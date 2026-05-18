Μέση Ανατολή: 25 δισ. δολάρια έχει κοστίσει ο πόλεμος στις εταιρείες – Η ενεργειακή κρίση συνεχίζεται

Στα 25 δισ. δολάρια υπολογίζεται ο… λογαριασμός που πολλές εταιρείες με παγκόσμια εμπορική παρουσία καλούνται να «πληρώσουν» λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Αεροπορικές εταιρείες, αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλες εταιρείες προειδοποιούν για μειώσεις στα κέρδη λόγω υψηλότερου ενεργειακού κόστους και διαταραχής στα logistics, απόρροια του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ και των επαναδρομολογήσεων πλοίων και αεροπλάνων για να αποφύγουν τις εμπόλεμες ζώνες.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι τα κόστη ενδέχεται να ανέβουν ακόμη περισσότερο, ενόσω Ευρώπη και Ασία πλήττονται ιδίως από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, σύμφωνα με το Reuters.

Στο μεταξύ, η σύγκρουση συνεχίζεται, με τον Τραμπ να δίνει… «τελεσίγραφο» στο Ιράν και τα ΗΑΕ να αναζητούν από χθες τη χώρα που έπληξε με drone μία γεννήτρια κοντά σε πυρηνικό σταθμό του Αμπού Ντάμπι.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν σήμερα κατά 2,01 δολάρια, ή 1,84%, στα 111,27 δολάρια το βαρέλι έως τις 06:32 ώρα Ελλάδος GMT, αλλά ήταν κάτω από τα 112 δολάρια που είχαν αγγίξει νωρίτερα, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Μαΐου.

Το κόστος της κρίσης «μετράνε» οι εταιρείες

Η κρίση του πετρελαίου έχει κοστίσει στις εταιρείες 25 δισ. δολάρια, ενώ δεν αποκλείεται ο «λογαριασμός» να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, λέει το Reuters.

Ως και 279 εταιρείες παγκοσμίως έχουν προβεί σε ενέργειες όπως η αύξηση τιμών και οι περικοπές στην παραγωγή προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο ενεργειακό σοκ που πλήττει την παγκόσμια αγορά, λέει το Reuters.

Άλλες πάλι εταιρείες επέλεξαν την αναστολή των πληρωμών μερισμάτων και την επαναγορά μετοχών, ενώ στο «μείγμα» λύσεων περιλαμβάνονται άδειες άνευ αποδοχών σε εργαζομένους και η εισαγωγή επιβαρύνσεων καυσίμων, λόγω της περιορισμένης προσφοράς.

Μέση Ανατολή: Οι ναυτιλιακές αναζητούν εναλλακτικές

Σε αυτή την εκρηκτική συνθήκη, οι ναυτιλιακές εταιρείες αναζητούν εναλλακτικές χερσαίες οδούς, αφού η ναυσιπλοΐα μέσα από τα Στενά του Ορμούζ δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί και οι ναύλοι έχουν… χτυπήσει κόκκινο από την έναρξη της σύρραξης.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι το κόστος μεταφοράς ενός τυπικού κοντέινερ μήκους 20 ποδών στη συγκεκριμένη διαδρομή αυξήθηκε από τα 980 δολάρια –το κόστος πριν από το ξέσπασμα του πολέμου– σε 4.131 δολάρια έως τις 15 Μαΐου, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Clarksons Research.