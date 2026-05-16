Πούτιν: Επίσκεψη στην Κίνα στις 19 και 20 Μαΐου – Τι θα συζητήσουν με Σι

Στις 19 και 20 Μαΐου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα όπως ανακοίνωσε το Σάββατο το Κρεμλίνο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο μερικές ημέρες ύστερα από αυτήν του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, τρόπους για την «περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας» ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, πρόσθεσε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του.

Η Ρωσία του Πούτιν εξακολουθεί να έχει επιρροή στο παγκόσμιο γίγνεσθαι

Αν κάποιοι πιστεύουν ότι ο Πούτιν έχει παραγκωνιστεί στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, ο Ρώσος ηγέτης, αναμφίβολα, δεν στερείται δικών του «χαρτιών». Σημαντικά παγκόσμια ζητήματα – όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν, η ενεργειακή ασφάλεια και το μέλλον της διεθνούς τάξης – εξακολουθούν να συνδέονται με την Ρωσία. Αυτό παρέχει στον Πούτιν ένα βαθμό επιρροής στις σχέσεις του τόσο με τον Σι όσο και με τον Τραμπ.

Ωστόσο, η άσκηση αυτής της επιρροής ενέχει σημαντικούς κινδύνους, ειδικά σε τομείς όπου τα συμφέροντα της Κίνας και των ΗΠΑ συνάδουν περισσότερο μεταξύ τους παρά με αυτά της Ρωσίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση του πολέμου στο Ιράν.

Η Ρωσία είναι αυτή που ωφελείται περισσότερο από τη συνέχιση αυτής της σύγκρουσης. Η αναστάτωση που προκαλεί στις παγκόσμιες ροές ενέργειας έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, διατηρώντας τη «πολεμική οικονομία» της Μόσχας σε λειτουργία.

Πηγή: in.gr