Φέτα: Μειωμένη παραγωγή και «φρένο» στις εξαγωγές λόγω ευλογιάς

Οι συνέπειες από την παρατεταμένη περυσινή περίοδο της ευλογιάς, αρχίζουν πλέον να γίνονται ορατές στον κλάδο της τυροκομίας. Η σημαντικότερη από αυτές ήταν οι μειωμένες ποσότητες πρόβειου γάλακτος που συγκέντρωσαν στα τέλη του 2025 – και όχι μόνο – οι τυροκομικές επιχειρήσεις.

Έτσι σύμφωνα με πηγές της αγοράς με τις οποίες συνομίλησε ο ΟΤ, η παραγωγή της φέτας πλέον και για την τρέχουσα περίοδο είναι μειωμένη, Αυτή η εξέλιξη αφορά τόσο τυροκομικές επιχειρήσεις που έχουν κατ΄ εξοχήν εξαγωγικό χαρακτήρα, αλλά και επιχειρήσεις που διακινούν τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Αν και η κατάσταση φαίνεται να έχει ομαλοποιηθεί στο σκέλος της πρωτογενούς παραγωγής, ωστόσο η φετινή χρονιά δεν έχει τις εξαγωγικές επιδόσεις του 2025.

Βέβαια, όπως έλεγαν, οι επιχειρήσεις που άλλες πηγές έλεγαν ότι εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά διακινούν και στην εσωτερική αγορά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να περιορίσουν την παρουσία τους στην εσωτερική αγορά για να στηρίξουν τις εξαγωγές τους και τούτο διότι είναι θέμα συμφωνιών με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και ανταγωνισμού.

Πότε αναμένεται εξομάλυνση της παραγωγής φέτας

Η παραγωγή της φέτας θα εξομαλυνθεί μετά από το φθινόπωρο, διότι, όπως εξηγούσαν, οι κτηνοτρόφοι έχουν κρατήσει ζώα, τα οποία θα μπουν παραγωγή μετά από το φθινόπωρο. Στην καλύτερη περίπτωση το 2026 θα κινηθεί εξαγωγικά στα επίπεδα του προηγούμενου χρόνου.

Επί της ουσίας θα χαθεί η αναμενόμενη άνοδος. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι εξήχθησαν συνολικά 105.000 τόνοι φέτας έναντι 97.000 τόνων το 2024 – από τους 140.000 που είναι η συνολική παραγωγή. Κι όπως αναφέρεται σχετικά οι αγορές της Βρετανίας και της Ιταλίας απορροφούν τους 28.000 τόνους – 12.500 τόνοι η Βρετανία και 15.500 τόνους η Ιταλία. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, τον Ιανουάριο του 2026 η αξία των εξαγωγών της φέτας αυξήθηκε μόλις κατά 1,6% – από 59,66 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025 ανήλθε στα 60,644 εκατ. ευρώ φέτος.

Η… απροσδόκητη πτώση στη Γερμανία

Ωστόσο προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η αξία των εξαγωγών της φέτας στη Γερμανία – που είναι η πρώτη αγορά για το φημισμένο ελληνικό τυρί, από 19,1 εκατ. ευρώ έπεσαν στα 17,2 εκατ. ευρώ – και στη Βρετανία σημείωσαν εντυπωσιακή κάμψη – 9,9% και 7,5% αντίστοιχα. Αντίθετα αυξήθηκαν εντυπωσιακά στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστρία, χώρες στις οποίες όμως η εκκίνηση γίνεται από χαμηλότερο σημείο – 8,7%, 23,9% και 42,4% αντίστοιχα!

Από την άλλη πλευρά οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι η τιμή εξαγωγής της φέτας είναι εξαιρετικά συμπιεσμένη, κυρίως επειδή πιέζεται από το λευκό τυρί, το οποίο παραγόμενο από αγελαδινό γάλα έχει χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Εκτός από την Γερμανία και το Βρετανία σε αρνητική τροχιά κινήθηκαν στον πρώτο μήνα του έτους οι αγορές της Σουηδίας, Ολλανδίας, της Ισπανίας και της Ελβετίας.