Λευκός Οίκος: Ένα δισ. δολάρια για την ασφάλεια της αίθουσας χορού του Τραμπ;

World 17.05.2026, 15:31
Για τους περισσότερους Ρεπουμπλικάνους ακούγεται λογικό, για τους Δημοκρατικούς απαράδεκτο το ένα δισεκατομμύριο δολάρια που ζήτησαν οι πρώτοι σε προτεινόμενο νομοσχέδιο για να καλυφθεί το κονδύλι μόνο για την ασφάλεια της νέας αίθουσας χορού και δεξιώσεων του Λευκού Οίκου που οραματίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η προγραμματισμένη αίθουσα δεξιώσεων επιφάνειας 8.360 τ.μ, και κόστους 400 εκατ. δολαρίων, θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικές δωρεές. Έτσι, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο υποστήριξαν ότι το 1 δισ. δολάρια του νομοσχεδίου δεν προορίζεται για την ίδια την αίθουσα, αλλά για τα σχετικά μέτρα ασφαλείας και άλλες ανάγκες προστασίας του προέδρου.

Ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας, Σον Κίρραν, δήλωσε ότι η υπηρεσία σχεδιάζει να διαθέσει 220 εκατ. δολ. από αυτά τα κονδύλια για την «ενίσχυση θωράκισης» της αίθουσας, τόσο πάνω όσο και κάτω από το έδαφος, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων τζαμιών και συστημάτων εντοπισμού drones και χημικών ουσιών.

Τα υπόλοιπα κονδύλια, όπως υποστήριξε, θα διατεθούν για άλλα μέτρα ασφαλείας του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οποίων 180 εκατ. δολ. για νέο κέντρο ελέγχου επισκεπτών, 175 εκατ. δολ. για εκπαίδευση πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας και ενίσχυση της ασφάλειας προστατευόμενων προσώπων, 150 εκατ. δολάρια για την αντιμετώπιση «αναδυόμενων απειλών» όπως βιολογικά όπλα και παραβιάσεις εναέριου χώρου, καθώς και 100 εκατ. δολάρια για την ασφάλεια σημαντικών εθνικών εκδηλώσεων.

Άκυρο από Γερουσία

Ωστόσο, αυτά δεν φάνηκαν και τόσο πειστικά στη Γερουσία όπως αποφάνθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου η κοινοβουλευτική σύμβουλος της Γερουσίας γι’ αυτό και δεν συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο δαπανών για την επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής των Ρεπουμπλικανών με τη σημερινή του μορφή.

Το έργο «East Wing Modernization Project» απαιτεί τον συντονισμό πολλών κυβερνητικών υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, υπάγεται στην εποπτεία πολλών επιτροπών, έκρινε η κοινοβουλευτική σύμβουλος της Γερουσίας Ελίζαμπεθ Μακντόνο, σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερουσίας.

Οι Δημοκρατικοί πανηγυρίζουν

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.Σούμερ και άλλοι Δημοκρατικοί χαιρέτισαν την απόφαση του Σαββάτου, χαρακτηρίζοντάς τη νίκη των φορολογουμένων απέναντι σε περιττές δαπάνες, ενώ χλεύασαν τους «Ρεπουμπλικανούς της αίθουσας δεξιώσεων» για την προσπάθειά τους να στηρίξουν το έργο.

«Οι Ρεπουμπλικανοί προσπάθησαν να φορτώσουν στους φορολογούμενους το κόστος της αίθουσας δεξιώσεων του Τραμπ, ύψους ενός δισ. δολ. Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας αντέδρασαν — και τίναξαν στον αέρα την πρώτη τους προσπάθεια», ανέφερε ο Σούμερ. «Οι Αμερικανοί δεν θέλουν αίθουσα δεξιώσεων. Δεν χρειάζονται αίθουσα δεξιώσεων. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποχρεωθούν να πληρώσουν γι’ αυτήν».

Οι Δημοκρατικοί σκοπεύουν να συνεχίσουν να πιέζουν πολιτικά τους Ρεπουμπλικανούς για τη χρηματοδότηση, εφόσον αυτή παραμείνει στο νομοσχέδιο.

«Πιστεύω ότι θα είναι μία από τις πιο τοξικές πολιτικά ψηφοφορίες που θα κληθούν να δώσουν οι Ρεπουμπλικανοί αυτή τη διετία», δήλωσε ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι. «Όλοι γνωρίζουν για την αίθουσα δεξιώσεων. Όλοι θεωρούν ότι βρωμάει από μακριά. Και έχει καταλήξει να λειτουργεί ως σύμβολο μιας ευρύτερης διαφθοράς».

Επιφυλάξεις Ρεπουμπλικάνων

Οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών υποστηρίζουν ότι η χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ασφάλειας του Λευκού Οίκου μετά και τη νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ, στη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου τον περασμένο μήνα.

«Υπήρξαν τρεις απόπειρες δολοφονίας μόνο τα τελευταία δύο χρόνια», δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν. «Προφανώς, τα χρήματα αυτά αφορούν την ασφάλεια του κτιρίου. Η Μυστική Υπηρεσία έχει αποστολή να προστατεύει τον πρόεδρο. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να το κάνει».

Εκπρόσωπος του όμως, δήλωσε το Σάββατο ότι το νομοσχέδιο θα τροποποιηθεί ώστε να πληροί τις απαιτήσεις. «Αναδιατύπωση. Βελτίωση. Επανυποβολή», έγραψε ο εκπρόσωπος Ράιαν Ράσε στην πλατφόρμα X. «Τίποτα από αυτά δεν είναι ασυνήθιστο σε μια διαδικασία Byrd», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον κανόνα που φέρει το όνομα του πρώην γερουσιαστή Ρόμπερτ Μπερντ και καθορίζει τη διαδικασία ελέγχου ορισμένων νομοσχεδίων δαπανών.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Washington Post, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στο αίτημα της κυβέρνησης, φοβούμενοι ότι μπορεί να αποδειχθεί πολιτικά επιζήμιο, τη στιγμή που οι υψηλές τιμές καυσίμων πιέζουν ήδη τη φήμη του κόμματος σε οικονομικά ζητήματα.

Πηγή: in.gr

