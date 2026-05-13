Θεοδωρικάκος: Τον Ιούνιο ψηφίζεται το ν/σ για τις τραπεζικές χρεώσεις

Μιλάμε για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, διευκρίνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Economy 13.05.2026, 11:11
Τον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη και τις καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές εις βάρος των δανειοληπτών.

Αυτό είπε ο αρμόδιος υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στον Μάιο και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο, κατ’ εφαρμογή δύο ευρωπαϊκών οδηγιών. Με τη διαφορά ότι εμείς πηγαίνουμε αρκετά παρακάτω αυτή την υπόθεση. Μιλάμε για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις».

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε, μιλώντα στο ΕΡΤnews πως «μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος για τις υποχρεώσεις του. Μπαίνει πλαφόν που θα κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50%, για το πόσο μπορεί να αυξηθεί το αρχικό κεφάλαιο του δανείου που έχει υπογράψει ο δανειολήπτης και το τελικό ποσοστό θα ορίζεται με υπουργική απόφαση πάντα σε συνεργασία με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης, θα δίνεται δυνατότητα υπαναχώρησης στον πολίτη, αν μέσα σε 14 ημέρες δεν θέλει να προχωρήσει με την δανειακή σύμβαση, ενώ δίνουμε το δικαίωμα στους ανθρώπους να ζητήσουν να έχουν απευθείας επικοινωνία με άνθρωπο που εκπροσωπεί την τράπεζα και όχι με εφαρμογή. Θα ισχύσει από τις 20 Νοεμβρίου, διότι αυτό προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν έχει αναδρομική ισχύ, διότι θα ήταν άδικο για όσους ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις τους έναντι εκείνων που δεν είχαν ανταποκριθεί».

Για το πλαφόν

Για το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως είναι σκληρό για την αγορά, αλλά τίμιο σε αυτή την πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία. «Όσον αφορά στα τρόφιμα, ο προσανατολισμός μας είναι το μέτρο να παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου για να φρενάρουμε αυτή την κατάσταση, ενώ για τα καύσιμα θα εξαρτηθεί από το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα με τον πόλεμο. Αν ισορροπήσουν οι τιμές, θα αποσυρθεί. Αν όχι, τότε θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε».

Για τους ελέγχους

Για τους ελέγχους που γίνονται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της νέας Ανεξάρτητης Αρχής, τόνισε πως είναι σοβαροί, εντατικοί και αφορούν στο σύνολο της αγοράς. «Αισθάνομαι δικαιωμένος γι’ αυτή τη μεταρρύθμιση», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, από τα 21 εκατ. ευρώ που είχαν επιβληθεί ως πρόστιμα από τη ΔΙΜΕΑ πριν τη δημιουργία της νέας Αρχής, έχει εισπραχθεί το 99,5%. «Επομένως, τα πρόστιμα πληρώνονται κανονικά στο σύνολό τους», είπε χαρακτηριστικά.

