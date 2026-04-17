Netflix: Γιατί αποχωρεί ο πρόεδρος Reed Hastings

Απότομη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Netflix στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στο άκουσμα της είδησης της αποχώρησης του προέδρου και συνιδρυτή Reed Hastings.

Η πτώση άγγιξε περίπου 9%, καθώς η εταιρεία προέβλεψε αύξηση εσόδων κάτω των προσδοκιών.

Αποχώρηση βόμβα στο Netflix

Κατά την ενημέρωση της αγοράς, το Netflix ανέφερε ότι ο συνιδρυτής Reed Hastings δεν θα επιδιώξει επανεκλογή στο διοικητικό συμβούλιο όταν λήξει η θητεία του στην ετήσια συνάντηση του Ιουνίου, καθώς σχεδιάζει να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες επιδιώξεις.

Η αποχώρηση του 65χρονου Hastings από την υπηρεσία streaming που συνίδρυσε πριν από 29 χρόνια, έρχεται σε μια ακατάλληλη στιγμή.

Ο Hastings μετέτρεψε το Netflix από μια επιχείρηση αποστολής dvd μέσω ταχυδρομείου σε έναν παγκόσμιο γίγαντα του streaming

Η εταιρεία αναζητά νέους δρόμους ανάπτυξης, καθώς οι πωλήσεις επιβραδύνονται λόγω του ανταγωνισμού, και μετά την αποτυχία μιας συγχώνευσης με την Warner Bros Discovery τον Φεβρουάριο, η οποία θα μπορούσε να είχε μετασχηματίσει την εταιρεία.

Σύμφωνα με το LSEG, η Netflix προέβλεψε την Πέμπτη κέρδη ανά μετοχή για το τρέχον τρίμηνο κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών και την πιο αργή τριμηνιαία αύξηση εσόδων σε ένα χρόνο.

Από το dvd στο streaming

Όπως τονίζει το Reuters, ο Hastings μετέτρεψε το Netflix από μια επιχείρηση αποστολής dvd μέσω ταχυδρομείου σε έναν παγκόσμιο γίγαντα του streaming που έφερε επανάσταση στη διανομή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών.

Οδήγησε την εταιρεία μέσα από λάθη όπως η βραχύβια απόφαση, το 2011, να μετατρέψει την επιχείρηση σε μια υπηρεσία που ονομάζεται Qwikster. Επίσης, την οδήγησε μέσα από μια πανδημία, η οποία οδήγησε σε μια έκρηξη ανάπτυξης στο Netflix, ακόμη και όταν άλλες εταιρείες ψυχαγωγίας αντιμετώπιζαν δυσκολίες.

Ο επιχειρηματίας διαμόρφωσε τη μοναδική κουλτούρα απόδοσης της Netflix σε μια στιγμή κρίσης, όταν η χρηματοδότηση για νεοφυείς επιχειρήσεις στο διαδίκτυο είχε στερέψει και ο Hastings αναγκάστηκε να απολύσει το ένα τρίτο των υπαλλήλων του. Αυτή η απομάκρυνση όλων εκτός από τους «επιζώντες» οδήγησε σε μια έκρηξη παραγωγικότητας που έθεσε τα θεμέλια για το «Netflix Way», έγραψε ο Hastings στο βιβλίο του, «No Rules Rules».

«Η πραγματική μου συμβολή στη Netflix δεν ήταν μια μεμονωμένη απόφαση», σημείωσε ο ίδιος ο Hastings την Πέμπτη, αλλά μάλλον «η οικοδόμηση μιας εταιρείας που θα μπορούσαν να κληρονομήσουν και να βελτιώσουν άλλοι».

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, Ted Sarandos, εξήρε την ηγεσία του Hastings και την επιθυμία του να χτίσει μια εταιρεία που θα επιβιώσει μετά από αυτόν.

«Δημιούργησε μια εταιρεία που αναλαμβάνει ρίσκα και μια κουλτούρα όπου ο χαρακτήρας έχει σημασία και κανείς δεν επαναπαύεται στην αναζήτηση της αριστείας», σχολίασε και ο Sarandos. «Μου άρεσε πολύ να συνεργάζομαι με τον Reed και να εργάζομαι για αυτόν μέσα από τις εκπληκτικές ανατροπές και τις ανακατατάξεις στην επιχείρησή μας, και αυτός έχει αποτελέσει πρότυπο για το τι σημαίνει να είσαι ηγέτης και φίλος».

Ο αναλυτής μέσων ενημέρωσης της LightShed Partners, Richard Greenfield, δήλωσε ότι «η αποχώρηση του Reed Hastings έχει τρομάξει τους επενδυτές».

Οι αριθμοί του Netflix

Τα καθαρά κέρδη της Netflix αυξήθηκαν κατά 82,7% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενισχυμένα από τέλος τερματισμού 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με μια αποτυχημένη συναλλαγή με την Warner Bros., ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,2%, σύμφωνα με επιστολή προς τους μετόχους που δημοσιεύθηκε αργά την Πέμπτη.

Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 12,25 δισεκατομμύρια δολάρια την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου από 10,54 δισ. το αντίσοιχο περσινό διάστημα.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 5,28 δισεκατομμύρια δολάρια από 2,89 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο, ενώ τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν στα 1,23 δολάρια από 0,66 δολάρια, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη της εταιρείας για 0,76 δολάρια.

Η Warner

Ο κολοσσός του streaming επισήμανε πως τα αποτελέσματα οφείλονταν σε υψηλότερα από τα αναμενόμενα λειτουργικά έσοδα και στο τέλος τερματισμού 2,8 δισ. δολαρίων από την αποτυχία της συμφωνίας με τη Warner, το οποίο καταγράφηκε στους τόκους και άλλα έσοδα.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η αύξηση των εσόδων υποστηρίχθηκε από την αύξηση των μελών, τις υψηλότερες τιμές συνδρομής και τα αυξημένα έσοδα από διαφημίσεις.

Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση στα 3,96 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το λειτουργικό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε στο 32,3% από 31,7%.

Το Netflix αναμένει έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο ύψους 12,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας προβλεπόμενη ετήσια αύξηση 13,5%. Διατήρησε την πρόβλεψη εσόδων για ολόκληρο το έτος 2026 στην περιοχή των 50,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως 51,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και διατήρησε τον στόχο λειτουργικού κέρδους στο 31,5%.