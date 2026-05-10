Netflix: Κόβει τις διαφημίσεις με 20 δολάρια, στροφή streaming προς την παραδοσιακή TV

Τον Μάρτιο, η Netflix αύξησε στις ΗΠΑ  τις τιμές για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγο περισσότερο από ένα χρόνο

Τεχνολογία 10.05.2026, 16:56
Σχολιάστε
Netflix: Κόβει τις διαφημίσεις με 20 δολάρια, στροφή streaming προς την παραδοσιακή TV
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι εταιρείες streaming όπως ειναι το Netflix, διαπιστώνουν ότι οι πιο πολύτιμοι πελάτες τους μπορεί να μην είναι αυτοί που πληρώνουν τα περισσότερα. Αντίθετα, είναι όλο και περισσότερο οι θεατές που παρακολουθούν τα περισσότερα.

Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte για τις τάσεις στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης του Μαρτίου 2026, η μέση δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες streaming παρέμεινε σταθερή στα 69 δολάρια περίπου το μήνα, ενώ το 61% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα ακύρωνε τη συνδρομή του αν οι τιμές αυξάνονταν κατά 5 δολάρια.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται στη στροφή από ένα μοντέλο που βασίζεται αποκλειστικά στη συνδρομή προς ένα μοντέλο που συνδυάζει τα τέλη συνδρομής με τη διαφήμιση. Επειδή οι διαφημίσεις πωλούνται με βάση την τηλεθέαση, όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνει ένας συνδρομητής στην παρακολούθηση, τόσο περισσότερα έσοδα αποφέρει ο συγκεκριμένος θεατής.

Τον Μάρτιο, η Netflix αύξησε στις ΗΠΑ  τις τιμές για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, ανεβάζοντας το βασικό πακέτο χωρίς διαφημίσεις στα 20 δολάρια περίπου το μήνα, έναντι του πακέτου με διαφημίσεις στα 9 δολάρια, υποδηλώνοντας ότι ο χρόνος που αφιερώνει ένας συνδρομητής στην παρακολούθηση μπορεί να έχει την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη, σημασία από το ποσό που πληρώνει εκ των προτέρων.

«Είναι διπλή απολαβή», δήλωσε ο Kevin Krim, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της EDO, μιας εταιρείας που μετρά την επίδραση της διαφήμισης στο streaming και στην παραδοσιακή τηλεόραση.

«Εφ’ όσον ο συνδρομητής του πακέτου με διαφημίσεις αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις, θα είναι τουλάχιστον εξίσου πολύτιμος ή και περισσότερο από τους συνδρομητές χωρίς διαφημίσεις», είπε ο Krim.

Στροφή της Netflix στη διαφήμιση

Μετά από χρόνια αντίστασης στη διαφήμιση, η Netflix στρέφεται πλέον έντονα προς αυτό το μοντέλο, αναπτύσσοντας με ταχείς ρυθμούς τον τομέα της διαφήμισης παράλληλα με τις συνδρομές. «Κάνουμε σημαντική πρόοδο και οι προοπτικές που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστιες», δήλωσε ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, Γκρεγκ Πίτερς, μετά την παρουσίαση των τελευταίων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Η Hulu της Disney συνδυάζει εδώ και καιρό έσοδα από συνδρομές και διαφημίσεις, ενώ η Paramount, η Warner Bros. Discovery και η Comcast έχουν εφαρμόσει παρόμοιες στρατηγικές στις πλατφόρμες streaming τους.

Το πλεονέκτημα της Netflix, ωστόσο, προέρχεται τόσο από το μέγεθός της όσο και από τον όγκο των προβολών του κοινού της. Σύμφωνα με την ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας για το 4ο τρίμηνο του 2025, διαθέτει πάνω από 325 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως, ενώ οι θεατές παρακολούθησαν συνολικά πάνω από 95 δισεκατομμύρια ώρες περιεχομένου μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, προσφέροντας πολύ περισσότερες ευκαιρίες από τους ανταγωνιστές για τη δημιουργία διαφημιστικών εσόδων με την πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα με τον Peters, η μείωση του χάσματος μεταξύ των συνδρομητών χωρίς διαφημίσεις και εκείνων με διαφημίσεις αποτελεί βασική προτεραιότητα για την εταιρεία. Το «χάσμα μειώνεται» και η κάλυψή του θα αποτελέσει «βασική ευκαιρία για μελλοντική αύξηση των εσόδων», ανέφερε κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη της εταιρείας για τα οικονομικά αποτελέσματα.

