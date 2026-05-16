Θεοδωρικάκος: Η εμβληματική επένδυση για το γάλλιο γεωστρατηγικό “όπλο” για την Ελλάδα

«Εμβληματική» χαρακτήρισε την επένδυση, ύψους 340 εκατ. ευρώ, για την παραγωγή γαλλίου, καθώς πρόκειται «για ένα σπουδαίο γεωστρατηγικό “όπλο”», που θα ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σε πάνελ για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Καινοτομία, στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης προκηρύσσει τον Σεπτέμβριο ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου ύψους 150 εκατομμύρια ευρώ για να περάσει η Τεχνητή Νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία.

Όπως είπε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του, η Διυπουργική Επιτροπή για τις στρατηγικές επενδύσεις, ενέκρινε και ενέταξε στις εμβληματικές επενδύσεις την επένδυση παραγωγής γαλλίου.

Και διευκρίνισε: «Οι χημικές ενώσεις του γαλλίου είναι εξαιρετική κρίσιμη πρώτη ύλη που οδηγεί σε μηχανολογικό εξοπλισμό, σε μικροαγωγούς που έχουν άμεση σχέση με την ΤΝ. Η ελληνική επιχείρηση θα παράγει 50 τόνους τον χρόνο. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν κάθε χρόνο 20 τόνους και η Ε.Ε. λίγο πάνω από 50. Πρόκειται για σπουδαίο γεωστρατηγικό όπλο στα χέρια του πρωθυπουργού, της κυβέρνησης και της πατρίδας για να ενισχύσει τη θέση της στον χάρτη της τεχνολογίας και της ΤΝ και ασφαλώς τη γεωστρατηγική θέση της χώρας».

Εθνική στρατηγική για την ΤΝ

Χαρακτήρισε «συγκλονιστική αλλαγή» την Τεχνητή Νοημοσύνη και πως «όλοι εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στο να συνειδητοποιήσουμε ότι φέρνει τεράστιες αλλαγές στη ζωή μας, στον τρόπο που εργαζόμαστε, που επικοινωνούμε, στον τρόπο που παράγουμε, δουλεύουμε, στα πάντα».

«Η χώρα», προσέθεσε, «έχει εθνική στρατηγική και για εμάς το κρίσιμο είναι να πετύχουμε ένα άλμα παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και δημιουργικότητας για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, μειώνοντας και όχι αυξάνοντας τις αντιθέσεις. Και όχι ένα χάσμα δικό μας από την Ελλάδα έναντι των άλλων χωρών, ούτε ένα χάσμα μέσα στην κοινωνία μας, ανάμεσα σε αυτούς που είναι εξοικειωμένοι με την ΤΝ και σε αυτούς που δεν είναι».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε επίσης σε πρωτοβουλίες που παίρνει το υπουργείο Ανάπτυξης, όπως «η συνεργασία μας με τον τεχνολογικό κολοσσό OpenAI και την Endeavor για το πρόγραμμα ΑΙ Accelerator για τις επιχειρήσεις. Ήδη 1 στις 3 επιχειρήσεις κάνουν χρήση τεχνολογιών ΑΙ και οι μισές από τις startup που βρίσκονται στο Elevate Greece δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς με χρήση της ΤΝ».

Τον Σεπτέμβριο νέο αναπτυξιακό καθεστώς 150 εκατ. ευρώ για ΤΝ

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στους σχεδιασμούς του υπουργείου για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα γίνει μέρος της δράσης και της λειτουργίας της μικρομεσαίας επιχείρησης.

«Για το σκοπό αυτό, μαζί με την αγορά, το υπουργείο Ανάπτυξης δημιουργεί και υλοποιεί ξεχωριστό αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να έρθουν σε επαφή με την ΤΝ, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, να αποκτήσουν συμβούλους που θα δουλεύουν γι’ αυτούς και θα αποκτήσουν εξοπλισμό που θα μπορεί να κάνει χρήση ΑΙ τεχνολογιών», γνωστοποίησε.