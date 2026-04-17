Premia: Δύο νέα deals έως το τέλος του 2026 για χαρτοφυλάκιο 1 δισ. ευρώ

Δυο μεγάλα deals έως το τέλος του έτους σχεδιάζει η Premia, η οποία ανεβάζει ταχύτητα προκειμένου να πετύχει τον επόμενο στρατηγικό της στόχο: την αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων της στο 1 δισ. ευρώ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της έναρξης διαπραγμάτευσης του νέου εταιρικού ομολόγου της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο βασικός μέτοχος της Premia, Ηλίας Γεωργιάδης, έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας, περιγράφοντας μια εταιρεία που, όπως είπε χαρακτηριστικά, «χτίζεται για τα επόμενα 50 και 100 χρόνια».

«Στο τέλος του 2026 η αξία του χαρτοφυλακίου της Premia θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ και βάζω στοίχημα ότι θα το ξεπεράσουμε», ανέφερε με έμφαση, αποκαλύπτοντας ότι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα χρειαστούν δύο μεγάλα deals ή ένας συνδυασμός μικρότερων συναλλαγών.

Τα δύο deals της Premia που έρχονται

Σήμερα, η αξία του χαρτοφυλακίου της Premia κινείται περίπου στα 750 εκατ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται πρόσθετη επενδυτική κίνηση ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ μέσα στους επόμενους μήνες. Ο ίδιος δεν άνοιξε πλήρως τα χαρτιά του ως προς τα συγκεκριμένα assets, ωστόσο έδωσε σαφείς ενδείξεις για τους τομείς στους οποίους κινείται η εταιρεία.

«Φοιτητικές εστίες, τουρισμός, ξενοδοχεία και ορισμένες ακόμη πολύ επιλεγμένες κινήσεις», είπε, δείχνοντας ότι η στρατηγική παραμένει εστιασμένη σε κατηγορίες με ισχυρή ζήτηση και μακροχρόνια μισθωτική ασφάλεια. Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να δίνεται στις φοιτητικές κατοικίες, έναν κλάδο στον οποίο η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

«Όταν χτίζουμε φοιτητική εστία στην Πάτρα, οι φοιτητές είναι ήδη εκεί και μας περιμένουν», σχολίασε χαρακτηριστικά, θέλοντας να αναδείξει ότι πρόκειται για προϊόν με ενσωματωμένη ζήτηση και περιορισμένο εμπορικό ρίσκο.

Η Premia διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία σε κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα, με 12 σχολικές μονάδες, αλλά και το ακίνητο που στεγάζει την ΑΑΔΕ

Ναι στην κοινωνική κατοικία, όχι τώρα

Πέρα από τις κινήσεις που δρομολογούνται σε φοιτητικές εστίες, ξενοδοχεία και επιλεγμένα ακίνητα εισοδήματος, ο Ηλίας Γεωργιάδης δεν απέκλεισε μελλοντικά το ενδεχόμενο επέκτασης της Premia στην κοινωνική κατοικία, χωρίς ωστόσο να δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα.

Όπως σημείωσε, η εταιρεία διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία σε κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα, με 12 σχολικές μονάδες, αλλά και το ακίνητο που στεγάζει την ΑΑΔΕ, επενδύσεις που εντάσσονται στη στρατηγική σταθερών και μακροχρόνιων μισθώσεων.

O βασικός μέτοχος της Premia εμφανίστηκε ιδιαίτερα εξοικειωμένος με την αγορά κατοικίας και ειδικότερα με το κομμάτι της προσιτής στέγασης και των εργατικών κατοικιών.

Ο κ. Γεωργιάδης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το κατά πόσο η ελληνική αγορά είναι σήμερα ώριμη για μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε προσιτή κατοικία

«Τα διαμερίσματα και οι κατοικίες για τη μεσαία τάξη τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Από το 2015 έως το 2019 είχα 7.000 διαμερίσματα στη Σουηδία, εκτός Στοκχόλμης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τη γνώση και την εμπειρία του στο residential real estate, ο κ. Γεωργιάδης εμφανίστηκε προσεκτικός ως προς το κατά πόσο η ελληνική αγορά είναι σήμερα ώριμη για μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε προσιτή κατοικία. «Δεν φοβόμαστε το real estate, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν η αγορά είναι ακόμη ώριμη», ανέφερε χαρακτηριστικά, εστιάζοντας κυρίως στο υψηλό κόστος κατασκευής. «Σήμερα οι κατασκευές είναι πάρα πολύ ακριβές και τα ενοίκια πρέπει να είναι στο σωστό επίπεδο», τόνισε

Σε ό,τι αφορά τις περιοχές που θα μπορούσαν να βρεθούν στο επενδυτικό ραντάρ, ο ίδιος έδωσε ένα πρώτο στίγμα. «Όποιος ξεκινήσει κάτι πρέπει να είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη και κάποιες πόλεις με ισχυρή βιομηχανική δραστηριότητα και πραγματική ανάγκη για κατοικία», σημείωσε.

Μηδέν κενά τετραγωνικά για την Premia

Σύμφωνα με τον ελληνοσουηδό επιχειρηματία, ισχυρό χαρτί της στρατηγικής ανάπτυξης που έχει σχεδιάσει η Premia είναι η ποιότητα των μισθωτών και η πληρότητα του χαρτοφυλακίου. «Δεν έχουμε ούτε ένα τετραγωνικό ελεύθερο σήμερα», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι όλα τα ακίνητα της εταιρείας είναι μισθωμένα με μακροχρόνιες συμβάσεις.

Από τα logistics μέχρι τα σχολικά ακίνητα και τα ξενοδοχεία, το μοντέλο της Premia βασίζεται σε «κλειδωμένα» έσοδα, στοιχείο που, σύμφωνα με τη διοίκηση, ενισχύει την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών και στηρίζει τη μερισματική πολιτική. «Τα ξενοδοχεία έχουν συμβάσεις 15 και 20 ετών, τα logistics είναι κλειδωμένα, τα σχολεία επίσης», σημείωσε.

Το στοίχημα του 1 δισ. και το επόμενο βήμα

Η επίτευξη του ορίου του 1 δισ. ευρώ δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Αποτελεί, σύμφωνα με τον βασικό μέτοχο, το πρώτο μεγάλο ορόσημο πάνω στο οποίο «χτίστηκε» η εταιρεία από την πρώτη ημέρα. «Τη χτίσαμε μαζί με τον Κώστα Μαρκάζο για να φτάσει στο 1 δισ. και θα το αποδείξουμε σε λίγους μήνες», είπε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η υφιστάμενη οργανωτική δομή της Premia μπορεί να υποστηρίξει ακόμη μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο. «Χωρίς πρόβλημα μπορούμε να αντέξουμε χαρτοφυλάκιο 1,5 δισ. ή και 2 δισ. ευρώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι με περιορισμένες ενισχύσεις στο asset management και την τεχνική υποστήριξη η εταιρεία μπορεί να περάσει στην επόμενη κλίμακα.

Στόχος μεγαλύτερο μέρισμα

Πίσω από τη στρατηγική των νέων deals, ο τελικός στόχος, όπως παραδέχεται ο ίδιος, είναι η ενίσχυση της απόδοσης προς τους μετόχους.

«Θέλουμε καλά κτίρια, καλούς μισθωτές και ευχαριστημένους μετόχους», είπε, συνδέοντας άμεσα την αύξηση του χαρτοφυλακίου με την προοπτική υψηλότερου μερίσματος τα επόμενα χρόνια. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα δύο deals που, εφόσον κλειδώσουν έως το τέλος του 2026, θα αποτελέσουν το καταλύτη για να περάσει η Premia στην επόμενη φάση ανάπτυξης.