Η αυξανόμενη αξία ενός συνδρομητή με διαφημίσεις

Με βάση την ανάλυση της EDO, ένας συνδρομητής με διαφημίσεις που πληρώνει περίπου 8,99 δολάρια το μήνα μπορεί να αποφέρει περίπου 12,89 δολάρια σε συνολικά μηνιαία έσοδα μετά από 10 ώρες προβολής, 16,79 δολάρια μετά από 20 ώρες και περίπου 20 δολάρια μετά από περίπου 28,5 ώρες. Με περίπου 41 ώρες παρακολούθησης, ο εν λόγω συνδρομητής μπορεί να αποφέρει σχεδόν 25 δολάρια σε μηνιαία έσοδα, αριθμό σημαντικά υψηλότερο από τη συνδρομή 19,99 δολαρίων χωρίς διαφημίσεις της Netflix, που αποτελεί πλέον το πρότυπο.

Το μοντέλο βασίζεται σε CPM 43 δολαρίων, δηλαδή κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις, και σε περίπου εννέα διαφημίσεις 30 δευτερολέπτων ανά ώρα, ανέφερε ο Krim. «Αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο τα δίκτυα streaming πρέπει να αποτιμούν τον συγκεκριμένο συνδρομητή», πρόσθεσε.

«Η ανάπτυξη της διαφημιστικής μας δραστηριότητας εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα όσον αφορά τη δημιουργία εσόδων. Τα διαφημιστικά μας έσοδα παραμένουν σε καλό δρόμο για να φτάσουν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, σημειώνοντας διπλάσια αύξηση σε ετήσια βάση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Netflix, Adrian Zamora.

«Πλησιάζουμε πολύ περισσότερο στην ισοτιμία από ό,τι πιστεύει ο κόσμος», δήλωσε ο Paul Frampton-Calero, Διευθύνων Σύμβουλος της Goodway Group, μιας εταιρείας ψηφιακού μάρκετινγκ που ειδικεύεται στα προγραμματισμένα μέσα, τα μέσα λιανικής και το συνδεδεμένο εμπόριο. Οι συνδρομητές που υποστηρίζονται από διαφημίσεις είναι σε καλό δρόμο να αποφέρουν το 50% έως 75% της αξίας ενός premium χρήστη στο εγγύς μέλλον, με τη δυνατότητα να φτάσουν ή να ξεπεράσουν την ισοτιμία με την πάροδο του χρόνου, ανέφερε.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πλατφόρμες streaming μπορούν να συνδυάσουν την κλίμακα με λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των θεατών, επιτρέποντας στους διαφημιστές να αξιολογούν το κοινό με βάση την πραγματική αφοσίωση και όχι με βάση γενικά δημογραφικά στοιχεία, πρόσθεσε.

Η αύξηση των νέων συνδρομητών streaming και οι διαφημίσεις

Το μοντέλο αυτό προωθείται επίσης από τους καταναλωτές, οι οποίοι δείχνουν όλο και μεγαλύτερη αντίσταση στα υψηλότερα κόστη συνδρομής.

Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte για τις τάσεις στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης του Μαρτίου 2026, η μέση δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες streaming παρέμεινε σταθερή στα 69 δολάρια περίπου το μήνα, ενώ το 61% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα ακύρωνε τη συνδρομή του αν οι τιμές αυξάνονταν κατά 5 δολάρια. Ταυτόχρονα, περίπου το 68% των συνδρομητών χρησιμοποιεί πλέον πακέτα με διαφημίσεις, γεγονός που αντανακλά μια αυξανόμενη προθυμία να ανταλλάξουν διαφημίσεις με χαμηλότερες τιμές.

Τα πακέτα με διαφημίσεις δεν είναι απλώς μια φθηνότερη εναλλακτική λύση. Πλέον, αποτελούν τον κύριο τρόπο με τον οποίο οι νέοι χρήστες εισέρχονται στις πλατφόρμες streaming, δήλωσε η Mary Gabrielyan, διευθύντρια στρατηγικής στην εταιρεία τεχνολογίας μέσων και μάρκετινγκ AI digital.

Τα τελευταία δύο χρόνια, περίπου το 71% της αύξησης των νέων συνδρομητών προήλθε από πακέτα που υποστηρίζονται από διαφημίσεις, σύμφωνα με την Antenna στην έκθεσή της για την κατάσταση των συνδρομών του 2ου τριμήνου του 2025. Η εταιρεία, η οποία παρακολουθεί τη δραστηριότητα των συνδρομών στις μεγάλες πλατφόρμες streaming των ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι από αυτούς, περίπου το 65% είναι νέοι χρήστες των πλατφορμών και όχι χρήστες που υποβάθμισαν τα premium πακέτα τους.

Ακόμη και με αυτή τη δυναμική, οι premium συνδρομητές εξακολουθούν να αποφέρουν περισσότερα έσοδα σήμερα.

«Ο στόχος είναι τελικά να υπάρξει ισορροπία», δήλωσε η Jessica Reif Ehrlich, ανώτερη αναλύτρια μέσων και ψυχαγωγίας στην BofA Securities. «Οι συνδρομητές premium εξακολουθούν να είναι πιο πολύτιμοι, αλλά [οι συνδρομητές των πακέτων με διαφημίσεις] κερδίζουν έδαφος», είπε. «Σε κάποιο σημείο, οι τιμές των συνδρομών θα φτάσουν σε ένα όριο, και εκεί είναι που η ανάπτυξη θα προέρχεται από τη διαφήμιση.»

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία
Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά
Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κάρτα εργασίας: Σε υψηλό ποσοστό οι παραβάσεις παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν τρομάζει τους παραβάτες

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται αλλά η παραβατικότητα στο πρώτο δίμηνο του 2025 βρίσκεται στο 27,15%

Κώστας Παπαδής
Στεγαστικά δάνεια: Άνοδος στις εκταμιεύσεις των τραπεζών αλλά με αστερίσκους
Τράπεζες

Άνοδος με αστερίσκους στα στεγαστικά δάνεια

Στα στεγαστικά δάνεια σημειώθηκε ρεκόρ με εκταμιεύσεις στα 2 δισ. ευρώ – Ο ρόλος του «Σπίτι μου» - Τα φρένα

Αγης Μάρκου
Kiko Milano, MAC, Sephora: «Φωτιά» στον ανταγωνισμό και την κερδοφορία
Business

Ο δείκτης του κραγιόν... παίρνει φωτιά

Η μάχη των τιμών και η διεύρυνση του δικτύου «lipstick» των Kiko Milano, MAC, Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Με τρεις ζώνες ανάπτυξης τα νησιά
Τουρισμός

Αναδιάταξη στα νησιά με τρεις ζώνες ανάπτυξης - Τι αλλάζει

Το Χωροταξικό για τον Τουρισμό παρουσιάζουν οι υπουργοί Τουρισμού και Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»
World

Πώς ο πόλεμος αλλάζει τους επενδυτές και τις διαδρομές του χρήματος

Οι επενδυτές και το παρασκήνιο της φυγής κεφαλαίων από τα αμερικανικά assets και η ευρωπαϊκή ευκαιρία μέσα στην κρίση

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια
Economy

Τι συμβαίνει με τις ελληνικές εξαγωγές - Το ανέλπιστο rebound του Μαρτίου

Πώς εξηγεί ο πρόεδρος του ΠΣΕ την πορεία της διεθνούς ζήτησης - Οι ελληνικές εξαγωγές και τα ερωτήματα για το σύνολο του 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος
Economy

Πότε θα πέσει το δημόσιο χρέος κάτω από το 100% του ΑΕΠ

Τι δείχνουν νεότερες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για την πορεία που θα έχει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά τα επόμενα χρόνια

Γιάννης Αγουρίδης
Στον χρηματοοικονομικό τομέα οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την AI
Financial Times

Το απόλυτο asset στις αγορές

Η πρόσληψη νεαρών που έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή και διαθέτουν κριτική σκέψη θα είναι καθοριστικής σημασίας

Gillian Tett
Περισσότερα από Τεχνολογία
6G: Μάχη για δύο στην κούρσα – Οι δύο υπερδυνάμεις που ανταγωνίζονται
Τεχνολογία

Μάχη για δύο στην κούρσα του 6G - Ποιοι ανταγωνίζονται

Επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους για το 6G και δίνουν σκληρή μάχη λίγο πριν την τελική ευθεία

Καζακστάν: Η έλλειψη ενέργειας απειλεί το σχέδιο για data center αξίας 1,9 δισ. δολαρίων
Τεχνολογία

Καζακστάν: Η έλλειψη ενέργειας απειλεί το σχέδιο για data center αξίας 1,9 δισ. δολαρίων

Το Καζακστάν υπέγραψε συμφωνία κατασκευής κέντρου δεδομένων Tier IV αξίας 1,5 δισ. δολ. και ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αξίας 400 εκατ. δολ.

Alphabet: Άλμα μετοχής 160% σε ένα χρόνο, κλειδί η θέση της στον τομέα της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Alphabet: Άλμα μετοχής 160% σε ένα χρόνο, κλειδί η θέση της στον τομέα της ΑΙ

Η Alphabet ξεπέρασε για λίγο την Nvidia σε κεφαλαιοποίηση κατά τη διάρκεια των συναλλαγών μετά το κλείσιμο των αγορών την περασμένη εβδομάδα

Netflix: Κόβει τις διαφημίσεις με 20 δολάρια, στροφή streaming προς την παραδοσιακή TV
Τεχνολογία

Γιατί το Netflix στρέφει το streaming προς την παραδοσιακή TV

Τον Μάρτιο, η Netflix αύξησε στις ΗΠΑ  τις τιμές για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγο περισσότερο από ένα χρόνο

Alibaba: Κινήσεις-ματ στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Alibaba: Κινήσεις-ματ στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης

Η Alibaba θα επιτρέψει στους καταναλωτές να περιηγούνται, να συγκρίνουν και να αγοράζουν προϊόντα μέσω της εφαρμογής Qwen

Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους
Green

Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους

Για πρώτη φορά, η χώρα αποκτά δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, ικανά να παρακολουθούν ενεργές πυρκαγιές, να εντοπίζουν νέες εστίες φωτιάς και να παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων

Τεχνητή Νοημοσύνη: Όταν ένα ρομπότ…πείθεται να μεταφέρει βόμβα
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι κίνδυνοι του ΑΙ - Όταν ένα ρομπότ...πείθεται να μεταφέρει βόμβα

Ερευνητές μελετούν την ασφάλεια των ρομπότ που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη

Latest News
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι

Οι οικονομολόγοι αναμένουν απότ ην ΕΚΤ δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi

Οι επενδυτές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στην άνοδος των τιμών του πετρελαίου και στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία

Αυτοψία σε πληγείσες καλλιέργειες στη Θεσσαλία και συνεργασία με επιστημονικούς και αρμόδιους φορείς

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά

Για υπονόμευση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων έκανε λόγο Ντε Γκίντος σχολιάζοντας την αντίδρση του Βερολίνου σην προσφορά Unicredit για Commerzbank

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν – Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

Οι προοπτικές και το business plan για το 2026 - Ενισχυμένα 49% τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές
World

Κίνα: Οριακή αύξηση πληθωρισμού τον Απρίλιο

Αντιμέτωπη με πληθωρισμό βρέθηκε η Κίνα τον Απρίλιο, ενώ το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ επηρέασε πολλούς τομείς της βιομηχανίας της

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο – Οι στόχοι για μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. στο α’ τρίμηνο - Οι στόχοι

Ελκυστική κερδοφορία - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Κύπρου Πανίκου Νικολάου

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν «κολλήσει» και πάλι – Τι ζητά η Ουάσινγκτον, τι προτείνει η Τεχεράνη

Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν
World

Πίεση στον Σι για την υποστήριξή του στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται πως θα ασκήσει πίεση και ότι θα επαναλάβει προηγούμενες συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν και τη Ρωσία

Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4 δολάρια
Commodities

Νέο άλμα στο πετρέλαιο - Στα 105,4 δολάρια

Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές λόγω του αδιεξόδου ΗΠΑ με Ιράν - Νέα κλιμάκωση της εντασης

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό
Economy

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό

Ακριβό… φρούτο παραμένουν και φέτος τα κεράσια, με τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τόσο στις λαϊκές αγορές όσο και στα οπωροπωλεία

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Κόσμος

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point
English Edition

Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point

Infrastructure failures push the Greek island of Astypalaia into a three-month state of emergency over water supply.

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, τα ποσά οι δικαιούχοι
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 15 Μαΐου - Τα ποσά, οι δικαιούχοι

Οι καταβολές για επιδόματα, εφάπαξ μέσα στην εβδομάδα αναλυτικά ανά ημέρα και ταμείο

6G: Μάχη για δύο στην κούρσα – Οι δύο υπερδυνάμεις που ανταγωνίζονται
Τεχνολογία

Μάχη για δύο στην κούρσα του 6G - Ποιοι ανταγωνίζονται

Επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους για το 6G και δίνουν σκληρή μάχη λίγο πριν την τελική ευθεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies