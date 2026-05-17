ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τι σηματοδοτεί η ένταξή της στον MSCI

Αλλάζει πίστα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά την ένταξη της στον MSCI Standard Greece, που έρχεται σε συνέχεια της επενδυτικής βαθμίδας την οποία απέσπασε από τις αξιολογήσεις των δύο διεθνών οίκων Moody’s και S&P Global.

Η ένταξη της εισηγμένης στο δείκτη επιβεβαιώνει την ηγετική θέση του Ομίλου στους τομείς των υποδομών και των παραχωρήσεων, ενισχύοντας το διεθνές επενδυτικό του προφίλ.

Εισροές κεφαλαίων 130 εκατ. ευρώ στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η είσοδος στον MSCI Standard Greece τοποθετεί τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα χαρτοφυλάκια διεθνών θεσμικών επενδυτών. Η αναδιάρθρωση στην οποία προχωρούν μετά την αλλαγή της σύνθεσης του, εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσει για την ελληνική εισηγμένη εισροές κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 130 εκατ. ευρώ.

Φυσικά, η ένταξη στον δείκτη αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της ικανότητας της διοίκησης για υλοποίηση σύνθετων έργων μεγάλης κλίμακας και πιστή τήρηση του στρατηγικού σχεδιασμού. Ταυτόχρονα σε συνδυασμό και με την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους Moody’s και S&P, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθίσταται ο μοναδικός ελληνικός μη χρηματοπιστωτικός Όμιλος με Investment Grade.

Και βέβαια, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, από την παρουσία του Ομίλου στον δείκτη οφέλη έχει και το Euronext Athens. Η ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον δείκτη αντανακλά πληρέστερα την πραγματική οικονομία στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Οι στρατηγικές κινήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ένταξη στον MSCI Standard Greece και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας, ήρθαν ως αποτέλεσμα στρατηγικών κινήσεων της διοίκησης του Ομίλου.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τα μεγάλα deals τόσο με την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όσο και με τη Motor Oil για την κοινή δραστηριότητα στην ηλεκτροπαραγωγή και το retail αλλά και με την προσθήκη δύο εκ των μεγαλύτερων αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, την Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό στο χαρτοφυλάκιο της έφεραν τη διεθνή αναγνώριση από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Φυσικά από τις σημαντικότερες επενδυτικές κινήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν θα μπορούσε να μην συμπεριληφθεί και η είσοδος στην ΕΥΔΑΠ με ποσοστό περίπου 13%.

Ηγέτης στις παραχωρήσεις

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ηγέτης στον τομέα των παραχωρήσεων κάτι που υπογραμμίζουν και οι δύο οίκοι κατά τις αξιολογήσεις τους.

Η S&P Global προχωρώντας στην αξιολόγηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δίνει βαρύτητα στο γεγονός ότι η εισηγμένη είναι ο μεγαλύτερος όμιλος υποδομών και κατασκευών στην Ελλάδα, με ισχυρό χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων συμβάσεων παραχώρησης οδικών αξόνων (περίπου το 85% των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων με τέλη διοδίων, με μέση διάρκεια παραχωρήσεων άνω των 25 ετών), που επωφελείται από υποστηρικτικό συμβατικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το σκεπτικό της αξιολόγησης της Moody’s βασίζεται στην ηγετική θέση του ομίλου στις υποδομές στην Ελλάδα, το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων και τη σταθερή δημιουργία ταμειακών ροών από έργα στρατηγικής σημασίας.

Η Moody’s σημειώνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαχειρίζεται ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων, το οποίο καλύπτει περίπου το 80% του δικτύου αυτοκινητοδρόμων με διόδια στην Ελλάδα.

Νέες παραχωρήσεις

Οι διεθνείς οίκοι τονίζουν τις σημαντικές προοπτικές με τα νέα έργα του Ομίλου που είναι σε εξέλιξη όπως εκείνα της επέκτασης της Εγνατίας Οδού, τα έργα greenfield στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου στην Κρήτη (με στόχο ολοκλήρωσης το 2028-2030). Μάλιστα η S&P Global στην αξιολόγηση της προσθέτει: «Κατά την άποψή μας, η ηγετική θέση της εταιρείας στην αγορά, η άνω του μέσου όρου κερδοφορία και η διαφοροποίηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων της, μετριάζουν τους κατασκευαστικούς κινδύνους. Το μερίδιο EBITDA από τον κατασκευαστικό κλάδο αναμένεται να μειωθεί περίπου στο 20% τα επόμενα χρόνια, καθώς αυξάνονται οι δραστηριότητες παραχωρήσεων».

Ρευστότητα

Η Moody’s εκτιμά ότι η ρευστότητα του ομίλου παραμένει ισχυρή. Στο τέλος του 2025, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διέθετε περίπου 1,6 δισ. ευρώ σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, εκ των οποίων περίπου 850 εκατ. ευρώ βρίσκονταν στη μητρική εταιρεία. Επιπλέον, ο όμιλος είχε πρόσβαση σε περίπου 590 εκατ. ευρώ αχρησιμοποίητων πιστωτικών γραμμών.

Ο οίκος σημειώνει ακόμη ότι περίπου το 95% του ενοποιημένου δανεισμού είναι σταθερού επιτοκίου, ενώ το μέσο σταθμισμένο κόστος δανεισμού διαμορφωνόταν περίπου στο 3,9% στο τέλος του 2025.

Η S&P Global υπογραμμίζει ότι «οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την εκτίμησή μας ότι το πιστωτικό προφίλ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχίσει να ενισχύεται, χάρη στις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων. Επίσης λαμβάνουν υπόψη τη δέσμευση της διοίκησης στη διατήρηση επενδυτικής βαθμίδας (investment-grade) και στη διατήρηση πολύ χαμηλής καθαρής μόχλευσης στη μητρική εταιρεία και στον κατασκευαστικό κλάδο», καταλήγει.

