ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τι σηματοδοτεί η ένταξή της στον MSCI

Στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένονται εισροές κεφαλαίων τουλάχιστον 130 εκατ. ευρώ από την ένταξη της στον δείκτη MSCI Standard Greece

Business 17.05.2026, 19:16
Σχολιάστε
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τι σηματοδοτεί η ένταξή της στον MSCI
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αλλάζει πίστα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά την ένταξη της στον MSCI Standard Greece, που έρχεται σε συνέχεια της επενδυτικής βαθμίδας την οποία απέσπασε από τις αξιολογήσεις των δύο διεθνών οίκων Moody’s και S&P Global.

Η ένταξη της εισηγμένης στο δείκτη επιβεβαιώνει την ηγετική θέση του Ομίλου στους τομείς των υποδομών και των παραχωρήσεων, ενισχύοντας το διεθνές επενδυτικό του προφίλ.

Εισροές κεφαλαίων 130 εκατ. ευρώ στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η είσοδος στον MSCI Standard Greece τοποθετεί τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα χαρτοφυλάκια διεθνών θεσμικών επενδυτών. Η αναδιάρθρωση στην οποία προχωρούν μετά την αλλαγή της σύνθεσης του, εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσει για την ελληνική εισηγμένη εισροές κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 130 εκατ. ευρώ.

Φυσικά, η ένταξη στον δείκτη αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της ικανότητας της διοίκησης για υλοποίηση σύνθετων έργων μεγάλης κλίμακας και πιστή τήρηση του στρατηγικού σχεδιασμού. Ταυτόχρονα σε συνδυασμό και με την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους Moody’s και S&P, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθίσταται ο μοναδικός ελληνικός μη χρηματοπιστωτικός Όμιλος με Investment Grade.

Και βέβαια, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, από την παρουσία του Ομίλου στον δείκτη οφέλη έχει και το Euronext Athens. Η ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον δείκτη αντανακλά πληρέστερα την πραγματική οικονομία στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Οι στρατηγικές κινήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ένταξη στον MSCI Standard Greece και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας, ήρθαν ως αποτέλεσμα στρατηγικών κινήσεων της διοίκησης του Ομίλου.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τα μεγάλα deals τόσο με την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όσο και με τη Motor Oil για την κοινή δραστηριότητα στην ηλεκτροπαραγωγή και το retail αλλά και με την προσθήκη δύο εκ των μεγαλύτερων αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, την Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό στο χαρτοφυλάκιο της έφεραν τη διεθνή αναγνώριση από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Φυσικά από τις σημαντικότερες επενδυτικές κινήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν θα μπορούσε να μην συμπεριληφθεί και η είσοδος στην ΕΥΔΑΠ με ποσοστό περίπου 13%.

Ηγέτης στις παραχωρήσεις

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ηγέτης στον τομέα των παραχωρήσεων κάτι που υπογραμμίζουν και οι δύο οίκοι κατά τις αξιολογήσεις τους.

Η S&P Global προχωρώντας στην αξιολόγηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δίνει βαρύτητα στο γεγονός ότι η εισηγμένη είναι ο μεγαλύτερος όμιλος υποδομών και κατασκευών στην Ελλάδα, με ισχυρό χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων συμβάσεων παραχώρησης οδικών αξόνων (περίπου το 85% των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων με τέλη διοδίων, με μέση διάρκεια παραχωρήσεων άνω των 25 ετών), που επωφελείται από υποστηρικτικό συμβατικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το σκεπτικό της αξιολόγησης της Moody’s βασίζεται στην ηγετική θέση του ομίλου στις υποδομές στην Ελλάδα, το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων και τη σταθερή δημιουργία ταμειακών ροών από έργα στρατηγικής σημασίας.
Η Moody’s σημειώνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαχειρίζεται ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων, το οποίο καλύπτει περίπου το 80% του δικτύου αυτοκινητοδρόμων με διόδια στην Ελλάδα.

Νέες παραχωρήσεις

Οι διεθνείς οίκοι τονίζουν τις σημαντικές προοπτικές με τα νέα έργα του Ομίλου που είναι σε εξέλιξη όπως εκείνα της επέκτασης της Εγνατίας Οδού, τα έργα greenfield στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου στην Κρήτη (με στόχο ολοκλήρωσης το 2028-2030). Μάλιστα η S&P Global στην αξιολόγηση της προσθέτει: «Κατά την άποψή μας, η ηγετική θέση της εταιρείας στην αγορά, η άνω του μέσου όρου κερδοφορία και η διαφοροποίηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων της, μετριάζουν τους κατασκευαστικούς κινδύνους. Το μερίδιο EBITDA από τον κατασκευαστικό κλάδο αναμένεται να μειωθεί περίπου στο 20% τα επόμενα χρόνια, καθώς αυξάνονται οι δραστηριότητες παραχωρήσεων».

