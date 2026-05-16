Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ

Το 2027 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές, όπως επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε παρέμβασή του στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά τις ομιλίες του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, ο πρωθυπουργός τόνισε απευθυνόμενος στον επικεφαλής της ευρωομάδας που συμμετέχει η ΝΔ ότι «στις συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στρατηγική αυτονομία, την κοινή άμυνα και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη στηρίζει την Ελλάδα που με τη σειρά της κάνει σημαντικά βήματα προόδου».

«Πολύ στενοί δεσμοί Ελλάδας και Κύπρου»

Προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη τόνισε πως «η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα αυτονόητης στήριξης της Κύπρου από την Ελλάδα έδρασε ως καταλύτης ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ μας να είναι πιο ισχυροί από ποτέ. Η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση».

Τέλος, ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των κομμάτων, ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και Νέα Αριστερά που παρευρέθηκαν στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, επισήμανε πως αποτελεί ένδειξη πολιτικού πολιτισμού, προσθέτοντας ότι «θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι όχι εχθροί – έχουμε κοινούς εχθρούς τα προβλήματα των πολιτών».

Πηγή: in.gr