Rotation στο ΧΑ, τα σχέδια της Premia Properties, στο βάθος… ταμπλό για Ελληνικά Οινοποιεία, ποιος θα… σκίσει τα πτυχία του, το παράδοξο της Γαύδου, το FCF της Qualco

Rotation σε στενό ορίζοντα

Inside Stories 17.04.2026, 07:00
Σχολιάστε
Newsroom

Δεύτερη φορά (χτες) που η χρηματιστηριακή αγορά βρήκε «τοίχο» στις 2.300 μονάδες, με το rotation να συνεχίζεται.

Σε στενό χρονικό ορίζοντα μάλιστα, διότι οι ημέρες δεν είναι ήρεμες.

Ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα και να έχουμε τις μεγάλες κινήσεις του Μαρτίου.

Σε κάθε περίπτωση όμως αυτές οι συνεδριάσεις είναι πολύτιμες, καθώς αρκετοί επενδυτές «κλειδώνουν» μέρος των πρόσφατων κερδών τους και άλλοι μετακινούνται σε νέες επιλογές.

Αλλά βελτιώνεται και η ρευστότητα… όπερ το καύσιμο της επόμενης κίνησης.

Τεχνικά, το «κλειδί» παραμένει η διατήρηση πάνω από τις 2.300 μονάδες, με τις επόμενες αντιστάσεις στις 2.304 μονάδες.

————-

Το καμπανάκι και το μήνυμα της διοίκησης

Να θυμίσω εδώ ότι χτες στο χώρο του χρηματιστηρίου βρέθηκε και η ανώτατη διοικητική ομάδα της Premia Properties, για να χτυπήσει το εναρκτήριο καμπανάκι με αφορμή την ομολογιακή έκδοση της εισηγμένης.

Ιδιαίτερα θερμές οι στιγμές, παρατήρησε η στήλη για τον πρόεδρο της Premia Properties, Ηλία Γεωργιάδη και τον διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Μαρκάζο.

Ξεχώρισε, μάλιστα, η στιγμή κατά την οποία ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε προσωπικά τον κ. Μαρκάζο να χτυπήσει το καμπανάκι, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία και τη διοικητική συνοχή της εταιρείας.

Ισχυρό επενδυτικό story

Στο περιθώριο μάλιστα, της εκδήλωσης, ο κ. Γεωργιάδης απαντώντας σε ερωτήσεις για δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο έκανε την έκδοση, είπε το αυτονόητο.

Κάλεσε τους επενδυτές να εστιάσουν στα θεμελιώδη.

Υπογράμμισε, δε, ότι το χαρτοφυλάκιο της Premia εμφανίζει πληρότητα 100%, χωρίς «ούτε ένα τετραγωνικό κενό», με τα ακίνητα να καλύπτονται από μακροχρόνια συμβόλαια.

Έκανε σαφές επίσης ότι η εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω την απόδοση για τους μετόχους, με αυξημένες διανομές μερίσματος.

Ανάπτυξη στον κλάδο των οινοποιείων

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη δεύτερη επιχειρηματική του δραστηριότητα, αυτή των Ελληνικών Οινοποιείων, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την ένταξη του Γρηγόρη Σκλήκα στο δυναμικό του ομίλου.

Πρόκειται για έμπειρο στέλεχος, ο οποίος καλείται να καθοδηγήσει την επόμενη φάση ανάπτυξης με έμφαση στην εξωστρέφεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απώτερος στόχος είναι η εισαγωγή της δραστηριότητας αυτής στο χρηματιστήριο.

Θυμίζω εδώ ότι ο κ. Σκλήκας αποχώρησε τον Νοέμβριο από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στα ΕΛΤΑ, έπειτα από τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση για το κλείσιμο καταστημάτων του οργανισμού.

————-

Δύσκολα…

Δεν σας κρύβω ότι με ανησύχησε λίγο το τοπίο που διαμορφώνεται στο μέτωπο των καυσίμων.

Αναφέρομαι στη συνέντευξη που έδωσε στο Associated Press, ο επικεφαλής του Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, Fatih Birol, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Ευρώπη διαθέτει «ίσως περίπου έξι εβδομάδες αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών».

«Όσο περισσότερο διαρκεί το κλείσιμο του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, τόσο χειρότερες θα είναι οι επιπτώσεις για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό παγκοσμίως», τόνισε ο Μπιρόλ.

Δεν ξέρω αν μπορούμε να συλλάβουμε το μέγεθος μιας τέτοιας εξέλιξης…

————–

Στάση αναμονής από την ΕΚΤ

Και πολύ φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα βρεθεί λίαν συντόμως αντιμέτωπη με μεγάλα διλήμματα.

Να στηρίξει την ανάπτυξη ή να τιθασεύσει τον πληθωρισμό;

Προς το παρόν τηρεί στάση αναμονής (30/4) η επόμενη συνεδρίαση πολιτικής επιτοκίων), επιχειρώντας να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στην οικονομία της Ευρωζώνης.

Αλλά η ισορροπία μεταξύ πληθωρισμού και οικονομικής ανάπτυξης θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολη.

Οι επόμενες κινήσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και από το κατά πόσο οι ενεργειακές πιέσεις θα αποκλιμακωθούν ή θα παγιωθούν, επηρεάζοντας συνολικά τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

———–

Πληθαίνουν τα καμπανάκια

Μην θεωρήσετε ότι η ελληνική οικονομία είναι εκτός αυτών των κινδύνων. Ήδη τα καμπανάκια έχουν έρθει, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από την Τράπεζα της Ελλάδος, και φυσικά, από χτες, και από το ΙΟΒΕ.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μπορεί να διαμορφωθεί στο 1,8%, ενώ ο πληθωρισμός θα σκαρφαλώσει στο 3,5%.

Στο… καλό σενάριο, γιατί στο δυσμενές η ανάπτυξη θα φτάσει μόλις στο 1,4%, ενώ ο πληθωρισμός μπορεί να εκτοξευτεί έως και το 4,5%.

——–

Το νομοσχέδιο Θεοδωρικάκου και οι προσδοκίες

Πάντως η επιτάχυνση των επενδύσεων είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τη διατήρηση κι ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης.

Και οι προσδοκίες με το νομοσχέδιο Θεοδωρικάκου είναι υψηλές…

————-

Σύμβολο

Σε άλλα πεδία μάλλον είναι σχεδόν μηδενικές και το λέω διότι στη Γαύδο γράφτηκε ίσως το πιο παράδοξο κεφάλαιο του Κτηματολογίου.

Κι αυτό διότι χρειάστηκαν 23 χρόνια για ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση για το 0,03% της ελληνικής επικράτειας.

Το παράδειγμα κυκλοφορεί πια ως ανέκδοτο — μόνο που δεν γελά κανείς. Γιατί αν σε ένα νησί-κουκίδα χρειάστηκαν πάνω από δύο δεκαετίες, τι προμηνύεται για τα «δύσκολα»;

Με δεκάδες χιλιάδες εκκρεμότητες και ενστάσεις να λιμνάζουν, η δέσμευση της κυβέρνησης για ολοκλήρωση του Κτηματολογίου εντός του 2026 μοιάζει ήδη φιλόδοξη έως και επισφαλής.

Και έτσι, η Γαύδος έγινε σύμβολο της καθυστέρησης και της διοικητικής αμηχανίας.

Το ερώτημα πλέον είναι εάν το έργο του 1 δισ. ευρώ μπορεί να βρει τον βηματισμό του προς τη γραμμή τερματισμού. Ρωτήστε και το Ελεγκτικό Συνέδριο…

————

Τα «κρυφά κόστη» της εστίασης πριν την τουριστική σεζόν

Στο μεταξύ, σε φάση έντονων υπολογισμών βρίσκονται και οι επιχειρηματίες της εστίασης ενόψει της νέας τουριστικής σεζόν, καθώς —όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς— οι νέοι τιμοκατάλογοι των προμηθευτών αποτυπώνουν ένα νέο κύμα αυξήσεων σε βασικά λειτουργικά κόστη.

Από την ενέργεια και το γκάζι έως το ηλεκτρικό ρεύμα και τις πρώτες ύλες, οι ανατιμήσεις είναι οριζόντιες, με ελάχιστες εξαιρέσεις να καταγράφονται σε επιμέρους κατηγορίες προϊόντων.

Το αποτέλεσμα είναι οι επαγγελματίες να επιχειρούν μια δύσκολη εξίσωση: να διατηρήσουν την ελκυστικότητα των τιμών για τον τουρισμό, χωρίς να διαβρωθεί περαιτέρω η κερδοφορία τους.

Η εποχικότητα, όπως σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι, εντείνει το ρίσκο, καθώς το παράθυρο απόσβεσης είναι περιορισμένο και η αβεβαιότητα αυξημένη. Επιπλέον, το γεωπολιτικό περιβάλλον με τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή λειτουργεί ως πρόσθετος παράγοντας ανησυχίας για τη ροή των επισκεπτών.

———-

«Θα σκίσω τα πτυχία μου»

Πάντως, μπορεί κάποιοι να προσβλέπουν ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα φέρει περισσότερους τουρίστες στην Ελλάδα.

Ωστόσο, αυτήν την αισιοδοξία δε δείχνει να την συμμερίζεται ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ Γιάννης Ρέτσος, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού.

Όπως είπε χθες σε εκδήλωση του Ιδρύματος «ήδη οι τουριστικές επιχειρήσεις  12μηνης λειτουργίας είναι πιο κάτω σε σχέση με πέρυσι», προσθέτοντας, πάντως, πως κάτι τέτοιο δε μπορεί να χαρακτηρίσει ολόκληρη τη χρονιά.

Όπως εξήγησε το «παιχνίδι θα παιχτεί» στο τι θα κάνουν οι Αμερικάνοι και πώς θα είναι τα οικονομικά των Ευρωπαίων το καλοκαίρι.

Στην πρώτη περίπτωση, σημαντικό ρόλο παίζει η ασφάλεια και η Ελλάδα είναι στη «βαθμίδα 2» για τις ΗΠΑ, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ η Κύπρος είναι στη «βαθμίδα 3», ενώ και η Τουρκία αντιμετωπίζει ζητήματα. «Οι προκλήσεις για εμάς είναι μπροστά» εξήγησε ο κ. Ρέτσος για να προσθέσει με νόημα πως «εάν η Ελλάδα κάνει και φέτος ρεκόρ τουρισμού, τότε θα σκίσουμε τα πτυχία μας».

Εξ’ όσων γνωρίζει η στήλη, ο ίδιος έχει αναγνωρισμένο πτυχίο σε αντίθεση με τον κ. Λαζαρίδη που αποτελεί το θέμα των ημερών.

———————

Διόρθωση;

Για να επιστρέψω όμως στα της χρηματιστηριακής αγοράς, για να σας πω τι συνέβη χτες στη ΔΕΗ.

Διότι πραγματικά έσπασαν τα τηλέφωνα με το «γύρισμα» του τίτλου ενδοσυνεδριακά, κλείνοντας μάλιστα μακριά από τα 20 ευρώ της Τρίτης.

Η στήλη έψαξε να δει μάλιστα κατά πόσο ευσταθούν τα σενάρια που διακινήθηκαν περί αύξησης κεφαλαίου ή αποχώρησης κάποιου επενδυτή.

Και δεν συμβαίνει τίποτα από τα δύο. Μάλιστα οι πηγές μου στην αγορά που υπενθύμιζαν αυτό που σας έγραφα και τις προηγούμενες ημέρες.

Ότι η μετοχή στις τελευταίες εννέα συνεδριάσεις είχε μόλις μία πτωτική.

Χτες, στη δέκατη συνεδρίαση, τις πτωτικές τις έκανε δύο.

Εύλογη η διόρθωσή της, όταν μάλιστα ανέκτησε τη ζώνη των 20 ευρώ σε χρόνο… dt.

——————-

Διάχυση…

Πέρα από τους «μεγάλους» όμως, έχω να σας επιστήσω την προσοχή και στο ότι για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση οι αγοραστές έκαναν αισθητή την παρουσία τους στη μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Μετοχές όπως η Alter Ego Media, η Qualco και ο ΟΛΘ βρέθηκαν και πάλι στο επίκεντρο των αγοραστών, δείχνοντας ότι μέρος της αγοράς επιχειρεί επιλεκτική επανατοποθέτηση.

—————

Δυναμική

Ιδιαίτερη μνεία και στην Qualco, η οποία ανακοινώνει τα μεγέθη χρήσης 2025 στις 21 Απριλίου.

Συνολικά, τα έσοδα αναμένεται να κινηθούν ανοδικά, με τη δραστηριότητα σε platforms και software να παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης.

Ωστόσο, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, αναμένεται η εισηγμένη να εμφανίσει θετικές ταμειακές ροές (FCF), οι οποίες μάλιστα θα υπερκαλύψουν τις επενδύσεις κεφαλαίου (capex).

Η εξέλιξη αυτή θα της δώσει την απαραίτητη «δύναμη πυρός» τόσο για πιθανές εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A), όσο και για την έναρξη διανομής μερίσματος.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies