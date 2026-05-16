Chios-Kythira Pass 2026: Πώς θα κάνετε χρήση του voucher

Αναλυτικός οδηγός 23 ερωτήσεων και απαντήσεων για τις αιτήσεις του Chios-Kythira Pass 2026

Τουρισμός 16.05.2026, 11:00
Σχολιάστε
Chios-Kythira Pass 2026: Πώς θα κάνετε χρήση του voucher
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ξεκίνησε από την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τo πρόγραμμα «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026», μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 18 Μαΐου 2026.

Η άυλη ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την αναγραφόμενη σ’ αυτήν ημερομηνία λήξης. Κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέων αιτήσεων καθώς και η ανάκληση ή διαγραφή μιας υποβληθείσας αίτησης.

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν με το μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησής τους καθώς και τα τελευταία 4 ψηφία του ΑΦΜ τους εάν είναι μεταξύ των τελικών δικαιούχων.

Εναλλακτικά, οι αιτούντες μπορούν να επαληθεύσουν εάν βρίσκονται μεταξύ των τελικών δικαιούχων με σύνδεση στην εφαρμογή και έλεγχο της κατάστασης της αίτησης τους

Οι αιτήσεις των τελικών δικαιούχων που προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης βρίσκονται σε κατάσταση “Κληρωθείσα”.

Ακολουθεί ένας οδηγός 23 ερωτήσεων και απαντήσεων σε σχέση με τη χρήση του Chios-Kythira Pass 2026.

1. Τι είναι το Chios-Kythira Pass 2026;

Το Chios-Kythira Pass 2026 είναι μια δράση που προβλέπει τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού και την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της νήσου Χίου, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου του 2025 και του νησιού των Κυθήρων, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2025 αντίστοιχα.

2. Ποιοι είναι δικαιούχοι της δράσης;

Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την περ. β’ της παρ.4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

3. Ποιος θεωρείται «ωφελούμενος» του δικαιούχου;

«Ωφελούμενοι» του δικαιούχου θεωρούνται:

α) τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024 και

β) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Επισημαίνεται ότι εκδίδεται μία και μόνο κάρτα για όλη την ωφελούμενη μονάδα, δηλαδή τον δικαιούχο και τους ωφελούμενούς του.

4. Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση;

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι – ωφελούμενοι της οικονομικής ενίσχυσης:

α) Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι,

β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

γ) όσοι δικαιούχοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στον επιλεγμένο προορισμό, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024.

5. Ποιες είναι οι περιοχές που αφορούν τη δράση;

Το ποσό που διατίθεται από τη δράση μέσω της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής) στο Δήμο Χίου και στο Δήμο Κυθήρων.

Ο Δήμος χρήσης (Χίου ή Κυθήρων), δηλώνεται ρητώς κατά την υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο βάσει του προγράμματος που θα επιλέξει («Chios Pass» ή «Kythira Pass»)και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων.

6. Πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση για τη δράση;

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 14 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και θα αφορούν 2 φάσεις:

Φάση 1: Μάιος – Ιούνιος 2026 και

Φάση 2: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2026.

Η υποβολή των αιτήσεων για κάθε φάση θα είναι κοινή, με τον δικαιούχο να επιλέγει τον προορισμό και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί.

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

7. Πώς μπορώ να υποβάλλω αίτηση για τη δράση;

1ος τρόπος:

Ο δικαιούχος πραγματοποιεί είσοδο στην εφαρμογή, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

Αμέσως μετά, καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) που θα λάβει, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ, τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης. Για τη σχετική διαδικασία παρέχονται πληροφορίες στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep

Στη συνέχεια επιλέγει τον προορισμό της επιλογής του καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί.

Ακολούθως, δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή δεν θα επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Παράλληλα δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα, αντίστοιχα, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024, καθώς και ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.

Οι δηλώσεις των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου συνιστούν υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου τους.

Ο δικαιούχος καταχωρίζει επίσης το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής του, από το οποίο αιτείται την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Σημείωση: Κάθε κινητό ή/και email μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνον αίτηση.

Για αναλυτικές οδηγίες, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης.

2ος τρόπος:

Ο δικαιούχος έχει, επίσης, τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με τον αρμόδιο υπάλληλο ΚΕΠ να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, ο οποίος αριθμός κινητού τηλεφώνου στη συνέχεια πρέπει να πιστοποιηθεί. Σημειώνεται ότι εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ, τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης. Για τη σχετική διαδικασία παρέχονται πληροφορίες στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep.

Στη συνέχεια, προχωρά στη διαδικασία υποβολής της αίτησής του σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται και στον 1ο τρόπο.

