Netflix: Κόβει τις διαφημίσεις με 20 δολάρια, στροφή streaming προς την παραδοσιακή TV

Οι εταιρείες streaming όπως ειναι το Netflix, διαπιστώνουν ότι οι πιο πολύτιμοι πελάτες τους μπορεί να μην είναι αυτοί που πληρώνουν τα περισσότερα. Αντίθετα, είναι όλο και περισσότερο οι θεατές που παρακολουθούν τα περισσότερα.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται στη στροφή από ένα μοντέλο που βασίζεται αποκλειστικά στη συνδρομή προς ένα μοντέλο που συνδυάζει τα τέλη συνδρομής με τη διαφήμιση. Επειδή οι διαφημίσεις πωλούνται με βάση την τηλεθέαση, όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνει ένας συνδρομητής στην παρακολούθηση, τόσο περισσότερα έσοδα αποφέρει ο συγκεκριμένος θεατής.

Τον Μάρτιο, η Netflix αύξησε στις ΗΠΑ τις τιμές για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, ανεβάζοντας το βασικό πακέτο χωρίς διαφημίσεις στα 20 δολάρια περίπου το μήνα, έναντι του πακέτου με διαφημίσεις στα 9 δολάρια, υποδηλώνοντας ότι ο χρόνος που αφιερώνει ένας συνδρομητής στην παρακολούθηση μπορεί να έχει την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη, σημασία από το ποσό που πληρώνει εκ των προτέρων.

«Είναι διπλή απολαβή», δήλωσε ο Kevin Krim, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της EDO, μιας εταιρείας που μετρά την επίδραση της διαφήμισης στο streaming και στην παραδοσιακή τηλεόραση.

«Εφ’ όσον ο συνδρομητής του πακέτου με διαφημίσεις αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις, θα είναι τουλάχιστον εξίσου πολύτιμος ή και περισσότερο από τους συνδρομητές χωρίς διαφημίσεις», είπε ο Krim.

Στροφή της Netflix στη διαφήμιση

Μετά από χρόνια αντίστασης στη διαφήμιση, η Netflix στρέφεται πλέον έντονα προς αυτό το μοντέλο, αναπτύσσοντας με ταχείς ρυθμούς τον τομέα της διαφήμισης παράλληλα με τις συνδρομές. «Κάνουμε σημαντική πρόοδο και οι προοπτικές που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστιες», δήλωσε ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, Γκρεγκ Πίτερς, μετά την παρουσίαση των τελευταίων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Η Hulu της Disney συνδυάζει εδώ και καιρό έσοδα από συνδρομές και διαφημίσεις, ενώ η Paramount, η Warner Bros. Discovery και η Comcast έχουν εφαρμόσει παρόμοιες στρατηγικές στις πλατφόρμες streaming τους.

Το πλεονέκτημα της Netflix, ωστόσο, προέρχεται τόσο από το μέγεθός της όσο και από τον όγκο των προβολών του κοινού της. Σύμφωνα με την ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας για το 4ο τρίμηνο του 2025, διαθέτει πάνω από 325 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως, ενώ οι θεατές παρακολούθησαν συνολικά πάνω από 95 δισεκατομμύρια ώρες περιεχομένου μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, προσφέροντας πολύ περισσότερες ευκαιρίες από τους ανταγωνιστές για τη δημιουργία διαφημιστικών εσόδων με την πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα με τον Peters, η μείωση του χάσματος μεταξύ των συνδρομητών χωρίς διαφημίσεις και εκείνων με διαφημίσεις αποτελεί βασική προτεραιότητα για την εταιρεία. Το «χάσμα μειώνεται» και η κάλυψή του θα αποτελέσει «βασική ευκαιρία για μελλοντική αύξηση των εσόδων», ανέφερε κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη της εταιρείας για τα οικονομικά αποτελέσματα.

Η αυξανόμενη αξία ενός συνδρομητή με διαφημίσεις

Με βάση την ανάλυση της EDO, ένας συνδρομητής με διαφημίσεις που πληρώνει περίπου 8,99 δολάρια το μήνα μπορεί να αποφέρει περίπου 12,89 δολάρια σε συνολικά μηνιαία έσοδα μετά από 10 ώρες προβολής, 16,79 δολάρια μετά από 20 ώρες και περίπου 20 δολάρια μετά από περίπου 28,5 ώρες. Με περίπου 41 ώρες παρακολούθησης, ο εν λόγω συνδρομητής μπορεί να αποφέρει σχεδόν 25 δολάρια σε μηνιαία έσοδα, αριθμό σημαντικά υψηλότερο από τη συνδρομή 19,99 δολαρίων χωρίς διαφημίσεις της Netflix, που αποτελεί πλέον το πρότυπο.

