Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;

Σε αλλαγή του επικεφαλής του family office προχώρησε ο όμιλος Safra, που είδε την αξία του να ξεπερνά τα 28 δισ. δολάρια.

Ο λόγος για τον Sergio Penchas ο οποίος ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Emerald Gestão de Investimentos Ltda, ενός οικογενειακού γραφείου για την τραπεζική δυναστεία Safra και άλλα εξαιρετικά πλούσια μέλη.

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της Emerald έχουν αυξηθεί στα 16,94 δισεκατομμύρια ρεάλ το 2025, με την εταιρεία να διαχειρίζεται τα δικά της κεφάλαια και να παρέχει υπηρεσίες σε μια επιλεγμένη ομάδα πελατών.

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της Emerald έχουν αυξηθεί κατά 78%

Ποιος είναι ο Penchas

Ο Penchas, βετεράνος της Banco Safra SA, ο οποίος μέχρι πρόσφατα διαχειριζόταν την επιχείρηση διαχείρισης πλούτου της, εντάχθηκε στην Emerald Gestão de Investimentos Ltda. αυτόν τον μήνα για να βοηθήσει στην επίβλεψη του πλούτου της τραπεζικής δυναστείας στο γραφείο με έδρα το Σάο Πάολο.

Προηγουμένως, διηύθυνε μια παρόμοια εταιρεία που επικεντρώθηκε στον πλούτο του Joseph Safra, του κάποτε πατριάρχη της χρηματοοικονομικής δυναστείας, ο οποίος πέθανε το 2020, αφού βοήθησε στην ηγεσία μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας που πλέον εκτείνεται σε συνολικά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους 590 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το κλειδί της Emerald

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η Emerald που δημιουργηθηκε πριν από περισσότερο από μια δεκαετία για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας Safra, επέκτεινε τις δραστηριότητές της το 2013 για να ξεκινήσει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα κινητών αξιών και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού σε μια επιλεγμένη ομάδα πελατών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Η Emerald διαχειρίζεται επίσης τα δικά της κεφάλαια, σύμφωνα με τα αρχεία που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της ρυθμιστικής αρχής κεφαλαιαγορών της Βραζιλίας CVM.

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν αυξηθεί κατά 78% στα 16,94 δισεκατομμύρια ρεάλ (3,4 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2025 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχώρησε στην CVM. Η Emerald έχει 25 επενδυτές και 54 υπαλλήλους, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η περιουσία της δυναστείας Safra

Η περιουσία της οικογένειας Safra ανάγεται τουλάχιστον στην Οθωμανική Αυτοκρατορία καθώς τη δεκαετία του 1840, η οικογένεια ίδρυσε την πρώτη της χρηματοοικονομική εταιρεία στο Χαλέπι της Συρίας.

Η «Safra Frères & Cie» χρηματοδότησε καραβάνια με καμήλες που διαχειρίζονταν το εμπόριο σε όλη τη Μέση Ανατολή. Με τη σταδιακή παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οικογένεια μετέφερε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στη Βηρυτό του Λιβάνου, όπου ο Jacob Safra, πατέρας του Joseph, ίδρυσε την Τράπεζα Jacob E. Safra το 1929.

Η 73χρονη Vicky Safra είναι χήρα του Joseph Safra, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 82 ετών και ήταν ένας από τους κληρονόμους μιας τραπεζικής αυτοκρατορίας που ξεκίνησε στα μέσα του 19ου αιώνα στο Χαλέπι της Συρίας.

Μάλιστα, η γεννημένη στη Θεσσαλονίκη επιχειρηματίας, η οποία περνάει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην Ελβετία, διευθύνει μια τεράστια αυτοκρατορία τραπεζών και ακινήτων μαζί με τα παιδιά της. Έχουν καθαρή περιουσία περίπου 27,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Ο Jacob J. Safra, ο μεγαλύτερος γιος, είναι ο πρόεδρος της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας J. Safra Sarasin. Η μοναχοκόρη του Joseph και της Vicky, Esther Safra Dayan, πούλησε ένα μερίδιο στην Banco Safra πέρυσι στον Jacob και στον άλλο αδελφό του, David, ο οποίος εδρεύει στη Βραζιλία.

Ένας άλλος αδελφός, ο Alberto, κατέληξε σε συμφωνία με την οικογένεια, στην οποία απέσυρε τα συμφέροντά του στον όμιλο J. Safra και επιδίωξε τα επιχειρηματικά του συμφέροντα μέσω της δικής του επενδυτικής εταιρείας με έδρα το Σάο Πάολο, ASA . Η εταιρεία διαχειρίζεται 7,2 δισεκατομμύρια ρεάλ, σύμφωνα με την Anbima, την ένωση κεφαλαιαγορών της Βραζιλίας.

Η Banco Safra, η τραπεζική δραστηριότητα του ομίλου J. Safra στη Βραζιλία, κατέβαλε 11 δισεκατομμύρια ρεάλ σε μερίσματα και τόκους στους ιδιοκτήτες της μητρικής της εταιρείας το 2025, ενόψει των υψηλότερων φόρων που θα τεθούν σε ισχύ φέτος στη Βραζιλία.

Η οικογένεια Safra έχει επίσης περιουσιακά στοιχεία εκτός Βραζιλίας, όπως ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων που περιλαμβάνει τον ουρανοξύστη Gherkin στο Λονδίνο και τον αριθμό 660 Madison Ave στη Νέα Υόρκη.