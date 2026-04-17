Χρηματιστήριο Αθηνών: Στους πωλητές τα ηνία της αγοράς

Στους πωλητές είναι πλέον τα ηνία στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τη λήξη των παραγώγων να τους έδωσε προβάδισμα, ενώ η επιφυλακτικότητα των αγοραστών συντηρείται στη σκιά του ευμετάβλητου γεωπολιτικού τοπίου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,62% στις 2.260,83 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 96,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 13,6 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,63% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.750,83 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,11% στις 2.614,15 μονάδες.

Συνεχίζεται το rotation

Το rotation παραμένει σε πλήρη εξέλιξη στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται διαρκώς μεταξύ κλάδων και τίτλων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαμορφωθεί μια ενιαία, ξεκάθαρη τάση στο σύνολο της αγοράς. Η λήξη των παραγώγων έδωσε μια πρόσκαιρη ώθηση στον τζίρο, ενισχύοντας τη συναλλακτική δραστηριότητα, ωστόσο δεν άλλαξε ουσιαστικά τη συνολική εικόνα, με τις επιλεκτικές κινήσεις να συνεχίζουν να κυριαρχούν.

Η επόμενη φάση, ωστόσο, ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, καθώς αυξάνονται οι πιθανότητες να δούμε περισσότερους τίτλους να εκδηλώνουν πιο ξεκάθαρη κατεύθυνση, είτε ανοδικά είτε μέσω διορθωτικών κινήσεων. Σε τεχνικό επίπεδο, η αγορά εκπέμπει έχει σε ισχύ τα αγοραστικά σήματα στο μεγαλύτερο μέρος της, στοιχείο που διατηρεί το θετικό σενάριο ενεργό. Παρ’ όλα αυτά, μετά τη δυναμική άνοδο του προηγούμενου διαστήματος, δεν αποκλείονται βραχυπρόθεσμες διορθώσεις, με τις 2.460 μονάδες για τον τραπεζικό δείκτη και τις 2.187 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη να αποτελούν κρίσιμες στηρίξεις.

Στο εξωτερικό μέτωπο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να λειτουργούν υποστηρικτικά, με τη δεκαήμερη κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου να δίνει έναν τόνο αποκλιμάκωσης. Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα δεν έχει εκλείψει, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στο Σαββατοκύριακο, ένα χρονικό διάστημα όπου παραδοσιακά αυξάνεται ο γεωπολιτικός κίνδυνος. Η πρόσφατη εμπειρία από το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν παραμένει νωπή, υπενθυμίζοντας ότι οι ισορροπίες μπορούν να ανατραπούν αιφνιδιαστικά.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ΔΕΗ, Σαράντης, ΕΥΔΑΠ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 2%, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε Motor Oil, Coca Cola, Motor Oil, Aktor, Allwyn, Titan και Λάμδα.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι Πειραιώς, Aegean, ΔΑΑ, Eurobank, Metlen, ΟΤΕ και Εθνική, ενώ ήπια ανοδικά οι Optima Bank, Κύπρου, ΕΛΧΑ, Jumbo, Alpha Bank, Helleniq Energy, Cenergy και Βιοχάλκο.