Ρευστότητα

Η Moody’s εκτιμά ότι η ρευστότητα του ομίλου παραμένει ισχυρή. Στο τέλος του 2025, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διέθετε περίπου 1,6 δισ. ευρώ σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, εκ των οποίων περίπου 850 εκατ. ευρώ βρίσκονταν στη μητρική εταιρεία. Επιπλέον, ο όμιλος είχε πρόσβαση σε περίπου 590 εκατ. ευρώ αχρησιμοποίητων πιστωτικών γραμμών.

Ο οίκος σημειώνει ακόμη ότι περίπου το 95% του ενοποιημένου δανεισμού είναι σταθερού επιτοκίου, ενώ το μέσο σταθμισμένο κόστος δανεισμού διαμορφωνόταν περίπου στο 3,9% στο τέλος του 2025.

Η S&P Global υπογραμμίζει ότι «οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την εκτίμησή μας ότι το πιστωτικό προφίλ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχίσει να ενισχύεται, χάρη στις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων. Επίσης λαμβάνουν υπόψη τη δέσμευση της διοίκησης στη διατήρηση επενδυτικής βαθμίδας (investment-grade) και στη διατήρηση πολύ χαμηλής καθαρής μόχλευσης στη μητρική εταιρεία και στον κατασκευαστικό κλάδο», καταλήγει.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Social Media: YouTube, Snapchat και TikTok σε αγωγές για «εθισμό» μαθητών
World

Τα Social Media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Ferragamo: Οι χαμένες προσδοκίες, η πτώση της μετοχής και το δύσκολο στοίχημα της πολυτέλειας
Business

H Ferragamo σε ελεύθερη πτώση – Τι ανησυχεί τώρα τις αγορές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τι σηματοδοτεί η ένταξή της στον MSCI
Business

Τι σηματοδοτεί η ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον MSCI
Euronext Athens: Σε ιστορικά υψηλά, κέρδη και μερίσματα των εισηγμένων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε ιστορικά υψηλά, κέρδη και μερίσματα των εισηγμένων
Pernod Ricard: Η μεγάλη σύγκρουση για την άδεια αλκοόλ στην Ινδία
Business

Η μεγάλη σύγκρουση της Pernod Ricard για την άδεια αλκοόλ στην Ινδία
Ιχθυοκαλλιέργειες: Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού
Business

Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ferragamo: Οι χαμένες προσδοκίες, η πτώση της μετοχής και το δύσκολο στοίχημα της πολυτέλειας
Business

H Ferragamo σε ελεύθερη πτώση – Τι ανησυχεί τώρα τις αγορές

Με πτώση 15% στη μετοχή και απογοητευτικές επιδόσεις στις βασικές αγορές, η Salvatore Ferragamo βλέπει το σχέδιο ανάκαμψης να δοκιμάζεται

Νατάσα Σινιώρη
Ιχθυοκαλλιέργειες: Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού
Business

Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού

Σε νέα φάση περνάνε οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα με την είσοδο της Cooke στην Avramar - Τι συμβαίνει με το χωροταξικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ντίζελ: Το αυξανόμενο κόστος πιέζει τους σχολικούς προϋπολογισμούς στις ΗΠΑ
World

Το ντίζελ «γονατίζει» τη δημόσια εκπαίδευση στις ΗΠΑ

Η εκτόξευση των τιμών του ντίζελ λόγω Ιράν αυξάνει δραματικά τα κόστη μεταφοράς και λειτουργίας των σχολείων στις ΗΠΑ, απειλώντας βασικές υπηρεσίες για εκατομμύρια μαθητές

Νατάσα Σινιώρη
Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη
Τουρισμός

Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη [γραφήματα]

Αν και ο τουρισμός στην Αθήνα καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, η πρωτεύουσα απέχει σημαντικά από τον τουριστικό χαρακτήρα της Βαρκελώνης

Λάμπρος Καραγεώργος
Τζένσεν Χουάνγκ: Η επανάσταση της AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά
Tεχνητή νοημοσύνη

Τζένσεν Χουάνγκ: Η AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά

«Καμία γενιά δεν έχει μπει στον κόσμο με πιο ισχυρά εργαλεία ή μεγαλύτερες ευκαιρίες από ότι εσείς», είπε στους αποφοίτους του CMU

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ
Business

Το μεγάλο στοίχημα του Μασούτη μετά την Κρητικός

Η είσοδος στην Αττική, ο νέος ρόλος Μασούτη στην ΕΣΕ, οι πιέσεις προς τους προμηθευτές και το δύσκολο project ενσωμάτωσης της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός που θα κρίνει την επόμενη ημέρα

Δημήτρης Χαροντάκης
Αθλητικά: Συρρικνώνεται συνεχώς η αγορά – Τι συμβαίνει το 2026
World

Η συρρίκνωση στα αθλητικά συνεχίζεται - Τι συμβαίνει το 2026

Nike, την Adidas - των οποίων τα έσοδα το 2025 σημείωσαν ρεκόρ - και τη New Balance, οι οποίες μαζί αντιπροσώπευαν το 74%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Μετά τα αυτοκίνητα, έρχονται στην Ευρώπη τα ηλεκτρικά σκούτερ
World

Κίνα: Μετά τα αυτοκίνητα, έρχονται στην Ευρώπη τα ηλεκτρικά σκούτερ

Αυξανόμενη η ζήτηση για ηλεκτρικά σκούτερ - Ο παίκτης από την Κίνα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Business
Social Media: YouTube, Snapchat και TikTok σε αγωγές για «εθισμό» μαθητών
World

Τα Social Media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών

Οι εταιρείες social media προχωρούν σε συμβιβασμούς στις αγωγές των σχολικών περιφερειών στις ΗΠΑ, όπου κατηγορούνται για κρίση ψυχικής υγείας στους νέους

Νατάσα Σινιώρη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τι σηματοδοτεί η ένταξή της στον MSCI
Business

Τι σηματοδοτεί η ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον MSCI

Στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένονται εισροές κεφαλαίων τουλάχιστον 130 εκατ. ευρώ από την ένταξη της στον δείκτη MSCI Standard Greece

Χρήστος Κολώνας
Euronext Athens: Σε ιστορικά υψηλά, κέρδη και μερίσματα των εισηγμένων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε ιστορικά υψηλά, κέρδη και μερίσματα των εισηγμένων

Οι εισηγμένες στο Euronext Athens παρουσίασαν για το 2025 καθαρά κέρδη στα 12,1 δισ. ευρώ – Στα 6,2 δισ. ευρώ τα μερίσματα

Τάσος Μαντικίδης
Pernod Ricard: Η μεγάλη σύγκρουση για την άδεια αλκοόλ στην Ινδία
Business

Η μεγάλη σύγκρουση της Pernod Ricard για την άδεια αλκοόλ στην Ινδία

Η Pernod Ricard καταγγέλλει ότι η απαγόρευση λειτουργίας της στο Δελχί την έχει «ακινητοποιήσει επιχειρηματικά»

Ιχθυοκαλλιέργειες: Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού
Business

Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού

Σε νέα φάση περνάνε οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα με την είσοδο της Cooke στην Avramar - Τι συμβαίνει με το χωροταξικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ
Business

Το μεγάλο στοίχημα του Μασούτη μετά την Κρητικός

Η είσοδος στην Αττική, ο νέος ρόλος Μασούτη στην ΕΣΕ, οι πιέσεις προς τους προμηθευτές και το δύσκολο project ενσωμάτωσης της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός που θα κρίνει την επόμενη ημέρα

Δημήτρης Χαροντάκης
Τράπεζες: Πόσα νέα δάνεια στοχεύουν να δώσουν φέτος
Τράπεζες

Πόσα νέα δάνεια στοχεύουν να δώσουν φέτος οι τράπεζες

Η UBS σε πρόσφατη έκθεσή της αναφέρει ότι η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή για τις τράπεζες, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις να αυξάνονται κατά 10,9% σε ετήσια βάση

Latest News
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού

Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο – Τα ερωτήματα

Κώστας Ντελέζος
Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά
Επικαιρότητα

Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά

Μετά το πάγωμα των επαφών Ουάσινγκτον – Μόσχας, οι Βρυξέλλες αναζητούν αυτόνομους διαύλους επικοινωνίας

Γιώργος Μαζιάς
Πλαστικό: Ιστορικά υψηλές τιμές πιέζουν τις επιχειρήσεις
World

Οι υψηλές τιμές του πλαστικού πιέζουν τις επιχειρήσεις

Υπολογιζεται ότι κάθε αύξηση 10 δολαρίων στο πετρέλαιο προσθέτει περίπου πέντε σεντς ανά λίβρα στο πολυαιθυλένιο, το βασικό πλαστικό για τις συσκευασίες

