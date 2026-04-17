Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

World 17.04.2026, 22:45
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Σε αλλαγή του επικεφαλής του family office προχώρησε ο όμιλος Safra, που είδε την αξία του να ξεπερνά τα 28 δισ. δολάρια.

Ο λόγος για τον Sergio Penchas ο οποίος ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Emerald Gestão de Investimentos Ltda, ενός οικογενειακού γραφείου για την τραπεζική δυναστεία Safra και άλλα εξαιρετικά πλούσια μέλη.

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της Emerald έχουν αυξηθεί στα 16,94 δισεκατομμύρια ρεάλ το 2025, με την εταιρεία να διαχειρίζεται τα δικά της κεφάλαια και να παρέχει υπηρεσίες σε μια επιλεγμένη ομάδα πελατών.

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της Emerald έχουν αυξηθεί κατά 78%

Ποιος είναι ο Penchas

Ο Penchas, βετεράνος της Banco Safra SA, ο οποίος μέχρι πρόσφατα διαχειριζόταν την επιχείρηση διαχείρισης πλούτου της, εντάχθηκε στην Emerald Gestão de Investimentos Ltda. αυτόν τον μήνα για να βοηθήσει στην επίβλεψη του πλούτου της τραπεζικής δυναστείας στο γραφείο με έδρα το Σάο Πάολο.

Προηγουμένως, διηύθυνε μια παρόμοια εταιρεία που επικεντρώθηκε στον πλούτο του Joseph Safra, του κάποτε πατριάρχη της χρηματοοικονομικής δυναστείας, ο οποίος πέθανε το 2020, αφού βοήθησε στην ηγεσία μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας που πλέον εκτείνεται σε συνολικά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους 590 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το κλειδί της Emerald

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η Emerald που δημιουργηθηκε πριν από περισσότερο από μια δεκαετία για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας Safra, επέκτεινε τις δραστηριότητές της το 2013 για να ξεκινήσει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα κινητών αξιών και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού σε μια επιλεγμένη ομάδα πελατών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Η Emerald διαχειρίζεται επίσης τα δικά της κεφάλαια, σύμφωνα με τα αρχεία που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της ρυθμιστικής αρχής κεφαλαιαγορών της Βραζιλίας CVM.

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν αυξηθεί κατά 78% στα 16,94 δισεκατομμύρια ρεάλ (3,4 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2025 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχώρησε στην CVM. Η Emerald έχει 25 επενδυτές και 54 υπαλλήλους, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η περιουσία της δυναστείας Safra

Η περιουσία της οικογένειας Safra ανάγεται τουλάχιστον στην Οθωμανική Αυτοκρατορία καθώς τη δεκαετία του 1840, η οικογένεια ίδρυσε την πρώτη της χρηματοοικονομική εταιρεία στο Χαλέπι της Συρίας.

Η «Safra Frères & Cie» χρηματοδότησε καραβάνια με καμήλες που διαχειρίζονταν το εμπόριο σε όλη τη Μέση Ανατολή. Με τη σταδιακή παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οικογένεια μετέφερε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στη Βηρυτό του Λιβάνου, όπου ο Jacob Safra, πατέρας του Joseph, ίδρυσε την Τράπεζα Jacob E. Safra το 1929.

Η 73χρονη Vicky Safra είναι χήρα του Joseph Safra, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 82 ετών και ήταν ένας από τους κληρονόμους μιας τραπεζικής αυτοκρατορίας που ξεκίνησε στα μέσα του 19ου αιώνα στο Χαλέπι της Συρίας.

Μάλιστα, η γεννημένη στη Θεσσαλονίκη επιχειρηματίας, η οποία περνάει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην Ελβετία, διευθύνει μια τεράστια αυτοκρατορία τραπεζών και ακινήτων μαζί με τα παιδιά της. Έχουν καθαρή περιουσία περίπου 27,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Safra

Ο Jacob J. Safra, ο μεγαλύτερος γιος, είναι ο πρόεδρος της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας J. Safra Sarasin. Η μοναχοκόρη του Joseph και της Vicky, Esther Safra Dayan, πούλησε ένα μερίδιο στην Banco Safra πέρυσι στον Jacob και στον άλλο αδελφό του, David, ο οποίος εδρεύει στη Βραζιλία.

Ένας άλλος αδελφός, ο Alberto, κατέληξε σε συμφωνία με την οικογένεια, στην οποία απέσυρε τα συμφέροντά του στον όμιλο J. Safra και επιδίωξε τα επιχειρηματικά του συμφέροντα μέσω της δικής του επενδυτικής εταιρείας με έδρα το Σάο Πάολο, ASA . Η εταιρεία διαχειρίζεται 7,2 δισεκατομμύρια ρεάλ, σύμφωνα με την Anbima, την ένωση κεφαλαιαγορών της Βραζιλίας.

Η Banco Safra, η τραπεζική δραστηριότητα του ομίλου J. Safra στη Βραζιλία, κατέβαλε 11 δισεκατομμύρια ρεάλ σε μερίσματα και τόκους στους ιδιοκτήτες της μητρικής της εταιρείας το 2025, ενόψει των υψηλότερων φόρων που θα τεθούν σε ισχύ φέτος στη Βραζιλία.

Η οικογένεια Safra έχει επίσης περιουσιακά στοιχεία εκτός Βραζιλίας, όπως ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων που περιλαμβάνει τον ουρανοξύστη Gherkin στο Λονδίνο και τον αριθμό 660 Madison Ave στη Νέα Υόρκη.

Σχετικά άρθρα:
World
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις
Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;
Κύπρος: Ελπίζει ότι η Σύνοδος της ΕΕ θα… αναστήσει τον τουρισμό
World

Η Λευκωσία ποντάρει στη Σύνοδο της ΕΕ για άνοδο του τουρισμού
Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
Deutsche Bank: Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»
World

Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλουμίνιο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά αλουμινίου
World

Ο πόλεμος... πρεσάρει την προσφορά αλουμινίου - Ποιοι κλάδοι επηρεάζονται

Η επακόλουθη διαταραχή στην προσφορά αλουμινίου απειλεί να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της αγοράς

Δημήτρης Σταμούλης
Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026
Economy

Το κρυφό κόστος του πολέμου: Ξαναγράφοντας τα budget

Η ενεργειακή κρίση και η γεωπολιτική αστάθεια ξαναγράφουν τους προϋπολογισμούς του 2026 - Επανεξετάζονται οι στόχοι για ανάπτυξη, πληθωρισμό και έλλειμμα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σούπερ Μάρκετ: Τι ισχύει για επάρκεια αγαθών και τιμές εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης
Business

Επάρκεια στα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα... 4-6 εβδομάδων

Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς μιλώντας στην εκπομπή του OT στο meganews προειδοποιεί για ανατιμήσεις λόγω υψηλού κόστους ενέργειας

Αθανασία Ακρίβου
Celestyal Discovery: Αποχωρεί το κρουαζιερόπλοιο από τον Περσικό Κόλπο
Ναυτιλία

Αποχωρεί από τον Κόλπο το Celestyal Discovery

Το Celestyal Discovery, με σημαία Μάλτας, είχε αγκυροβολήσει και παρέμενε ακινητοποιημένο για περίπου 47 ημέρες

Λάμπρος Καραγεώργος
Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν
Ομόλογα

Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν

Η Πορτογαλία επιδιώκει να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης χρέους

Τζούλη Καλημέρη
Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από World
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με στελέχη για να ενθαρρύνουν την αύξηση της παραγωγής

Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κύπρος: Ελπίζει ότι η Σύνοδος της ΕΕ θα… αναστήσει τον τουρισμό
World

Η Λευκωσία ποντάρει στη Σύνοδο της ΕΕ για άνοδο του τουρισμού

Η Κύπρος θέλει να αξιοποιήσει την παρουσία των 27 ηγετών της ΕΕ στη Λευκωσία - Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού

Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Deutsche Bank: Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»
World

Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

Η σταδιακή αποκλιμάκωση των κινδύνων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν σηματοδοτεί ότι «τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ: Σχέδιο για ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου με «ήπιο ρυθμό»
World

Στο τραπέζι συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για το ουράνιο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ΗΠΑ και Ιράν θα συνεργαστούν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου, με στόχο τον τερματισμό της κρίσης

Αγορές: Οδηγός για επενδυτές στην εποχή της αβεβαιότητας
World

Οδηγός για επενδυτές στην εποχή της αβεβαιότητας

Οι παγκόσμιες γεωπολιτικές κρίσεις έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά βραχύβιες και μόνο τρεις στο απώτερο παρελθόν

Τάσος Μαντικίδης
Latest News
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με στελέχη για να ενθαρρύνουν την αύξηση της παραγωγής

Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ
Ναυτιλία

Διπλωματία των τάνκερ: Οι δοκιμασίες Τραμπ από Αβάνα έως Ορμούζ

ΗΠΑ και Τραμπ επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση τόσο στην Κούβα όσο και στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια
Business of Sport

To Μουντιάλ και το «χρυσό» παιχνίδι των εισιτηρίων

Επενδυτικά κεφάλαια ποντάρουν στα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ, μετατρέποντας τη ζήτηση των φιλάθλων σε υψηλά κέρδη

Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι
Wall Street

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ράλι στις αγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο

«Πάρτι» στη Wall Street μετά την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά - Άνοδος στις ευρωαγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο - Παραμένει η δυσπιστία για τα αντιφατικά μηνύματα ΗΠΑ-Ιράν

Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι

Δισεκατομμυριούχοι διαχειριστές hedge funds λένε ότι ο προτεινόμενος φόρος του δημάρχου «δαιμονοποιεί τους φιλάνθρωπους»

Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κύπρος: Ελπίζει ότι η Σύνοδος της ΕΕ θα… αναστήσει τον τουρισμό
World

Η Λευκωσία ποντάρει στη Σύνοδο της ΕΕ για άνοδο του τουρισμού

Η Κύπρος θέλει να αξιοποιήσει την παρουσία των 27 ηγετών της ΕΕ στη Λευκωσία - Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού

Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Deutsche Bank: Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»
World

Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

Η σταδιακή αποκλιμάκωση των κινδύνων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν σηματοδοτεί ότι «τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Cerebras: Η εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ υποβάλει αίτηση για ΙPO
Tεχνητή νοημοσύνη

Προ των πυλών η IPO για την εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ Cerebras

Η OpenAI έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με την Cerebras με μια συμφωνία αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων

The “Hidden Cost” of the Green Transition
English Edition

The “Hidden Cost” of the Green Transition

The increase in renewable sources requires large-scale accumulators. The management cost of these products, which have a lifespan of more than 15 years, is high and reaches approximately 10%–15% of the investment, driving up recycling contributions as well

Τραμπ: Σχέδιο για ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου με «ήπιο ρυθμό»
World

Στο τραπέζι συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για το ουράνιο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ΗΠΑ και Ιράν θα συνεργαστούν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου, με στόχο τον τερματισμό της κρίσης

Πόλεμος των άστρων: Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα
Κόσμος

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για σχέδιο της Ρωσίας να αναπτύξει πυρηνικά στο διάστημα, ικανά να καταστρέψουν χιλιάδες δορυφόρους και να προκαλέσουν παγκόσμιο χάος.

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge
English Edition

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge

Rising energy costs are driving budget revisions across Europe, with Greece already adjusting growth forecasts while households face mounting pressures

Aegean Airlines: Δωρεάν διάθεση 136.138 ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ.
Business

Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ. της Aegean

Η Aegean Airlines προχώρησε στην εφαρμογή των προγραμμάτων stock awards, με μετοχές συνολικής αξίας άνω των 1,8 εκατ. ευρώ και υποχρέωση διακράτησης 24 μηνών για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης

