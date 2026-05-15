Κίνα: Η εταιρεία παιχνιδιών που σώθηκε στο «παρά πέντε» από τη συμφωνία Τραμπ – Σι

Για τον Ντέιβιντ Τσέουνγκ, συνιδιοκτήτη της Huntar Company, η περσινή εμπορική αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα δεν ήταν απλώς μια πολιτική ή οικονομική είδηση. Ήταν μια προσωπική μάχη επιβίωσης.

Η οικογενειακή εταιρεία παιχνιδιών, με έδρα τη νότια Κίνα, βρέθηκε ένα βήμα πριν από την κατάρρευση όταν οι αμερικανικοί δασμοί στις κινεζικές εισαγωγές εκτοξεύθηκαν σε δυσθεώρητα επίπεδα. Όπως εξηγεί στο Reuters, αν οι τριψήφιοι δασμοί παρέμεναν έστω και για μία ακόμη ημέρα, η επιχείρηση θα είχε χρεοκοπήσει.

Η Huntar, που απασχολεί περίπου 500 εργαζόμενους στην πόλη Σαογουάν της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, παράγει εκπαιδευτικά παιχνίδια για μεγάλες αμερικανικές αλυσίδες λιανικής όπως η Walmart και η Target.

Από την Κίνα στο Βιετνάμ: Η ύστατη κίνηση σωτηρίας της Huntar

Μέσα στο κλίμα αβεβαιότητας, οι αδελφοί Τσέουνγκ είχαν ήδη ξεκινήσει σχέδιο μεταφοράς μέρους της παραγωγής στο Βιετνάμ, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποφύγουν το τεράστιο κόστος των δασμών.

Τα καλούπια παραγωγής της εταιρείας βρίσκονταν ήδη στο τελωνείο της Κίνας, έτοιμα να μεταφερθούν εκτός χώρας.

Τότε όμως ήρθε η αιφνιδιαστική συμφωνία Ουάσιγκτον και Πεκίνου στη Γενεύη, η οποία οδήγησε σε προσωρινή αποκλιμάκωση των δασμών.

Οι Τσέουνγκ ανακάλεσαν άμεσα την αποστολή.

Όπως εξηγεί ο Ντέιβιντ Τσέουνγκ, αν ο εξοπλισμός περνούσε τα σύνορα, η εταιρεία θα έπρεπε είτε να εγκαταστήσει τη γραμμή παραγωγής στο Βιετνάμ είτε να επιστρέψει τα μηχανήματα πίσω στην Κίνα μέσα από χρονοβόρες τελωνειακές διαδικασίες.

Και τα δύο σενάρια θα προκαλούσαν τεράστια καθυστέρηση στην παραγωγή και σοβαρό πλήγμα στη ρευστότητα της εταιρείας.

«Μία μέρα θα είχε αλλάξει τα πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο εμπορικός πόλεμος άφησε βαθιά τραύματα

Η ιστορία της Huntar αποτυπώνει τις βαθιές πληγές που άφησε ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη.

Οι συνεχείς αυξήσεις δασμών, οι πολιτικές πιέσεις και η αβεβαιότητα στις εφοδιαστικές αλυσίδες οδήγησαν χιλιάδες επιχειρήσεις σε αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων εκτός Κίνας.

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πιο περίπλοκη.

Παρά τις πιέσεις από αμερικανικούς αγοραστές για μεταφορά παραγωγής σε άλλες χώρες της Ασίας, πολλοί αναγνωρίζουν ότι η Κίνα παραμένει αναντικατάστατη σε επίπεδο υποδομών, τεχνογνωσίας και βιομηχανικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της βιομηχανίας παιχνιδιών, περίπου το 80% των παιχνιδιών που αγοράζουν οι ΗΠΑ κατασκευάζεται στην Κίνα.

Η συνάντηση Τραμπ – Σι δημιουργεί ελπίδες

Η νέα συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία στις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από το διμερές εμπόριο.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι είναι πιθανή η παράταση της εμπορικής εκεχειρίας, κυρίως λόγω της ισχυρής θέσης της Κίνας στην παραγωγή σπάνιων γαιών — πρώτων υλών κρίσιμων για την αμερικανική βιομηχανία, την τεχνολογία αλλά και την αμυντική βιομηχανία.

Η Κίνα έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τον έλεγχο αυτών των υλικών ως ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Capital Economics, Νιλ Σίρινγκ, σημειώνει ότι η Ουάσιγκτον συνειδητοποίησε πως η αμερικανική οικονομία παραμένει εξαρτημένη από την κινεζική παραγωγή περισσότερο απ’ όσο πίστευε.

Η βαθύτερη σύγκρουση δεν έχει τελειώσει

Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση, οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι οι εντάσεις ΗΠΑ – Κίνας δεν πρόκειται να εξαφανιστούν.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί εδώ και χρόνια το Πεκίνο για επιθετική εξαγωγική πολιτική και περιορισμό εισαγωγών, με στόχο την οικονομική και γεωπολιτική ενίσχυση της χώρας.

Από την πλευρά της, η Κίνα θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να ανακόψουν την άνοδό της ως παγκόσμιας υπερδύναμης.

Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος: η γεωπολιτική αντιπαράθεση ενισχύει τις οικονομικές ανισορροπίες και οι οικονομικές ανισορροπίες τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Από το «αμερικανικό όνειρο» στην κινεζική παραγωγή

Η ιστορία της οικογένειας Τσέουνγκ αντικατοπτρίζει με μοναδικό τρόπο τη διασύνδεση των δύο οικονομιών.

Ο πατέρας των δύο αδελφών δραπέτευσε από την κομμουνιστική Κίνα κολυμπώντας μέσα από ποτάμι προς το τότε βρετανικό Χονγκ Κονγκ. Αργότερα μετανάστευσε στην Καλιφόρνια αναζητώντας το αμερικανικό όνειρο.

Ξεκίνησε εργαζόμενος ως καθαριστής στο Σαν Φρανσίσκο και παράλληλα πουλούσε ρούχα και έπιπλα σε υπαίθριες αγορές. Με τα χρόνια κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε αργότερα στη Huntar.

Ειρωνικά, η εταιρεία που γεννήθηκε χάρη στις ευκαιρίες της Αμερικής κατέληξε τελικά να βασίζεται στην κινεζική παραγωγή για να επιβιώσει.

Το μέλλον παραμένει αβέβαιο

Παρά την προσωρινή ανάσα, η Huntar συνεχίζει να κινείται σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Η εταιρεία συνεργάζεται ήδη με εταίρους στο Βιετνάμ, όμως η πλήρης μεταφορά παραγωγής θεωρείται δύσκολη και ακριβή. Επιπλέον, το κόστος πρώτων υλών, ιδιαίτερα των πλαστικών, έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τις αναταράξεις στην αγορά πετρελαίου και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντέιβιντ Τσέουνγκ παραμένει ρεαλιστής.

Δεν περιμένει ότι οι δασμοί θα μειωθούν δραστικά στο μέλλον. Εκείνο που ζητά είναι σταθερότητα.

Για επιχειρήσεις σαν τη Huntar, η προβλεψιμότητα έχει γίνει πλέον πιο σημαντική ακόμη και από το ίδιο το κόστος.