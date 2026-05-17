Ιχθυοκαλλιέργειες: Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού

Business 17.05.2026, 14:09
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Σε κομβική φάση βρίσκονται οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα, αφού η εξαγορά της Avramar –του μεγαλύτερου ομίλου του κλάδου στη χώρα– από την καναδική Cooke έρχεται να επικυρώσει την αναπτυξιακή του δυναμική.

Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών του κλάδου άγγιξε τα 850 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας παράλληλα σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.

Από την άλλη πλευρά, η εκκρεμότητα για τον προσδιορισμό των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) μπλοκάρει επενδύσεις και αναζωπυρώνει την αβεβαιότητα.

Η επανεκκίνηση της Avramar

Έτοιμη να ανακτήσει το χαμένο έδαφος είναι η Avramar, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών στη χώρα, ενόψει της επικείμενης εξαγοράς της από την Cooke Inc.

Παράληλλα, η είσοδος της καναδικής εταιρείας θαλασσινών στην ελληνική αγορά μέσω της Avramar αναμένεται να συντελέσει στη σταθεροποίηση και τη μελλοντική ανάπτυξη στις ελληνικές υδατοκαλλιέργειες.

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Cooke Inc Τζόελ Ρίτσαρντσον στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας, η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «πάντα εστιάζουμε στην οργανική ανάπτυξη της εταιρείας που εξαγοράζουμε πρώτα», ενώ δεν απέκλεισε περαιτέρω επενδύσεις στη χώρα.

Στόχος τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενες αξίας

Ως προς τις μακροπρόθεσμες βλέψεις της καναδικής εταιρείας, ο αντιπρόεδρος της Cooke δήλωσε: «Θέλουμε να δαπανήσουμε περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα και έχουμε τους πόρους για να το κάνουμε αυτό. Η Cooke είναι προετοιμασμένη να προβεί σε πολύ μεγάλες επενδύσεις εδώ».

Ειδικότερα, το κομμάτι της μεταποίησης για την παραγωγή προϊόντων ψαριού με υψηλή προστιθέμενη αξία αναμένεται να έχει καθοριστικό ρόλο στην επενδυτική στρατηγική που η καναδική εταιρεία θαλασσινών θα επιδιώξει στην Ελλάδα.

Στο φόντο της επικείμενης εισόδου της Cooke στην ελληνική σκηνή ο κ. Ρίτσαρντσον δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ανάγκη να αρθούν τα ρυθμιστικά εμπόδια και η γραφειοκρατία.

«Χρειάζεται να δούμε να υπάρχει κινητικότητα και από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να αναλάβει δράση για τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και να δώσει στον κλάδο κάποια σιγουριά και προβλεψιμότητα», τόνισε ο ίδιος στην ομιλία του.

Ιχθυοκαλλιέργειες: Το «αγκάθι» του χωροταξικού

Μήνυμα στήριξης στον κλάδο έστειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Καββαδάς σε παρέμβασή του στο συνέδριο, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο των ιχθυοκαλλιεργειών στην ελληνική οικονομία συνολικά.

Παράλληλα, ο κ. Καββαδάς ανέδειξε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, με νέες ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία των ΠΟΑΥ, τις μισθώσεις θέσεων υδρανάπαυσης, καθώς και τη βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος αδειοδότησης και εποπτείας.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα στο ίδιο συνέδριο, κατά τον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) Απόστολος Τουραλιάς είχε ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση και ειδικά στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος, επισημαίνοντας την καθυστέρηση έγκρισης των ΠΟΑΥ, που πρακτικά σημαίνει μη εφαρμογή του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες, το οποίο έχει νομοθετηθεί από το 2011.

