Sotheby’s: Προσφέρει τόκους στους πωλητές για να καθυστερήσει πληρωμές

Επιτόκιο 7% προσφέρει στους πωλητές ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s, για να καθυστερήσουν την καταβολή των εσόδων από την πώλησή τους καθώς ο οίκος δημοπρασιών αντιμετωπίζει οικονομική στενότητα σε μια φθίνουσα αγορά έργων τέχνης.

Στα μέσα του 2025, ο Sotheby’s εισήγαγε μια «επιλογή πληρωμών με εκτεταμένους όρους διακανονισμού», σύμφωνα με τους Financial Times.

Μια πηγή είπε στους FT ότι ο οίκος δημοπρασιών είχε προσφερθεί να πληρώσει επιτόκιο 8% μετά την πώληση περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων, εάν ο πωλητής επέτρεπε στον Sotheby’s να διατηρήσει μέρος των κεφαλαίων του για τουλάχιστον έξι μήνες. Έκτοτε, έχει μειώσει το προσφερόμενο επιτόκιο μετά τις περικοπές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ πέρυσι.

Ο Sotheby’s είχε προηγουμένως διατηρήσει τα χρήματα ορισμένων πελατών πέραν της περιόδου που ορίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις του, δήλωσε μια άλλη πηγή.

Ο Γαλλοϊσραηλινός δισεκατομμυριούχος Πατρίκ Ντραχί απέκτησε τον οίκο δημοπρασιών το 2019 μέσω εξαγοράς με μόχλευση και ο Sotheby’s έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα βαρύ χρέος σε μια εποχή που η ζήτηση για έργα τέχνης μειώνεται.

Η παγκόσμια αγορά τέχνης συρρικνώθηκε κατά 16% μεταξύ 2022 και 2024, σύμφωνα με έκθεση της Art Basel και της UBS, πριν καταγράψει αύξηση 4% πέρυσι.

Οι ετήσιες ζημίες προ φόρων του Sotheby’s υπερδιπλασιάστηκαν στα 248 εκατομμύρια δολάρια το 2024. Οι λογαριασμοί για εκείνο το έτος έδειξαν ότι είχε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε «πληρωτέες οφειλές προς πελάτες» – χρήματα που οφείλει σε πελάτες – που ήταν χαμηλότερα από 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2023. Οι συνολικές πωλήσεις του το 2025 ανήλθαν σε 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια, από 6 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος.

Ο Ντραχί είναι γνωστός για το ταλέντο του στη χρηματοοικονομική μηχανική και έχει επίσης χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους για να καθυστερήσει τις πληρωμές προμηθευτών στην προβληματική αυτοκρατορία τηλεπικοινωνιών Altice.

Ο Sotheby’s με πιστοληπτική ικανότητα junk

Ο Sotheby’s έχει αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας junk λόγω του υψηλού χρέους του, με τον οίκο αξιολόγησης S&P να προειδοποιεί τον Νοέμβριο ότι θα μπορούσε να την μειώσει περαιτέρω εάν ο οίκος δημοπρασιών «δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες λήξεις του χρέους του εγκαίρως».

Ο οίκος δημοπρασιών είχε καθυστερήσει προηγουμένως την πραγματοποίηση πληρωμών σε ορισμένους πελάτες λόγω κακής ταμειακής ροής σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους.

«Ήταν εξαιρετικά συνηθισμένο, λόγω της εξαιρετικής οικονομικής πίεσης που αντιμετώπιζε η εταιρεία το 2024 και το 2025, η εταιρεία να κρατάει συστηματικά τις πληρωμές των πελατών στο τέλος δύσκολων τριμήνων», είπαν πηγές των FT.

Τα ποσά που οφείλονται στους πελάτες μερικές φορές αναβάλλονταν για την αρχή του επόμενου τριμήνου, είπε το ίδιο άτομο. «Πολλοί πελάτες που είναι πλούσιοι δεν θα το πρόσεχαν αυτό».

Ο Sotheby’s ανακοίνωσε ότι η «επιλογή πληρωμής με εκτεταμένους όρους διακανονισμού» ήταν «μία από μια σειρά καινοτομιών» που προσέφερε στους πελάτες «μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής και οικονομική ευελιξία».

Η εταιρεία ανακοίνωσε: «Ο Sotheby’s βρίσκεται σε ιδιαίτερα ισχυρή οικονομική θέση έχοντας ηγηθεί της αγοράς τέχνης το 2025. Λειτουργούμε σύμφωνα με μακροχρόνιες πρακτικές της αγοράς και του κλάδου και προσφέρουμε στους πελάτες μια σειρά από επιλογές διακανονισμού».

Οι τυπικοί όροι του Sotheby’s ορίζουν ότι θα πληρώσει τους πωλητές 45 ημέρες μετά την πώληση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής έχει πληρώσει. Ο ανταγωνιστής Christie’s πληρώνει μετά από 35 ημέρες.

Ένας σύμβουλος τέχνης, του οποίου ο πελάτης πούλησε μια συλλογή δεκάδων αντικειμένων στον Sotheby’s, δήλωσε στους FT ότι ο πελάτης του έλαβε την πληρωμή οκτώ μήνες αργότερα από ό,τι είχε προβλέψει.

Οι όροι του οίκου δημοπρασιών σημείωναν ότι θα πλήρωνε τον πωλητή μόνο αφού είχε λάβει την πληρωμή για κάθε αντικείμενο της συλλογής, μια θέση που ο σύμβουλος χαρακτήρισε ασυνήθιστη.

Ένα άτομο που γνωρίζει τις πρακτικές του Sotheby’s δήλωσε στους FT ότι οι όροι πληρωμής ήταν «συνάρτηση συγκεκριμένων συμβατικών παραμέτρων και όχι της κανονικής πορείας των εργασιών».