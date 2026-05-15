Τραμπ – Σι: Τα 3 βασικά συμπεράσματα από την ιστορική συνάντηση κορυφής στο Πεκίνο

World 15.05.2026, 20:16
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Η επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της εύθραυστης εμπορικής εκεχειρίας με το Πεκίνο και στη σταθεροποίηση των διμερών σχέσεων.

Η αμερικανική επιχειρηματική αποστολή ήταν πολύ μικρότερη σε αριθμό από τους περισσότερους από 30 ηγέτες που συνόδευσαν τον Τραμπ στο ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία πέρυσι.

Αν και η επίσκεψη καθυστέρησε περισσότερο από ένα μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν, η διήμερη συνάντηση κορυφής του Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ολοκληρώθηκε την Παρασκευή με σχέδια για μια νέα συνάντηση το φθινόπωρο.

Το αμερικανικό δίκτυο CNBC συμπυκνώνει σε τρία τα βασικά συμπεράσματα και αλλαγές που καταγράφηκαν μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών:

Γεωπολιτική ευθυγράμμιση ΗΠΑ-Κίνας

Η προειδοποίηση του Σι προς τον Τραμπ ότι η κακή διαχείριση του ζητήματος της Ταϊβάν θα έθετε τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε «μεγάλο κίνδυνο», σύμφωνα με τα επίσημα αγγλόφωνα κρατικά μέσα ενημέρωσης, κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα κατά την έναρξη των συνομιλιών.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν επίσης αφού ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News σε μια μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει αμερικανικό πετρέλαιο και θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Δεν αποκάλυψε πότε θα ξεκινήσουν οι αγορές ή σε ποιον όγκο.

Η Κίνα δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τα σχέδια για την αγορά αμερικανικού πετρελαίου, ενώ η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη πει τίποτα για την Ταϊβάν.

«Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές τήρησαν τις υποσχέσεις τους. Ωστόσο, δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για την Ταϊβάν, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη», δήλωσε ο Γιου Σου, επικεφαλής οικονομολόγος για την Κίνα στο Economist Intelligence Unit. «Η περαιτέρω συζήτηση για το Ιράν ανέδειξε ότι υπάρχουν κοινά σημεία. Το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν να περιγράψουν τη συνάντηση ως επιτυχία δείχνει, τουλάχιστον, καλή θέληση».

«Υπάρχουν όρια σε ό,τι μπορεί ρεαλιστικά να κάνει η Κίνα, καθώς το ιρανικό καθεστώς λειτουργεί σε κατάσταση επιβίωσης και θα δώσει προτεραιότητα στα δικά του συμφέροντα και στην ατζέντα του πάνω από οτιδήποτε άλλο», είπε.

Η εμπορική εκεχειρία διατηρείται

Οι ΗΠΑ και η Κίνα δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες συμφωνίες. Ωστόσο, η πρόσκληση του Τραμπ προς τον Σι να επισκεφθεί τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου σημαίνει ότι οι δύο ηγέτες μπορούν να συνομιλήσουν ξανά αυτοπροσώπως πριν από τη λήξη της εμπορικής εκεχειρίας ενός έτους που έχει οριστεί για τον Οκτώβριο του 2025.

Η συμφωνία μείωσε τους δασμούς και ήρε τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες μετά την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών νωρίτερα το 2025.

Ο Σι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν σε μια εποικοδομητική «στρατηγική σταθερότητα» ως πλαίσιο για τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Στρατηγικά, το Πεκίνο φαίνεται να προσπαθεί να μετατρέψει την προθυμία για διαπραγμάτευση του Τραμπ να σταθεροποιήσει τις σχέσεις σε ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο λειτουργίας για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας», δήλωσε ο Τζακ Λι, αναλυτής της China Macro Group, σημειώνοντας ότι το πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τις σχέσεις με το Πεκίνο για τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Κέρδη για τις επιχειρήσεις

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι η Κίνα θα παραγγείλει 200 αεροσκάφη της Boeing, αριθμός που, όπως είπε, υπερβαίνει τα 150 αεροσκάφη που προσδοκούσε η εταιρεία. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός είναι λιγότερος από το μισό των 500 αεροσκαφών που πολλοί είχαν αρχικά προβλέψει.

Η Nvidia φέρεται επίσης να έλαβε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ για την πώληση των τσιπ H200 της σε μεγάλες κινεζικές εταιρείες, γεγονός που οδήγησε σε άνοδο τη μετοχή του τεχνολογικού κλάδου.

Τόσο ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, όσο και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συνόδευσαν τον Τραμπ στο Πεκίνο. Τα στελέχη και περισσότεροι από δώδεκα ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου των ΗΠΑ — συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της Apple, Τιμ Κουκ και του Ίλον Μασκ της Tesla — συμμετείχαν σε συνάντηση την Πέμπτη με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Κιανγκ.

Οι εναρκτήριες ομιλίες και οι ανακοινώσεις δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες πέρα από τη δέσμευση της Κίνας να ανοίξει περαιτέρω την αγορά της στις ξένες επιχειρήσεις, κάτι που έχει συμβεί σταδιακά τις τελευταίες δεκαετίες.

«Δεν νομίζω ότι ο σκοπός ήταν να υπογράψει κάθε διευθύνων σύμβουλος κάποια συμφωνία», δήλωσε ο Γκάρι Ντβόρτσακ, διευθύνων σύμβουλος της Blueshirt Group. «Πιστεύω ότι ο σκοπός ήταν απλώς να επιδείξουμε τη δύναμη της Αμερικής και να δείξουμε, από οικονομική άποψη, πόσο ισχυρή δύναμη είμαστε». «Δείχνει επίσης ένα υψηλό επίπεδο ενότητας μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα», πρόσθεσε.