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

8. Ποιες είναι οι καταστάσεις της αίτησής μου;

Η αίτηση κάθε πολίτη μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

Επεξεργασία από Δικαιούχο

Υποβληθείσα (συμμετοχή στην κλήρωση)

Κληρωθείσα

Μη Κληρωθείσα

Για οποιαδήποτε επιπλέον απορία/διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής της Δράσης (βλ. ερώτηση 23).

9. Μπορώ να διαγράψω την αίτησή μου;

Μπορείτε να διαγράψετε την αίτησή σας και να υποβάλετε νέα μέχρι την προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δεν επιτρέπεται η ανάκληση της αίτησης ή/ και η δημιουργία νέας.

10. Ποιο είναι το ύψος της ενίσχυσης που μπορώ να λάβω;

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε:

Τριακόσια (300) ευρώ για όσους επιλέξουν ως προορισμό το «Chios Pass»

Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για όσους επιλέξουν ως προορισμό το «Kythira Pass»
Σημείωση: Το ανωτέρω ποσό δεν θα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό ή να γίνει ανάληψη αυτού, ενώ στην άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα δεν δύναται να πιστωθεί άλλο χρηματικό ποσό.

11. Πώς καθορίζεται η κατανομή των άυλων ψηφιακών καρτών ανά προορισμό και ανά φάση;

Η κατανομή των άυλων ψηφιακών καρτών καθορίζεται ως εξής:

Φάση 1:

«Chios Pass»: 1.500

«Kythira Pass»: 1.800

Φάση 2:

«Chios Pass»: 1.500

«Kythira Pass»: 1.800

12. Πώς θα ενημερωθώ ότι είμαι δικαιούχος;

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων, τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος και στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσω email ή/και sms στα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

13. Είμαι επιχειρηματίας και διαθέτω επιχείρηση σε κάποιο άλλο μέρος της δράσης, με υποκατάστημα στις επιλεγμένες περιοχές. Μπορώ να συμμετέχω στη δράση;

Ναι. Εφόσον υπάρχει υποκατάστημα σ’ ένα από τα επιλέξιμα μέρη της δράσης το οποίο εντάσσεται στις επιλέξιμες κατηγορίες εστίασης, διαμονής ή τοπικών μεταφορών, μπορούν να πραγματοποιηθούν συναλλαγές με την αντίστοιχη άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, στο POS που διαθέτετε στο υποκατάστημά σας.

Σημειώνεται ότι η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε φυσικά τερματικά POS, ενώ δεν είναι δυνατή η χρήση της σε web POS καθώς και σε διαδικτυακές αγορές/κρατήσεις.

14. Είμαι επιχειρηματίας. Πώς λειτουργεί ως προς την επιχείρησή μου το Chios-Kythira Pass 2026 και πότε θα λάβω τα χρήματα;

Η κάρτα Chios-Kythira Pass 2026 λειτουργεί όπως οποιαδήποτε άλλη χρεωστική κάρτα. Ως εκ τούτου, τα χρήματα λαμβάνονται απευθείας όπως σε κάθε άλλη συναλλαγή μέσω POS ή ηλεκτρονικής τραπεζικής.

15. Είμαι επιχειρηματίας. Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η επιχείρησή μου είναι επιλέξιμη για τη δράση;

Μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής μπορείτε να επαληθεύσετε, με αναζήτηση βάσει του ΑΦΜ, την επιλεξιμότητά σας και κατ΄ επέκταση τη δυνατότητα χρήσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στην επιχείρησή σας. Η εφαρμογή επιστρέφει την πληροφορία σχετικά με τη συμμετοχή ή μη της επιχείρησής σας στη δράση.

16. Πώς εκδίδω την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για το Chios-Kythira Pass;

Μέσω της ειδικής εφαρμογής κι εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί και κληρωθεί δικαιούστε την έκδοση άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, στην οποία πιστώνεται το αναλογούν ποσό. Μετά την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών σας ενημερώνει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας:

α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και

β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Αφότου εισέλθετε στον ανωτέρω σύνδεσμο, δημιουργείτε προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνετε κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσετε την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

17α. Πού μπορώ να κάνω χρήση της κάρτας;

Το Chios-Kythira Pass μπορεί να αξιοποιηθεί για αγορές σε επιχειρήσεις του Δήμου Χίου και του Δήμου Κυθήρων (ανάλογα με τον επιλεγμένο προορισμό από τον δικαιούχο) και αφορά την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, διαμονής και εστίασης στις επιλέξιμες περιοχές (βλ. ερώτηση 5). Η χρήση της μπορεί να αφορά σε μία ή περισσότερες πληρωμές, για μέρος ή για το σύνολο του ποσού για το προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυμείτε να αποκτήσετε.