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Social Media: YouTube, Snapchat και TikTok σε αγωγές για «εθισμό» μαθητών
World

Τα Social Media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών

Οι εταιρείες social media προχωρούν σε συμβιβασμούς στις αγωγές των σχολικών περιφερειών στις ΗΠΑ, όπου κατηγορούνται για κρίση ψυχικής υγείας στους νέους

Νατάσα Σινιώρη
Boeing: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πώληση των αεροσκαφών στην Κίνα
World

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

Η ανακοίνωση Τραμπ για τα 200 αεροσκάφη Boeing είναι υποδεέστερη των αρχικών εκτιμήσεων για 500 αεροσκάφη

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Η Wall Street αναμένει τα οικονομικά αποτελέσματα κολοσσών όπως η Nvidia και η Walmart αλλά και τα πρακτικά της Fed

Τζούλη Καλημέρη
LVMH: Πίσω από την πώληση της Marc Jacobs
World

Πίσω από την πώληση της Marc Jacobs η LVMH

Η LVMH εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο πώλησης της Fenty Beauty της τραγουδίστριας Rihanna

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Εξόρυξη άμμου: Περιβαλλοντική κρίση προ των πυλών – Τι αποκαλύπτει έρευνα του ΟΗΕ
Κόσμος

Εξόρυξη άμμου: Απειλή για το περιβάλλον; - Τι λέει ο ΟΗΕ

Οικοσυστήματα και μέσα διαβίωσης τοπικών κοινοτήτων απειλούνται από την υπέρμετρη εξόρυξη άμμου

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του
World

Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

Πώς βλέπει την ανεξαρτησία της Fed ο νέος πρόεδρος της, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Ferragamo: Οι χαμένες προσδοκίες, η πτώση της μετοχής και το δύσκολο στοίχημα της πολυτέλειας
Business

H Ferragamo σε ελεύθερη πτώση – Τι ανησυχεί τώρα τις αγορές

Με πτώση 15% στη μετοχή και απογοητευτικές επιδόσεις στις βασικές αγορές, η Salvatore Ferragamo βλέπει το σχέδιο ανάκαμψης να δοκιμάζεται

Νατάσα Σινιώρη
Γκουντλάκ: Δεν θα μειώσει η Fed τα επιτόκια
World

Γκουντλάκ: Δεν θα μειώσει η Fed τα επιτόκια

Οι εκτιμήσεις του CEO της DoubleLine Capital LP,Τζέφρι Γκούντλακ

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν
Κόσμος

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία – Επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Ντίζελ: Το αυξανόμενο κόστος πιέζει τους σχολικούς προϋπολογισμούς στις ΗΠΑ
World

Το ντίζελ «γονατίζει» τη δημόσια εκπαίδευση στις ΗΠΑ

Η εκτόξευση των τιμών του ντίζελ λόγω Ιράν αυξάνει δραματικά τα κόστη μεταφοράς και λειτουργίας των σχολείων στις ΗΠΑ, απειλώντας βασικές υπηρεσίες για εκατομμύρια μαθητές

Νατάσα Σινιώρη
Έφηβοι: Ψυχική υγεία, Πανελλήνιες και εργασία χωρίς οικονομική ασφάλεια
Κοινωνία

Γενιά Ζ: Από τις Πανελλήνιες στην εργασιακή ανασφάλεια

Δύο έρευνες αποτυπώνουν μια ανησυχητική εικόνα για τη ζωή των εφήβων και των νέων εργαζομένων στην Ελλάδα, από την ψυχική υγεία έως την οικονομική αδυναμία να «βγει ο μήνας»

Αφροδίτη Τζιαντζή
Transport Ministry Eyes Major West Athens Road Overhaul
English Edition

Transport Ministry Eyes Major West Athens Road Overhaul

New interchanges and expanded highway links around the Skaramagas and Schisto industrial zones aim to divert traffic from the gridlocked Kifissos corridor and improve access to Piraeus and western Attica

Αμυνα: Δισεκατομμύρια δίνει η ΕΕ για τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος
World

Πώς αλλάζει η οικονομία του πολέμου - Θα προλάβει η Ευρώπη;

Σε κάθε περίπτωση, σε ολόκληρη την Ευρώπη επικρατεί όλο και περισσότερο η αίσθηση ότι «πρέπει να μπορούμε να σταθούμε στα δικά μας πόδια» για την άμυνα

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies