, στηριζόμενο στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη βελτίωση των περιθωρίων και στους δύο βασικούς τομείς δραστηριότητας.

Στα καλώδια, η ανάπτυξη αναμένεται αρχικά να προέλθει από όγκους, λόγω της νέας δυναμικότητας υψηλής τάσης, ενώ στη συνέχεια θα υποστηριχθεί και από καλύτερη τιμολόγηση. Στα προϊόντα καλωδίων, η ζήτηση εκτιμάται ότι θα παραμείνει ισχυρή χάρη στις επενδύσεις στα δίκτυα ενέργειας, με επιπλέον ώθηση από τη συμβολή της μονάδας στο Μέριλαντ τα επόμενα χρόνια.

Στους χαλυβδοσωλήνες, οι προοπτικές βελτιώνονται αισθητά, με τα περιθώρια να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα έως το 2028. Συνολικά, ο όμιλος αναμένεται να επιτύχει περιθώρια EBITDA άνω του 17,5% από το 2026 και μετά, υψηλότερα από εκείνα βασικών ανταγωνιστών.

Ωριμάζει το επενδυτικό πλάνο

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική εικόνα, η επενδυτική φάση φαίνεται να κορυφώνεται, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να υποχωρούν μετά το 2026 και να σταθεροποιούνται σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2027 και μετά. Η καθαρή μόχλευση εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε διαχειρίσιμα επίπεδα βραχυπρόθεσμα, προτού αποκλιμακωθεί σημαντικά, οδηγώντας σε ουσιαστική ενίσχυση των ταμειακών ροών και σχεδόν ουδέτερη καθαρή θέση χρέους έως το 2029.

Η απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων μετά φόρων εκτιμάται στο 23%-24% για την περίοδο 2026-2028, αναδεικνύοντας την αποτελεσματική κατανομή κεφαλαίων και τη δυναμική του ανεκτέλεστου έργων.

Με σημαντικό discount

Σε επίπεδο αποτίμησης, παρά την άνοδο άνω του 15% από τα χαμηλά του Μαρτίου 2026, η Eurobank Equities θεωρεί ότι η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount σε σχέση με τα θεμελιώδη της μεγέθη. Συγκεκριμένα, κινείται κάτω από 11 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA των επόμενων 12 μηνών, περίπου 20% χαμηλότερα από τους βασικούς ανταγωνιστές του κλάδου, παρά το γεγονός ότι εμφανίζει ισχυρότερες αποδόσεις και προοπτικές βελτίωσης περιθωρίων.

Μετά την αναθεώρηση των εκτιμήσεων, η νέα τιμή-στόχος των 25,30 ευρώ βασίζεται σε αποτίμηση 12,8 φορές EV/EBITDA, παραμένοντας ελαφρώς χαμηλότερη από τον μέσο όρο των διεθνών ομοειδών εταιρειών, γεγονός που αφήνει περιθώρια περαιτέρω ανόδου.