Σημείωση: Ο προορισμός δηλώνεται ρητώς κατά την υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης.

17β. Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν οριστεί για τη δράση, όσον αφορά την τοπική μεταφορά;

Περιλαμβάνονται τα εξής: ενοικίαση αυτοκινήτων, υπηρεσίες ταξί, υπηρεσίες λεωφορείων, θαλάσσιες μεταφορές (από Δήμο σε Δήμο), ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών, μαρίνες / παροχή υπηρεσιών σε μαρίνες, λοιπές μεταφορές, ενοικίαση σκαφών, λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων κλπ.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα επιλέξιμων κατηγοριών εμπόρου (MCCs) (εδώ)

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται η κράτηση και έκδοση ακτοπλοϊκών ή/και αεροπορικών εισιτηρίων από ή/και προς τα επιλέξιμα μέρη της δράσης.

17γ. Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν οριστεί για τη δράση, όσον αφορά τη διαμονή;

Στις επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας «διαμονή» περιλαμβάνονται τα εξής: ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα, ενοικίαση τροχόσπιτων, λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα, timeshare real estate, κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού, camping κλπ.

Δείτε αναλυτικά  τη λίστα επιλέξιμων κατηγοριών εμπόρου (MCCs) (εδώ)

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται συναλλαγές πληρωμής σε πλατφόρμες κράτησης βραχυπρόθεσμης ενοικίασης καταλυμάτων. Μπορείτε να προχωρήσετε σε κράτηση μέσω σχετικών εφαρμογών αλλά η πληρωμή θα πρέπει να γίνει σε φυσικό POS της επιχείρησης στον τόπο διαμονής.

17δ. Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν οριστεί για τη δράση, όσον αφορά την εστίαση;

Στις επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας «εστίαση» περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες: επιχειρήσεις εστίασης και εστιατόρια, bars / taverns / lounges / discos, fast food κλπ.

Δείτε αναλυτικά  τη λίστα επιλέξιμων κατηγοριών εμπόρου (MCCs) (εδώ)

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων και υπεραγορών (σουπερμάρκετ κλπ).

Για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τις κατηγορίες επιλέξιμων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που βρίσκονται αναρτημένες στη σελίδα της Δράσης ή επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής της Δράσης (βλ. ερώτηση 23).

18. Πώς μπορώ να κάνω χρήση της κάρτας;

Για τη χρήση της κάρτας, απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει απαραιτήτως την τεχνολογία NFC – ανέπαφων συναλλαγών.

Ειδικότερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, εφόσον την έχετε προσθέσει μέσα από την ειδική εφαρμογή του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού που θα επιλέξετε, σε ένα από τα ψηφιακά πορτοφόλια:

ApplePay (για συσκευές iOS) και

GooglePay (για συσκευές Android).

Σημείωση: H κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε φυσικά τερματικά POS, ενώ δεν είναι δυνατή η χρήση της σε web POS καθώς και σε διαδικτυακές αγορές/κρατήσεις.

19. Πότε η κάρτα μου ενεργοποιείται και είναι έτοιμη προς χρήση;

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησής σας και την έγκριση αυτής (έως 2 εργάσιμες ημέρες), ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών σας ενημερώνει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την ενεργοποίηση της κάρτας. Με την ενεργοποίηση αυτής, αποκτάτε αυτομάτως το δικαίωμα χρήσης της σε συναλλαγές στις επιλέξιμες επιχειρήσεις της περιοχής που δηλώσατε κατά την υποβολή της αίτησής σας.

20. Μπορώ να μεταβιβάσω την κάρτα μου σε τρίτο πρόσωπο;

Όχι, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της κάρτας σε τρίτο πρόσωπο. Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδό σας στην εφαρμογή και κατά την υποβολή της αίτησης, δηλώσατε ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από εσάς για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής σας και των ωφελούμενών σας (βλ. ερώτηση 3).

21. Πώς μπορώ να ελέγξω ότι η κάρτα μου θα είναι συμβεβλημένη με το τερματικό POS μιας επιχείρησης στα επιλέξιμα μέρη;

Μπορείτε να αιτηθείτε απ’ τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην οποία επιθυμείτε να κάνετε χρήση της κάρτας, να πραγματοποιήσετε μια δοκιμαστική και μικρής αξίας συναλλαγή (εντός των κατηγοριών των επιλέξιμων και εγκεκριμένων παροχών/υπηρεσιών).

Επιπλέον, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να επαληθεύουν, με αναζήτηση βάσει του ΑΦΜ της επιχείρησης τη δυνατότητα χρήσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Η εφαρμογή επιστρέφει την πληροφορία σχετικά με την συμμετοχή ή μη της συγκεκριμένης επιχείρησης στη δράση.

Σε περίπτωση απόρριψης συναλλαγής με την κάρτα του Προγράμματος ο δικαιούχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της κάρτας του, για να πληροφορείται σχετικά με την αιτία μη αποδοχής της συναλλαγής του, καθώς το Κέντρο Υποστήριξης του Προγράμματος δεν διαθέτει πρόσβαση σε στοιχεία τραπεζικών συναλλαγών.

22. Μέχρι πότε έχει ισχύ το Chios-Kythira Pass μου;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρηματικό ποσό που έχει πιστωθεί στην κάρτα σας, μέχρι την ολοκλήρωση της Φάσης εντός της οποίας έχετε υποβάλει αίτηση και κληρωθεί.

Π.χ. Αν κληρωθείτε για την 1η Φάση (Μάιος – Ιούνιος), θα μπορείτε να εξαργυρώσετε το Chios-Kythira Pass έως και 30/06/2026.

23. Που μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήματα ή διευκρινίσεις για την λειτουργία της πλατφόρμας;

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημά σας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών της Δράσης στο 215 215 7827.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ
ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία [Μέρος Α]
Experts

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από ενοίκια - Η κλίμακα

Οι κωδικοί που πρέπει να εστιάσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Τι θα πρέπει να προσέξουν

Απόστολος Αλωνιάτης
ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Τι σημαίνει για τις τράπεζες πιθανή αύξηση των επιτοκίων

Οι αγορές προεξοφλούν άνοδο έως και 50 μονάδες βάσης στα επιτόκια, με άμεσο όφελος στα έσοδα από τόκους και νέες προκλήσεις στη χρηματοδότηση

Αγης Μάρκου
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή
Κόσμος

Γιατί το ΝΑΤΟ πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων

Ο επικεφαλής της NATO, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους του αμυντικού κλάδου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας
Τηλεπικοινωνίες

Nέες επενδύσεις σε 5G και οπτική ίνα

Επενδύσεις σε FTTH και 5G, εντατικός ανταγωνισμός, συνδυαστικά πακέτα και ψηφιακές υπηρεσίες διαμορφώνουν ένα νέο κύκλο για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα

Γιώργος Πολύζος
Ταϊβάν: Γιατί αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι
Κόσμος

Γιατί η Ταϊβάν αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Ωστόσο, οι επίσημες ανακοινώσεις και δηλώσεις μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνουν πολλά σχόλια των ΗΠΑ σχετικά με την Ταϊβάν

Γιάννης Αγουρίδης
ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ
Business

Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρές προοπτικές πίσω από την αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Apivita: Τα «βαρίδια» του 2025 και οι νέοι ορίζοντες
Business

Πώς η Apivita θα «σβήσει» τις ζημιές του... 2025 - Το νέο story

Αισιοδοξία εκπέμπει η Apivita, παρά τις «χαμηλές πτήσεις» του διαρρεύσαντος έτους - Πώς θα υπερκεράσει τις αρνητικές επιδόσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βρετανία: Ο επίδοξος… διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές
World

Ο επίδοξος... διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές

Το ενδεχόμενο η Βρετανία να...στρίψει αριστερά υπό την ηγεσία του Μπέρναμ προκαλεί πλέον ανησυχία στους επενδυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Τουρισμός
Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις
Τουρισμός

Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις

Πόσες αιτήσεις κατατέθηκαν και πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, Κοινωνικός Τουρισμός

Chios-Kythira Pass 2026: Πώς θα κάνετε χρήση του voucher
Τουρισμός

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Chios-Kythira Pass 2026

Αναλυτικός οδηγός 23 ερωτήσεων και απαντήσεων για τις αιτήσεις του Chios-Kythira Pass 2026

Κοινωνικός τουρισμός: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα με τους δικαιούχους
Τουρισμός

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα κοινωνικού τουρισμού - Όλοι οι δικαιούχοι

Αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Δικαιούχων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων-Ανέργων

Fraport Greece: Αύξηση 3,2% των επιβατών τον Απρίλιο του 2026
Τουρισμός

«Πέταξαν» Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη - Τα στοιχεία της Fraport

Άνοδος στην επιβατική κίνηση σημείωσαν τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece τον Απρίλιο

Ryanair: Μάχη υπέρ του επιβάτη ή στρατηγική αναζήτησης υψηλότερων κερδών;
Τουρισμός

Οι... ατελείωτες κόντρες της Ryanair 

Γιατί τα «βάζει με όλους» η Ryanair - Τα μέτωπα της low cost αεροπορικής εταιρείας από την Ελλάδα μέχρι την Γερμανία

Λάμπρος Καραγεώργος
Αεροπορικές εταιρείες: Αισιοδοξία για την επάρκεια καυσίμων
World

Αισιοδοξία για την επάρκεια καυσίμων από τις αεροπορικές εταιρείες

Οι ευρωπαίοι διαχειριστές αεροδρομίων αύξησαν τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών κατά πάνω από 60% τον Απρίλιο, σύμφωνα με την i6 Group

Ελλάδα: Παραμένει κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός για το 2026, σύμφωνα με την visa
Τουρισμός

Η Ελλάδα κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη των διεθνών ταξιδιωτών

Πρόθεση επαναλαμβανόμενων επισκέψεων, αυξημένες ταξιδιωτικές δαπάνες και στροφή στις ψηφιακές πληρωμές καταγράφει νέα διεθνής έρευνα για την Ελλάδα

Latest News
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο

Ο Τζέρι Χατς διεκδικεί την κοινοβουλευτική έδρα στο Δουβλίνο που άφησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Επαφές στο περιθώριο του Europe Gulf Forum είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για οικονομία, ασφάλεια και ναυσιπλοΐα

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators

Building owners and property managers have until June 30 to register elevators or face penalties that could reach €5,000, with authorities also warning of possible shutdowns in serious cases

Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI

Η ζήτηση για memory chips εκτόξευσε τα κέρδη και την κεφαλαιοποίηση της Samsung σε ιστορικά υψηλά

Γιώργος Πολύζος
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ

Οι ξενοδόχοι στις αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ. μιλούν για χαμηλή πληρότητα - Οι φϊλαθλοι μιλούν για τα πανάκριβα εισιτήρια

ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

Ο δισεκατομυριούχος των ξενοδοχείων, του real estate και ιδιοκτήτης της ομάδας των Houston Rockets (NBA) Τιλμαν Φερτίτα, αυτή την περίοδο είναι πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία

ΗΠΑ: Σε συζητήσεις με τη Δανία για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]
World

Συζητήσεις ΗΠΑ-Δανίας για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]

Σύμφωνα με αναφορές, η πρόταση των ΗΠΑ θα προβλέπει ότι οι τρεις νέες βάσεις θα ορίζονται επίσημα ως κυρίαρχο έδαφος των ΗΠΑ

Big Tech: Στροφή σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Big Tech στρέφονται σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI

Alphabet, Amazon και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί αντλούν δανεισμό εκτός Wall Street, καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτοξεύονται

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές
World

Η Κίνα ψάχνει εργοστάσια, η Ευρώπη ψάχνει διέξοδο

Οι πιέσεις στον κλάδο οδηγούν ευρωπαϊκούς και κινεζικούς ομίλους σε νέες συμφωνίες για την παραγωγή αυτοκινήτων

Δημήτρης Σταμούλης
B/innovate: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης
Κοινωνία

«Είστε όλοι νικητές»: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης του B/innovate

Η μεγάλη γιορτή της μαθητικής επιχειρηματικότητας στον «Φάρο» του ΚΠΙΣΝ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντάς μας γεμάτους αισιοδοξία για το μέλλον

Microsoft: Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη την εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η εργασία αλλάζει με την AI, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν

Νέα έρευνα της Microsoft δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από τις επιχειρήσεις

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses
English Edition

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses

The government says the new funding scheme will help small and medium-sized companies adopt artificial intelligence through training, consulting services and new equipment

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα
World

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα

Προϋπολογισμός – μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοασφάλεια: 28 fake apps στο Google Play υπόσχονταν ιστορικό κλήσεων
Τεχνολογία

Απάτη CallPhantom στο Google Play: Πληρώνεις για ψεύτικα αρχεία καταγραφής

Η ESET αποκάλυψε το CallPhantom, ένα δίκτυο 28 πλαστών εφαρμογών στο Google Play που υπόσχονταν πρόσβαση σε ιστορικό κλήσεων και SMS οποιουδήποτε αριθμού, αλλά παρέδιδαν ψεύτικα δεδομένα

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters
English Edition

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters

The government announced a proposed crackdown on electric scooters, including a complete ban for minors, while also calling for restrictions on ATV rentals on Greek islands amid growing road safety concerns

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση Σωκράτη Φάμελλου
Πολιτική

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies