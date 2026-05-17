Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Αν και ο τουρισμός στην Αθήνα καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, η πρωτεύουσα απέχει σημαντικά από τον τουριστικό χαρακτήρα της Βαρκελώνης

Τουρισμός 17.05.2026, 16:00
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό και ειδικά για την Αθήνα, η οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μία εντυπωσιακή τροχιά, καθώς το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης, με 34 εκατομμύρια επιβάτες — δύο εκατομμύρια περισσότερους σε σχέση με το 2024.

Η Αθήνα έχει πλέον σαφώς διεθνή χαρακτήρα

Το 2025 η διεθνής επιβατική κίνηση έφτασε τα 24,4 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι 22,4 εκατομμυρίων το 2024, ενώ η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε οριακά στα 9,6 εκατομμύρια. Το αεροδρόμιο της Αθήνας συνδέεται πλέον με περισσότερους από 141 διεθνείς προορισμούς, έχοντας προσθέσει 17 νέους προορισμούς, 17 νέες συχνότητες και πέντε νέες αεροπορικές εταιρείες μέσα σε μία χρονιά.

Το 2025 η Αθήνα υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, αριθμός αυξημένος κατά 800.000 σε σχέση με το 2024 και κατά 36% σε σύγκριση με το 2019

Η ελληνική πρωτεύουσα έχει πλέον σαφώς διεθνή χαρακτήρα. Το 72% της αεροπορικής κίνησης αφορά διεθνείς επιβάτες, ενώ 6 στους 10 επιβάτες του αεροδρομίου είναι κάτοικοι εξωτερικού. Το 2025 η Αθήνα υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, αριθμός αυξημένος κατά 800.000 σε σχέση με το 2024 και κατά 36% σε σύγκριση με το 2019.

Οι διαφορές Αθήνας – Βαρκελώνης

Παρά τη θεαματική αυτή ανάπτυξη, η Αθήνα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τον τουριστικό και μητροπολιτικό χαρακτήρα της Βαρκελώνης. Αυτό αποτυπώνεται καθαρά στα στοιχεία της μελέτης της GBR Consulting και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Με βάση τη μελέτη, η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο πόλεων είναι ότι η Βαρκελώνη λειτουργεί ως ενιαίος μητροπολιτικός τουριστικός προορισμός.

Η ευρύτερη περιφέρεια της Βαρκελώνης («Προορισμός Βαρκελώνη», σύμφωνα με τη μελέτη) περιλαμβάνει όχι μόνο την πόλη αλλά και την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή, με συνολικό πληθυσμό 5,87 εκατομμύρια κατοίκους και έκταση 7.726 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η ίδια η πόλη της Βαρκελώνης έχει 1.686.208 κατοίκους.

Αντίστοιχα, ο προορισμός Αττική διαθέτει πληθυσμό 3,81 εκατομμυρίων κατοίκων και έκταση 3.808 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών έχει 1.002.212 κατοίκους.

Μεγαλύτερη η τουριστική κλίμακα της Βαρκελώνης

Το 2024 ο προορισμός Βαρκελώνης κατέγραψε 13,1 εκατομμύρια αφίξεις στα ξενοδοχεία και 34,6 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Ανά 1.000 κατοίκους αντιστοιχούν 2.222 αφίξεις.

Την ίδια στιγμή, η Αττική κατέγραψε 5,7 εκατομμύρια αφίξεις και 12,7 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία. Ανά 1.000 κατοίκους αντιστοιχούν περίπου 1.500 αφίξεις.

Επίσης, ο προορισμός Βαρκελώνη καταγράφει περίπου 95.000 διανυκτερεύσεις ημερησίως, σε αντίθεση με την Αθήνα, η οποία κινείται περίπου στις 35.000 ημερησίως.

Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο εμφανής κατά τους θερινούς μήνες. Τον Αύγουστο του 2024 ο προορισμός Βαρκελώνης κατέγραφε ημερησίως περίπου 112.000 διανυκτερεύσεις αλλοδαπών επισκεπτών, ενώ η Αττική μόλις 42.000.

Ακόμη και στις ημεδαπές διανυκτερεύσεις, η Βαρκελώνη εμφανίζει μεγαλύτερη τουριστική ένταση, με περίπου 20.000 ημερήσιες διανυκτερεύσεις Ισπανών επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν στην Αττική οι αντίστοιχοι αριθμοί κυμαίνονται μεταξύ 7.000 και 12.000.

Ωστόσο, στην περίπτωση της Βαρκελώνης ο τουρισμός δεν περιορίζεται στον ιστορικό πυρήνα της πόλης. Ο «Προορισμός Βαρκελώνη» περιλαμβάνει ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή και την περιφέρεια της πόλης.

Στην Αθήνα, αντίθετα, οι περισσότεροι επισκέπτες κινούνται γύρω από το ιστορικό τρίγωνο — την Ακρόπολη, το Σύνταγμα, το Μοναστηράκι και μια περιορισμένη παραλιακή ζώνη. Η ίδια η μελέτη σημειώνει ότι οι επισκέπτες της Αττικής συγκεντρώνονται σε μια πολύ μικρή περιοχή.

Η Αθήνα υστερεί σε τουριστική υποδομή

Η Βαρκελώνη διαθέτει υπερδιπλάσια ξενοδοχειακή υποδομή. Ο προορισμός Βαρκελώνης διαθέτει 909 ξενοδοχεία και 147.516 δωμάτια, ενώ η ίδια η πόλη διαθέτει 456 ξενοδοχεία με 76.689 δωμάτια.

Η Αττική διαθέτει 716 ξενοδοχεία και μόλις 36.016 δωμάτια, ενώ το κέντρο της Αθήνας διαθέτει 306 ξενοδοχεία με 18.888 δωμάτια.

Η διαφορά είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή αν εξεταστεί το μέγεθος των μονάδων. Στη Βαρκελώνη κάθε ξενοδοχείο διαθέτει κατά μέσο όρο 162 δωμάτια, ενώ στην Αττική μόλις 50.

Η ελληνική πρωτεύουσα, όμως, εμφανίζει υπερσυγκέντρωση στη βραχυχρόνια μίσθωση. Ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών διαθέτει 16.000–18.000 μονάδες Airbnb, αριθμό μεγαλύτερο από την ίδια την πόλη της Βαρκελώνης, η οποία διαθέτει περίπου 10.600 μονάδες. Συνολικά, ο προορισμός Βαρκελώνη διαθέτει περίπου 24.000 μονάδες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ η Αττική 32.000–35.000 μονάδες.

Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη της Αθήνας βασίζεται περισσότερο σε μια μικρής κλίμακας, διάχυτη τουριστική οικονομία και λιγότερο σε οργανωμένες μητροπολιτικές τουριστικές επενδύσεις.

Η αστική εμπειρία παραμένει το μεγάλο πρόβλημα

Παρά τη συνολική θετική εικόνα, η Αθήνα εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά σε βασικές παραμέτρους ποιότητας ζωής και αστικής λειτουργίας.

Η συνολική αξιολόγηση της Αθήνας από τους επισκέπτες είναι 8,4/10, έναντι 8,7/10 για τη Βαρκελώνη.

Οι μεγαλύτερες υστερήσεις της Αθήνας εντοπίζονται:

•             στα μέσα μαζικής μεταφοράς (7,4 έναντι 8,5),

•             στη δημόσια καθαριότητα (6,6 έναντι 8,0),

•             στην πληροφόρηση για εκδηλώσεις (6,8 έναντι 8,1),

•             στον θόρυβο (6,4 έναντι 7,3),

•             και στην ασφάλεια της πόλης (7,9 έναντι 8,2).

Χωρίς επισκέπτες το παραλιακό μέτωπο και τα νησιά

Η μελέτη δείχνει ότι η Αθήνα δεν έχει ακόμη ενσωματώσει αποτελεσματικά το θαλάσσιο στοιχείο στην τουριστική της εμπειρία. Το 71% των επισκεπτών δεν επισκέπτεται τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Οι βασικοί λόγοι είναι η έλλειψη χρόνου, η ανεπαρκής πληροφόρηση, η δύσκολη πρόσβαση και η προτίμηση για άλλα νησιά.

Κι όμως, το 38% των επισκεπτών δηλώνει ότι, αν διέθετε μία επιπλέον ημέρα, θα επισκεπτόταν κοντινό νησί. Το 32% θα επέλεγε περισσότερο χρόνο στην παραλία, ενώ το 24% θα ανακάλυπτε διαφορετικές γειτονιές της πόλης.

Αυτό δείχνει ότι η Αθήνα διαθέτει τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό μητροπολιτικής ανάπτυξης.

Η μελέτη δείχνει ακόμη ότι η Αθήνα εξακολουθεί να λειτουργεί κυρίως ως πολιτιστικός προορισμός. Το 53% των επισκεπτών επιλέγει την πόλη λόγω των αρχαιολογικών χώρων και του πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ενώ ο πολιτισμός συγκεντρώνει βαθμολογία ικανοποίησης 9,2/10.

Το 61% των επισκεπτών επισκέπτεται την Αθήνα για πρώτη φορά, ενώ το 71% δηλώνει ότι θα συνεχίσει το ταξίδι του και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό αποδεικνύει ότι η Αθήνα λειτουργεί ακόμη, σε μεγάλο βαθμό, ως «πύλη εισόδου» προς τους νησιωτικούς προορισμούς. Η μέση παραμονή στην Αθήνα παραμένει μικρή — περίπου τρεις ημέρες — όταν η συνολική παραμονή στην Ελλάδα φτάνει τις δέκα ημέρες.

Αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο στοίχημα της Αθήνας: να μετατραπεί από «στάση» σε ολοκληρωμένο μητροπολιτικό προορισμό πολλών ημερών.

