ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ: Στο 70% η υλοποίηση του έργου

Κρίσιμη εθνική υποδομή για τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων – Σχεδιάζεται ήδη η επόμενη γενιά, ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙΙ

Business 16.05.2026, 16:44
Σε φάση προχωρημένης υλοποίησης βρίσκεται το έργο ΔΔΤ (Δικτύου Δημόσιου Τομέα)– ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το οποίο έχει φτάσει περίπου στο 70%, με στόχο να ξεπεράσει σύντομα το 80% και να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2027. Το έργο, που αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας ψηφιακής αρχιτεκτονικής της Δημόσιας Διοίκησης, βρέθηκε στο επίκεντρο ειδικής ημερίδας στην Αθήνα, όπου αναδείχθηκε η στρατηγική του σημασία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Κοινή συνισταμένη των παρεμβάσεων ήταν ότι το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ δεν αποτελεί απλώς ένα μεγάλο έργο τεχνολογικών υποδομών, αλλά μια κρίσιμη εθνική υποδομή πάνω στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του σύγχρονου ψηφιακού κράτους.

Κατά την έναρξη της ημερίδας, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, χαρακτήρισε το έργο «ραχοκοκαλιά του δημόσιου τομέα», επισημαίνοντας ότι χωρίς αυτό δεν θα ήταν δυνατή η σημερινή μορφή ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών. Όπως εξήγησε, η μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο της φυσικής παρουσίας και της διακίνησης εγγράφων στο σύγχρονο περιβάλλον του gov.gr και της διαλειτουργικότητας των φορέων βασίζεται ακριβώς στη διασυνδεσιμότητα που παρέχει το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το έργο εξελίσσεται διαρκώς, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες τεχνολογικές απαιτήσεις, με έμφαση στις υψηλότερες ταχύτητες, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

«Πρόκειται για ένα δύσκολο και πολύπαθο έργο, αλλά εξαιρετικά χρήσιμο για την εξυπηρέτηση πολιτών, δημοσίων υπαλλήλων και επαγγελματιών»

Από την πλευρά της υλοποίησης, ο Γενικός Διευθυντής Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., Δημήτρης Γιάντσης, έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα σύνθετο έργο, το οποίο εξελίσσεται σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Όπως σημείωσε, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ περιλαμβάνει δεκάδες επιμέρους συμβάσεις και απαιτεί συντονισμό μεταξύ αναδόχων, υπουργείων και δημόσιων φορέων.

«Πρόκειται για ένα δύσκολο και πολύπαθο έργο, αλλά εξαιρετικά χρήσιμο για την εξυπηρέτηση πολιτών, δημοσίων υπαλλήλων και επαγγελματιών», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ήδη σχεδιάζεται η επόμενη φάση, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙΙ, το οποίο αναμένεται να δρομολογηθεί μετά το 2028.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο εύρος και την τεχνική διάσταση του έργου. Όπως παρουσίασε ο Διευθυντής Διαχείρισης Έργων Υποδομών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Χάρης Στελλάκης, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καλύπτει περίπου 34.000 φορείς του Δημοσίου, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δεκάδες χιλιάδες συνδέσεις κινητής και σταθερής επικοινωνίας, υπηρεσίες data center, τηλεσυνεργασίας, φιλοξενίας ιστοσελίδων, καθώς και προηγμένες υποδομές κυβερνοασφάλειας.

Παράλληλα, αναδείχθηκε το σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα του έργου, μέσω της μείωσης του τηλεπικοινωνιακού κόστους, της αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας και της αποτελεσματικότερης χρήσης δημόσιων και κοινοτικών πόρων.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας, με καινοτόμα χαρακτηριστικά ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στην ενότητα που αφορούσε τον ρόλο του Δικτύου Δημοσίου Τομέα, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης, Γιάννης Φουστανάκης, χαρακτήρισε το έργο κρίσιμη εξέλιξη για το κράτος, με άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί περίπου 30.000 ώρες κατάρτισης.

Πρακτικές εφαρμογές του έργου καταδεικνύουν ήδη τη σημασία του. Όπως ανέφερε ο κ. Γιάντσης, υπηρεσίες όπως οι τηλεδίκες, η απομακρυσμένη εξέταση μαρτύρων και η τηλεϊατρική σε απομακρυσμένες περιοχές βασίζονται στην ασφαλή και αξιόπιστη διασυνδεσιμότητα που προσφέρει το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Από την πλευρά της αγοράς, η Πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Γιώτα Παπαρίδου, χαρακτήρισε το έργο ως ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας, με καινοτόμα χαρακτηριστικά ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τόνισε, επίσης, τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την επιτυχή ολοκλήρωσή του, επισημαίνοντας τα οφέλη ενός ενιαίου δικτύου για τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Στον τομέα της υγείας, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης ανέδειξε τον ρόλο της διαλειτουργικότητας και της αξιοποίησης δεδομένων για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, υπογραμμίζοντας ότι έργα όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς απαιτούν ισχυρές ψηφιακές υποδομές. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μιχάλης Χειμώνας στάθηκε στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ ο Μιχαήλ Μιχαλόπουλος έδωσε έμφαση στην ασφάλεια δεδομένων και στις υψηλές ταχύτητες.

Το έργο συμβάλλει καθοριστικά στη μετάβαση της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών

Σημαντική ήταν και η διάσταση της οικονομίας των δεδομένων. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, ανέδειξε τον ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, με μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση των χρόνων εκκαθάρισης υποθέσεων.

Από την πλευρά της αναπτυξιακής πολιτικής, η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου, τόνισε ότι το έργο συμβάλλει καθοριστικά στη μετάβαση της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε σύγχρονες υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ανέδειξε τη σημασία της ψηφιοποίησης για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ο Υποδιοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Γιάννης Παυλόσογλου, χαρακτήρισε την κυβερνοανθεκτικότητα ως μια συνεχή διαδικασία, απαραίτητη για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας. Παράλληλα, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος ανέδειξε την ανάγκη ευρωπαϊκής συνεργασίας απέναντι στις νέες απειλές, επισημαίνοντας τον διττό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου αλλά και πρόκλησης.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της εκπαίδευσης και της έρευνας. Ο Υφυπουργός Παιδείας, Νικόλαος Παπαϊωάννου, σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως υποστηρικτικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να υποκαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα. Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Ιωάννης Χατζηγεωργίου, υπογράμμισε ότι τα ισχυρά ψηφιακά δίκτυα αποτελούν προϋπόθεση για την έρευνα και τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων, ενώ η Κατερίνα Πραματάρη ανέδειξε την ανάγκη πρόσβασης των φοιτητών σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές.

Με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ να εξελίσσεται σε βασικό θεμέλιο της ψηφιακής διακυβέρνησης και τον σχεδιασμό για την επόμενη γενιά ήδη σε εξέλιξη, το έργο αποτυπώνει τη μετάβαση της χώρας σε ένα πιο διασυνδεδεμένο, αποδοτικό και τεχνολογικά ώριμο δημόσιο τομέα.

