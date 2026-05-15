Τραμπ – Σι: Νέα συνάντηση την Παρασκευή στο Πεκίνο

Με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ συναντάται και πάλαι σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στο Πεκίνο.

Χθες, ο κινένος ηγέτης υποδέχθηκε με χειραψία τον κ. Τραμπ στους κήπους του Τζόνγκνανχαϊ, συγκροτήματος όπου διαμένουν κινέζοι ηγέτες πλάι στην απαγορευμένη πόλη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αναχωρήσει το απόγευμα (τοπική ώρα).

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα από την Κίνα ότι το Πεκίνο έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες ποσότητες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά, το Fox News.

«Θέλουν να αγοράσουν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που απέφυγε να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σημείωσε πως η «ιδέα» αυτή «ευχαριστεί» τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

«Θα αγοράσουν πολλά περισσότερα αγροτικά προϊόντα μας», ιδιαίτερα σόγια, είπε ακόμη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.

Η δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα, πυροδότησε άνοδο στην τιμή του πετρελαίου κατά περισσότερο από 1% με το Brent να ανεβαίνει στα 106,89 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 102,27 δολάρια το βαρέλι.