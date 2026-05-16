Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανέδειξε από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας το αναπτυξιακό αποτύπωμα της κυβερνητικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, στη στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης, αλλά και στην ανάγκη η Ελλάδα να περάσει σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης με περισσότερη παραγωγικότητα, καινοτομία και κοινωνική συνοχή.

Στην ομιλία του, ο κ. Θεοδωρικάκος περιέγραψε την ανάγκη για μια πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική οικονομία, ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας. Όπως τόνισε, η ενίσχυση της παραγωγικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για τη βελτίωση των μισθών όσο και για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, επισημαίνοντας ότι η οικονομική ανθεκτικότητα δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην κατανάλωση, αλλά κυρίως στην επένδυση, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία πραγματικής προστιθέμενης αξίας.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης

Κεντρική θέση στην παρέμβασή του είχε ο Αναπτυξιακός Νόμος, τον οποίο χαρακτήρισε εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το νέο πλαίσιο δίνει προτεραιότητα στη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις πιο αδύναμες περιοχές της χώρας, με στόχο η ανάπτυξη να αποκτήσει πιο ισόρροπο γεωγραφικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Θεσσαλία, η οποία εξακολουθεί να χρειάζεται στοχευμένη υποστήριξη μετά τις φυσικές καταστροφές.

Ο κ. Θεοδωρικάκος στάθηκε επίσης στη σημασία των επενδύσεων με πραγματικό παραγωγικό αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι η πολιτεία οφείλει να ελέγχει την υλοποίηση των σχεδίων που εντάσσονται σε αναπτυξιακά καθεστώτα. Όπως είπε, έχουν ήδη επιστραφεί 120 εκατομμύρια ευρώ από παλαιότερες επενδύσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα δημόσια χρήματα πρέπει να συνοδεύονται από λογοδοσία, διαφάνεια και απτό οικονομικό αποτέλεσμα.

Μεταρρυθμίσεις που απλοποιούν το επιχειρηματικό περιβάλλον

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που απλοποιούν το επιχειρηματικό περιβάλλον και διευκολύνουν τη δράση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Τόνισε ότι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας και η θεσμική σταθερότητα είναι βασικές προϋποθέσεις για να ενισχυθεί η επενδυτική εμπιστοσύνη και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο ενέταξε και τα νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου που θα αφορούν τις νέες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο να στηριχθούν ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη μετάβασή τους στο νέο παραγωγικό μοντέλο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στην προστασία του καταναλωτή, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δίκαιη λειτουργία της αγοράς. Αναφέρθηκε στα αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της αισχροκέρδειας, στα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τη νομοθεσία, αλλά και στη νέα νομοθετική παρέμβαση για τις τραπεζικές χρεώσεις και τις καταχρηστικές πρακτικές. Όπως σημείωσε, η αγορά πρέπει να λειτουργεί με κανόνες, ώστε να προστατεύεται ο πολίτης και να ενισχύεται η εμπιστοσύνη στο οικονομικό περιβάλλον.

Περιφερειακή σύγκλιση και άρσης ανισοτήτων

Ο υπουργός συνέδεσε ακόμη την αναπτυξιακή στρατηγική με τον ευρύτερο στόχο της περιφερειακής σύγκλισης και της άρσης των ανισοτήτων. Υποστήριξε ότι το νέο παραγωγικό πρότυπο πρέπει να ενσωματώνει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω, δίνοντας χώρο στην περιφέρεια, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες.

Συνολικά, η παρέμβαση του Τάκη Θεοδωρικάκου στο συνέδριο έστειλε το μήνυμα ότι η επόμενη φάση της οικονομικής πολιτικής πρέπει να εστιάσει λιγότερο στη διαχείριση και περισσότερο στη δημιουργία: περισσότερες επενδύσεις, ισχυρότερη βιομηχανία, ψηφιακός εκσυγχρονισμός, σταθερό πλαίσιο κανόνων και ουσιαστική στήριξη της παραγωγής. Με αυτά τα εργαλεία, όπως προέκυψε από την ομιλία του, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο πιο ανθεκτικό, πιο δίκαιο και πιο ανταγωνιστικό.