Το μοντέλο βασίζεται σε CPM 43 δολαρίων, δηλαδή κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις, και σε περίπου εννέα διαφημίσεις 30 δευτερολέπτων ανά ώρα, ανέφερε ο Krim. «Αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο τα δίκτυα streaming πρέπει να αποτιμούν τον συγκεκριμένο συνδρομητή», πρόσθεσε.

«Η ανάπτυξη της διαφημιστικής μας δραστηριότητας εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα όσον αφορά τη δημιουργία εσόδων. Τα διαφημιστικά μας έσοδα παραμένουν σε καλό δρόμο για να φτάσουν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, σημειώνοντας διπλάσια αύξηση σε ετήσια βάση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Netflix, Adrian Zamora.

«Πλησιάζουμε πολύ περισσότερο στην ισοτιμία από ό,τι πιστεύει ο κόσμος», δήλωσε ο Paul Frampton-Calero, Διευθύνων Σύμβουλος της Goodway Group, μιας εταιρείας ψηφιακού μάρκετινγκ που ειδικεύεται στα προγραμματισμένα μέσα, τα μέσα λιανικής και το συνδεδεμένο εμπόριο. Οι συνδρομητές που υποστηρίζονται από διαφημίσεις είναι σε καλό δρόμο να αποφέρουν το 50% έως 75% της αξίας ενός premium χρήστη στο εγγύς μέλλον, με τη δυνατότητα να φτάσουν ή να ξεπεράσουν την ισοτιμία με την πάροδο του χρόνου, ανέφερε.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πλατφόρμες streaming μπορούν να συνδυάσουν την κλίμακα με λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των θεατών, επιτρέποντας στους διαφημιστές να αξιολογούν το κοινό με βάση την πραγματική αφοσίωση και όχι με βάση γενικά δημογραφικά στοιχεία, πρόσθεσε.

Η αύξηση των νέων συνδρομητών streaming και οι διαφημίσεις

Το μοντέλο αυτό προωθείται επίσης από τους καταναλωτές, οι οποίοι δείχνουν όλο και μεγαλύτερη αντίσταση στα υψηλότερα κόστη συνδρομής.

Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte για τις τάσεις στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης του Μαρτίου 2026, η μέση δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες streaming παρέμεινε σταθερή στα 69 δολάρια περίπου το μήνα, ενώ το 61% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα ακύρωνε τη συνδρομή του αν οι τιμές αυξάνονταν κατά 5 δολάρια. Ταυτόχρονα, περίπου το 68% των συνδρομητών χρησιμοποιεί πλέον πακέτα με διαφημίσεις, γεγονός που αντανακλά μια αυξανόμενη προθυμία να ανταλλάξουν διαφημίσεις με χαμηλότερες τιμές.

Τα πακέτα με διαφημίσεις δεν είναι απλώς μια φθηνότερη εναλλακτική λύση. Πλέον, αποτελούν τον κύριο τρόπο με τον οποίο οι νέοι χρήστες εισέρχονται στις πλατφόρμες streaming, δήλωσε η Mary Gabrielyan, διευθύντρια στρατηγικής στην εταιρεία τεχνολογίας μέσων και μάρκετινγκ AI digital.

Τα τελευταία δύο χρόνια, περίπου το 71% της αύξησης των νέων συνδρομητών προήλθε από πακέτα που υποστηρίζονται από διαφημίσεις, σύμφωνα με την Antenna στην έκθεσή της για την κατάσταση των συνδρομών του 2ου τριμήνου του 2025. Η εταιρεία, η οποία παρακολουθεί τη δραστηριότητα των συνδρομών στις μεγάλες πλατφόρμες streaming των ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι από αυτούς, περίπου το 65% είναι νέοι χρήστες των πλατφορμών και όχι χρήστες που υποβάθμισαν τα premium πακέτα τους.

Ακόμη και με αυτή τη δυναμική, οι premium συνδρομητές εξακολουθούν να αποφέρουν περισσότερα έσοδα σήμερα.

«Ο στόχος είναι τελικά να υπάρξει ισορροπία», δήλωσε η Jessica Reif Ehrlich, ανώτερη αναλύτρια μέσων και ψυχαγωγίας στην BofA Securities. «Οι συνδρομητές premium εξακολουθούν να είναι πιο πολύτιμοι, αλλά [οι συνδρομητές των πακέτων με διαφημίσεις] κερδίζουν έδαφος», είπε. «Σε κάποιο σημείο, οι τιμές των συνδρομών θα φτάσουν σε ένα όριο, και εκεί είναι που η ανάπτυξη θα προέρχεται από τη διαφήμιση.»