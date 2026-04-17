Sotheby’s: Προσφέρει τόκους στους πωλητές για να καθυστερήσει πληρωμές

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's, ιδιοκτησίας του Πατρίκ Ντραχί, αντιμετωπίζει μεγάλο χρέος εν μέσω συρρίκνωσης της αγοράς

Tέχνη και Ζωή 17.04.2026, 07:00
Sotheby’s: Προσφέρει τόκους στους πωλητές για να καθυστερήσει πληρωμές
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Επιτόκιο 7% προσφέρει στους πωλητές ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s, για να καθυστερήσουν την καταβολή των εσόδων από την πώλησή τους καθώς ο οίκος δημοπρασιών αντιμετωπίζει οικονομική στενότητα σε μια φθίνουσα αγορά έργων τέχνης.

Στα μέσα του 2025, ο Sotheby’s εισήγαγε μια «επιλογή πληρωμών με εκτεταμένους όρους διακανονισμού», σύμφωνα με τους Financial Times.

Μια πηγή είπε στους FT ότι ο οίκος δημοπρασιών είχε προσφερθεί να πληρώσει επιτόκιο 8% μετά την πώληση περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων, εάν ο πωλητής επέτρεπε στον Sotheby’s να διατηρήσει μέρος των κεφαλαίων του για τουλάχιστον έξι μήνες. Έκτοτε, έχει μειώσει το προσφερόμενο επιτόκιο μετά τις περικοπές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ πέρυσι.

Ο Sotheby’s είχε προηγουμένως διατηρήσει τα χρήματα ορισμένων πελατών πέραν της περιόδου που ορίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις του, δήλωσε μια άλλη πηγή.

Ο Γαλλοϊσραηλινός δισεκατομμυριούχος Πατρίκ Ντραχί απέκτησε τον οίκο δημοπρασιών το 2019 μέσω εξαγοράς με μόχλευση και ο Sotheby’s έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα βαρύ χρέος σε μια εποχή που η ζήτηση για έργα τέχνης μειώνεται.

Η παγκόσμια αγορά τέχνης συρρικνώθηκε κατά 16% μεταξύ 2022 και 2024, σύμφωνα με έκθεση της Art Basel και της UBS, πριν καταγράψει αύξηση 4% πέρυσι.

Οι ετήσιες ζημίες προ φόρων του Sotheby’s υπερδιπλασιάστηκαν στα 248 εκατομμύρια δολάρια το 2024. Οι λογαριασμοί για εκείνο το έτος έδειξαν ότι είχε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε «πληρωτέες οφειλές προς πελάτες» – χρήματα που οφείλει σε πελάτες – που ήταν χαμηλότερα από 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2023. Οι συνολικές πωλήσεις του το 2025 ανήλθαν σε 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια, από 6 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος.

Ο Ντραχί είναι γνωστός για το ταλέντο του στη χρηματοοικονομική μηχανική και έχει επίσης χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους για να καθυστερήσει τις πληρωμές προμηθευτών στην προβληματική αυτοκρατορία τηλεπικοινωνιών Altice.

Ο Sotheby’s με πιστοληπτική ικανότητα junk

Ο Sotheby’s έχει αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας junk λόγω του υψηλού χρέους του, με τον οίκο αξιολόγησης S&P να προειδοποιεί τον Νοέμβριο ότι θα μπορούσε να την μειώσει περαιτέρω εάν ο οίκος δημοπρασιών «δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες λήξεις του χρέους του εγκαίρως».

Ο οίκος δημοπρασιών είχε καθυστερήσει προηγουμένως την πραγματοποίηση πληρωμών σε ορισμένους πελάτες λόγω κακής ταμειακής ροής σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους.

«Ήταν εξαιρετικά συνηθισμένο, λόγω της εξαιρετικής οικονομικής πίεσης που αντιμετώπιζε η εταιρεία το 2024 και το 2025, η εταιρεία να κρατάει συστηματικά τις πληρωμές των πελατών στο τέλος δύσκολων τριμήνων», είπαν πηγές των FT.

Τα ποσά που οφείλονται στους πελάτες μερικές φορές αναβάλλονταν για την αρχή του επόμενου τριμήνου, είπε το ίδιο άτομο. «Πολλοί πελάτες που είναι πλούσιοι δεν θα το πρόσεχαν αυτό».

Ο Sotheby’s ανακοίνωσε ότι η «επιλογή πληρωμής με εκτεταμένους όρους διακανονισμού» ήταν «μία από μια σειρά καινοτομιών» που προσέφερε στους πελάτες «μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής και οικονομική ευελιξία».

Η εταιρεία ανακοίνωσε: «Ο Sotheby’s βρίσκεται σε ιδιαίτερα ισχυρή οικονομική θέση έχοντας ηγηθεί της αγοράς τέχνης το 2025. Λειτουργούμε σύμφωνα με μακροχρόνιες πρακτικές της αγοράς και του κλάδου και προσφέρουμε στους πελάτες μια σειρά από επιλογές διακανονισμού».

Οι τυπικοί όροι του Sotheby’s ορίζουν ότι θα πληρώσει τους πωλητές 45 ημέρες μετά την πώληση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής έχει πληρώσει. Ο ανταγωνιστής Christie’s πληρώνει μετά από 35 ημέρες.

Ένας σύμβουλος τέχνης, του οποίου ο πελάτης πούλησε μια συλλογή δεκάδων αντικειμένων στον Sotheby’s, δήλωσε στους FT ότι ο πελάτης του έλαβε την πληρωμή οκτώ μήνες αργότερα από ό,τι είχε προβλέψει.

Οι όροι του οίκου δημοπρασιών σημείωναν ότι θα πλήρωνε τον πωλητή μόνο αφού είχε λάβει την πληρωμή για κάθε αντικείμενο της συλλογής, μια θέση που ο σύμβουλος χαρακτήρισε ασυνήθιστη.

Ένα άτομο που γνωρίζει τις πρακτικές του Sotheby’s δήλωσε στους FT ότι οι όροι πληρωμής ήταν «συνάρτηση συγκεκριμένων συμβατικών παραμέτρων και όχι της κανονικής πορείας των εργασιών».

Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις
Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ
Ναυτιλία

Διπλωματία των τάνκερ: Οι δοκιμασίες Τραμπ από Αβάνα έως Ορμούζ
Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια
Business of Sport

To Μουντιάλ και το «χρυσό» παιχνίδι των εισιτηρίων
Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι
Wall Street

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ράλι στις αγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο
Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλουμίνιο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά αλουμινίου
World

Ο πόλεμος... πρεσάρει την προσφορά αλουμινίου - Ποιοι κλάδοι επηρεάζονται

Η επακόλουθη διαταραχή στην προσφορά αλουμινίου απειλεί να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της αγοράς

Δημήτρης Σταμούλης
Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026
Economy

Το κρυφό κόστος του πολέμου: Ξαναγράφοντας τα budget

Η ενεργειακή κρίση και η γεωπολιτική αστάθεια ξαναγράφουν τους προϋπολογισμούς του 2026 - Επανεξετάζονται οι στόχοι για ανάπτυξη, πληθωρισμό και έλλειμμα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σούπερ Μάρκετ: Τι ισχύει για επάρκεια αγαθών και τιμές εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης
Business

Επάρκεια στα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα... 4-6 εβδομάδων

Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς μιλώντας στην εκπομπή του OT στο meganews προειδοποιεί για ανατιμήσεις λόγω υψηλού κόστους ενέργειας

Αθανασία Ακρίβου
Celestyal Discovery: Αποχωρεί το κρουαζιερόπλοιο από τον Περσικό Κόλπο
Ναυτιλία

Αποχωρεί από τον Κόλπο το Celestyal Discovery

Το Celestyal Discovery, με σημαία Μάλτας, είχε αγκυροβολήσει και παρέμενε ακινητοποιημένο για περίπου 47 ημέρες

Λάμπρος Καραγεώργος
Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν
Ομόλογα

Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν

Η Πορτογαλία επιδιώκει να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης χρέους

Τζούλη Καλημέρη
Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης
Sotheby’s: Προσφέρει τόκους στους πωλητές για να καθυστερήσει πληρωμές
Tέχνη και Ζωή

Ο Sotheby's δίνει τόκο για να καθυστερήσει πληρωμές

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's, ιδιοκτησίας του Πατρίκ Ντραχί, αντιμετωπίζει μεγάλο χρέος εν μέσω συρρίκνωσης της αγοράς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Super Mario: Το sequel σημειώνει το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας της χρονιάς
Tέχνη και Ζωή

Το sequel του «Super Mario» έκανε το μπαμ στο box ofiice

H κινηματογραφική ταινία Super Mario της Universal και της Nintendo είναι η τελευταία επιτυχημένη οικογενειακή παραγωγή του Χόλιγουντ

Πύργος του Άιφελ: Στο σφυρί αυθεντικό κομμάτι του θρυλικού τοπόσημου
Tέχνη και Ζωή

Πόσο κοστίζει ένα κομμάτι του Πύργου του Άιφελ

Στις 21 Μαΐου ένα αυθεντικό τμήμα της αρχικής σπειροειδούς σκάλας του Πύργου του Άιφελ θα περάσει σε νέο ιδιοκτήτη

Λουκάς Καρνής
Πέθανε ο Τσακ Νόρις – Aντίο στον εμβληματικό αστέρα των πολεμικών τεχνών
Tέχνη και Ζωή

Πέθανε ο Τσακ Νόρις – Aντίο στον εμβληματικό αστέρα των πολεμικών τεχνών

Ο Τσακ Νόρις πέθανε ειρηνικά το πρωί της Πέμπτης στη Χαβάη, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ήταν 86 ετών

Labubu: Ετοιμάζονται για τη μεγάλη οθόνη – Στα βήματα της Disney
Tέχνη και Ζωή

Κάντο όπως η Disney - Οι Labubu ετοιμάζονται για τη μεγάλη οθόνη

Η Labubumania έχει τη δική της οικονομία - Τι σηματοδοτεί η κίνηση της μητρικής Pop Mart για ταινία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Banksy: Η αποκάλυψη της ταυτότητας και το στοίχημα της αγοράς τέχνης
Tέχνη και Ζωή

Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του Banksy

Η ανωνυμία βοήθησε τον καλλιτέχνη του δρόμου Banksy να κινηθεί ανεξέλεγκτα, αλλά έκανε ορισμένους συλλέκτες επιφυλακτικούς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγορά τέχνης: Οι δισεκατομμυριούχοι στηρίζουν τις δημοπρασίες και την πολυτέλεια
Tέχνη και Ζωή

Η αγορά τέχνης λάμπει ξανά μετά από 2 χρόνια... παύσης

Ρεκόρ πωλήσεων για έργα κορυφαίων καλλιτεχνών, αλλά η ανάκαμψη περιορίζεται κυρίως στο ανώτερο επίπεδο στην αγορά τέχνης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με στελέχη για να ενθαρρύνουν την αύξηση της παραγωγής

Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ
Ναυτιλία

Διπλωματία των τάνκερ: Οι δοκιμασίες Τραμπ από Αβάνα έως Ορμούζ

ΗΠΑ και Τραμπ επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση τόσο στην Κούβα όσο και στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια
Business of Sport

To Μουντιάλ και το «χρυσό» παιχνίδι των εισιτηρίων

Επενδυτικά κεφάλαια ποντάρουν στα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ, μετατρέποντας τη ζήτηση των φιλάθλων σε υψηλά κέρδη

Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι
Wall Street

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ράλι στις αγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο

«Πάρτι» στη Wall Street μετά την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά - Άνοδος στις ευρωαγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο - Παραμένει η δυσπιστία για τα αντιφατικά μηνύματα ΗΠΑ-Ιράν

Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι

Δισεκατομμυριούχοι διαχειριστές hedge funds λένε ότι ο προτεινόμενος φόρος του δημάρχου «δαιμονοποιεί τους φιλάνθρωπους»

Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κύπρος: Ελπίζει ότι η Σύνοδος της ΕΕ θα… αναστήσει τον τουρισμό
World

Η Λευκωσία ποντάρει στη Σύνοδο της ΕΕ για άνοδο του τουρισμού

Η Κύπρος θέλει να αξιοποιήσει την παρουσία των 27 ηγετών της ΕΕ στη Λευκωσία - Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού

Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Deutsche Bank: Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»
World

Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

Η σταδιακή αποκλιμάκωση των κινδύνων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν σηματοδοτεί ότι «τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Cerebras: Η εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ υποβάλει αίτηση για ΙPO
Tεχνητή νοημοσύνη

Προ των πυλών η IPO για την εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ Cerebras

Η OpenAI έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με την Cerebras με μια συμφωνία αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων

The “Hidden Cost” of the Green Transition
English Edition

The “Hidden Cost” of the Green Transition

The increase in renewable sources requires large-scale accumulators. The management cost of these products, which have a lifespan of more than 15 years, is high and reaches approximately 10%–15% of the investment, driving up recycling contributions as well

Τραμπ: Σχέδιο για ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου με «ήπιο ρυθμό»
World

Στο τραπέζι συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για το ουράνιο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ΗΠΑ και Ιράν θα συνεργαστούν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου, με στόχο τον τερματισμό της κρίσης

Πόλεμος των άστρων: Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα
Κόσμος

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για σχέδιο της Ρωσίας να αναπτύξει πυρηνικά στο διάστημα, ικανά να καταστρέψουν χιλιάδες δορυφόρους και να προκαλέσουν παγκόσμιο χάος.

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge
English Edition

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge

Rising energy costs are driving budget revisions across Europe, with Greece already adjusting growth forecasts while households face mounting pressures

Aegean Airlines: Δωρεάν διάθεση 136.138 ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ.
Business

Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ. της Aegean

Η Aegean Airlines προχώρησε στην εφαρμογή των προγραμμάτων stock awards, με μετοχές συνολικής αξίας άνω των 1,8 εκατ. ευρώ και υποχρέωση διακράτησης 24 μηνών για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης

