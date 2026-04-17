Σούπερ Μάρκετ: Τι ισχύει για επάρκεια αγαθών και τιμές εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης

Οι… παρενέργειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις τιμές αλλά και στην επάρκεια των αγαθών στα ράφια των σούπερ μάρκετ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς με τη δημοσιογράφο Αθανασία Ακρίβου στην εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega News.

Ο κ. Πεταλάς υπογράμμισε ότι η αγορά λειτουργεί κανονικά, ακόμη και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, όπως οι γιορτές, τονίζοντας ότι «κανένας καταναλωτής δεν είχε πρόβλημα να βρει προϊόντα ακόμη και σε κατηγορίες με πίεση προσφοράς, όπως το αρνί, όπου η μειωμένη ζήτηση συνέβαλε στη διατήρηση ισορροπίας».

Ξεκαθάρισε ακόμη ότι με ορίζοντα τις επόμενες τέσσερις με έξι εβδομάδες όπου μπορεί να υπάρχει εικόνα, δεν υπάρχει κάποια σοβαρή ένδειξη ότι θα υπάρξει πρόβλημα επάρκειας».

<br />

Πού φαίνεται η πίεση στα σούπερ μάρκετ

Κληθείς να σχολιάσει την έντονη συζήτηση για την ακρίβεια, η εικόνα όπως είπε στα τρόφιμα παραμένει – προς το παρόν – σταθερή. «Τα τρόφιμα ήταν περίπου στο ίδιο επίπεδο πληθωρισμού με τον Φεβρουάριο. Η διαφορά είναι ανεπαίσθητη», σημείωσε ο κ. Πεταλάς.

Αντίθετα, έσπευσε να τονίσει ότι οι πιέσεις στον πληθωρισμό του Μαρτίου προήλθαν κυρίως από άλλους παράγοντες: τα ενοίκια (ένα δομικό πρόβλημα στην Ελλάδα που δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο), την ένδυση και υπόδηση (λόγω λήξης εκπτώσεων), και κυρίως τις μεταφορές, δηλαδή την ενέργεια.

«Η επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων έχει φανεί μέχρι στιγμής μόνο στο κόστος ενέργειας και στα καύσιμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναμονή στην αγορά, κανείς δεν θέλει να αυξήσει τιμές

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο ενός νέου γύρου ανατιμήσεων με φόντο την αβεβαιότητα γύρω από την διάρκεια της πολεμικής σύρραξης στον Περσικό, ο κ. Πεταλάς σημείωσε ότι η εφοδιαστική αλυσίδα βρίσκεται σε στάση αναμονής και πως παρά τις πιέσεις κόστους, οι ανατιμήσεις δεν έχουν ακόμη περάσει στα ράφια.

«Δεν υπάρχουν νέοι τιμοκατάλογοι αυτή τη στιγμή», είπε ο κ. Πεταλάς, εξηγώντας ότι η διαδικασία αυξήσεων απαιτεί χρόνο και προ υποθέτει προηγούμενη ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης. «Η εφοδιαστική αλυσίδα δεν θέλει να κάνει ανατιμήσεις, γιατί γνωρίζει ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να τις απορροφήσει», υπογράμμισε, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες με δεδομένο ότι η επιστροφή στην κανονικότητα όπως εκτιμούν και οι ειδικοί θα πάρει κάποιο διάστημα.

Οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις στα σούπερ μάρκετ

Οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις εντοπίζονται στα φρέσκα προϊόντα. Εκεί, οι τιμές καθορίζονται καθημερινά από την προσφορά και τη ζήτηση. «Τα φρούτα και τα λαχανικά επηρεάζονται σε καθημερινή βάση», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα την εκτόξευση της τιμής της ντομάτας, λόγω μειωμένης παραγωγής και εισαγωγών, που όμως ήδη αποκλιμακώνεται. Ανάλογη είναι η εικόνα και στα νωπά κρέατα, όπου το ενεργειακό κόστος επηρεάζει άμεσα την παραγωγή.