ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ

Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρές προοπτικές πίσω από την αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ της ΔΕΗ

Business 16.05.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους 4 δισ. ευρώ, με την αγορά να στρέφει πλέον όλη την προσοχή της στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, αναμένεται να ανοίξει εκτός απροόπτου τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Μάλιστα, πληροφορίες δεν απέκλειαν ακόμη και το ενδεχόμενο συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης την Κυριακή 17 Μαΐου, προκειμένου να εγκριθούν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες μετά τη σχετική εξουσιοδότηση που έλαβε η διοίκηση από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Το σενάριο των 18,5 ευρώ ανά μετοχή

Παρότι η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας είναι σχεδόν κλειδωμένη, το μεγάλο ερώτημα για την αγορά παραμένει η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Ωστόσο, στο τελευταίο report της Eurobank Equities η αποτίμηση της ΔΕΗ βασίζεται στην παραδοχή ότι η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με τιμή διάθεσης 18,5 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδα που συγκλίνουν και με τις μέσες εκτιμήσεις για μια τιμή μεταξύ 17 και 18 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση όμως η συγκεκριμένη ΑΜΚ,  ή όπως αναφέρουν κύκλοι της αγοράς, η re-IPO της εισηγμένης λόγω μεγέθους της, δεν αντιμετωπίζεται από την αγορά ως μια κλασική κεφαλαιακή ενίσχυση για τη στήριξη ισολογισμού. Αντιθέτως, αποτελεί τη χρηματοδοτική βάση ενός πολυετούς σχεδίου μετασχηματισμού, με αιχμή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα δίκτυα, τις διεθνείς επεκτάσεις και το project data center στην Κοζάνη. Αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί η αγορά παρακολουθεί με τόσο μεγάλη ένταση κάθε παράμετρο της διαδικασίας.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό για τρεις ημέρες, με την εταιρεία να αναζητά προσφορές ύψους περίπου 1,6 δισ. ευρώ από την αγορά. Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό Δημόσιο θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ με κεφάλαια που αντιστοιχούν στο 33,4% του ποσοστού του, ενώ το επενδυτικό fund CVC έχει ήδη δεσμευθεί να συμμετάσχει με 1,2 δισ. ευρώ.

«Η ΔΕΗ μετατρέπεται σε περιφερειακό ενεργειακό παίκτη»

Ιδιαίτερα θετική για τη ΔΕΗ εμφανίστηκε η Eurobank Equities, η οποία διατηρεί σύσταση «Buy» και αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής στα 23 ευρώ από 21 ευρώ προηγουμένως, καθώς εκτιμά ότι ακόμη και μετά την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου η αποτίμηση της ΔΕΗ παραμένει ελκυστική.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι μετά την ενίσχυση των κεφαλαίων ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA αναμένεται να υποχωρήσει κοντά στις 2 φορές, βελτιώνοντας περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας.

Η χρηματιστηριακή αναθεώρησε ανοδικά και τις εκτιμήσεις της για τα EBITDA της περιόδου 2028-2029 κατά 6%-10%, ενσωματώνοντας μέρος της επιτάχυνσης που προβλέπει το νέο στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης για την περίοδο 2026-2030.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της, τα EBITDA της ΔΕΗ θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 12% έως το 2029, φτάνοντας περίπου τα 3,6 δισ. ευρώ το 2030, επίπεδο που πάντως παραμένει χαμηλότερο από τον στρατηγικό στόχο της διοίκησης για EBITDA 4,6 δισ. ευρώ.

Η Eurobank Equities θεωρεί ότι η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σταδιακά από μια εγχώρια ιστορία αναδιάρθρωσης σε έναν περιφερειακό ενεργειακό και υποδομιακό όμιλο για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών ενεργειακών ομίλων»

Θετική παραμένει και η στάση της JPMorgan, η οποία διατηρεί σύσταση «Overweight» με τιμή-στόχο τα 21 ευρώ έως τον Δεκέμβριο του 2027. Σε όρους αποτίμησης, η JPMorgan υπογραμμίζει ότι η ΔΕΗ συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών ενεργειακών ομίλων, παρά το γεγονός ότι εκτιμά μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή 32% για την περίοδο 2025-2028.

Επίσης, η αμερικανική τράπεζα διατηρεί την πρόβλεψή της για προσαρμοσμένα EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026 και καθαρά κέρδη 700 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμά ότι η ΔΕΗ μπορεί να διανείμει μέρισμα 0,8 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, προβλέπει ότι ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA θα παραμείνει κάτω από το 3,5x.

«Η ΔΕΗ παραμένει φθηνή σε σχέση με την Ευρώπη»

Ακόμη πιο αισιόδοξη εμφανίζεται η Citi, η οποία αναβάθμισε την τιμή-στόχο της μετοχής στα 22,6 ευρώ από 19 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας επίσης σύσταση «Buy».

Η αμερικανική τράπεζα θεωρεί ότι το νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 24 δισ. ευρώ δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον διατηρημένων υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Citi εκτιμά ότι ακόμη και με συντηρητικές παραδοχές, και χωρίς να υπολογίζεται πλήρως η δυναμική από νέα έργα ΑΠΕ ή data centers, η ΔΕΗ μπορεί να επιτύχει αύξηση κερδών ανά μετοχή περίπου 12% μετά την απομείωση από την αύξηση κεφαλαίου.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικά χαμηλότερες αποτιμήσεις σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εταιρείες κοινής ωφέλειας, καθώς αποτιμάται περίπου 10 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, όταν οι ευρωπαϊκοί ανταγωνιστές της κινούνται κοντά στις 15 φορές.

Το μεγάλο στοίχημα είναι η εκτέλεση του σχεδίου

Παρά τη θετική εικόνα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το βασικό στοίχημα για τη ΔΕΗ παραμένει η επιτυχής εκτέλεση του ιδιαίτερα φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου.

Η Citi προειδοποιεί ότι η μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχή υλοποίηση νέων έργων ΑΠΕ, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως τα data centers αλλά και την επέκταση σε νέες αγορές με μεγαλύτερη ρυθμιστική πολυπλοκότητα.

