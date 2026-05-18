ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πότε θα καταβληθούν συντάξεις και επιδόματα

Αναλυτικά όλες οι ημερομηνίες για τις πληρωμές σε ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ και ασφαλιστικά ταμεία

Economy 18.05.2026, 07:28
Σχολιάστε
ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πότε θα καταβληθούν συντάξεις και επιδόματα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 18 Μαΐου έως 22 Μαΐου.

Κατά την περίοδο 18 Μαΐου έως 22 Μαΐου, θα καταβληθούν 64.850.000 ευρώ σε 81.800 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 21 Μαΐου θα καταβληθούν 16.850.000 ευρώ σε 36.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
  • Από τις 18 Μαΐου έως τις 22 Μαΐου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 16.000.000 ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Οι συντάξεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος και για τις συντάξεις μηνός Ιουνίου.

Την Τρίτη 26 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα -με ανάληψη μέσω ΑΤΜ με χρεωστική κάρτα- μία εργάσιμη ημέρα πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Και συγκεκριμένα την Δευτέρα 25 του μήνα.

Την Πέμπτη 28 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση φυσικά, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα πριν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και συγκεκριμένα την Τετάρτη 27 του μήνα.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
ΙΟΒΕ: Στα 8,9 δισ. η συμβολή των ελληνογερμανικών επιχειρήσεων στο ΑΕΠ
Economy

Στα 8,9 δισ. η συμβολή των ελληνογερμανικών επιχειρήσεων στο ΑΕΠ
ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πότε θα καταβληθούν συντάξεις και επιδόματα
Economy

Πότε θα καταβληθούν συντάξεις και επιδόματα
Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα
Economy

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027
Ανακαινίζω: Πότε ανοίγει το νέο πρόγραμμα
Ακίνητα

Ανακαινίζω: Πότε ανοίγει το νέο πρόγραμμα
Ακίνητα: Η «ακτινογραφία» των επενδυτών – Οι δύο top περιοχές
Ακίνητα

Ποιοι ξένοι αγοράζουν ακίνητα - Οι δύο top περιοχές
Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας
Economy

Τι θα κρίνει την επιστροφή του χρέους σε επίπεδα κανονικότητας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά
Business

Νέο σφυρί για «Κλωστήρια Θράκης» - Το χρονικό πτώσης του ομίλου

Το χρονικό της κατάρρευσης των «Κλωστηρίων Θράκης» - Ποια ήταν επιχειρηματική πορεία του ηγετικού ομίλου στην κλωστοϋφαντουργία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χρυσός: Στα 5.400 δολάρια η πρόβλεψη της Goldman Sachs – Αυξάνονται οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες
Commodities

Goldman Sachs: Νέο ράλι στο χρυσό - Στα 5.400 δολ.

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες προβλέπεται να αυξηθούν και να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στους 60 τόνους μηνιαίως μέσα στο 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή
Business

Swatch: Ανοδική πορεία το 2025 - Στο φόντο δικαστική διαμάχη

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η The Swatch Group Greece το 2025 - Αισιόδοξες οι προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Commerzbank: Απορρίπτει την προσφορά των 37 δισ. ευρώ της UniCredit
World

Commerzbank: "Nein" στην προσφορά 37 δισ. της Unicredit

Η Commerzbank θεωρεί τη συγκεκριμένη προσφορά ως υπερβολικά χαμηλή, ενώ δείχνει ανοιχτή σε νέες προτάσεις - Τι αναφέρουν οι δύο τράπεζες

Γιάννης Αγουρίδης
Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Ομόλογα

Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Η ανησυχία για την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και το βάρος του δημόσιου χρέους καταλύτες του sell off στα ομόλογα

Τζούλη Καλημέρη
Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα
Economy

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Economy
ΙΟΒΕ: Στα 8,9 δισ. η συμβολή των ελληνογερμανικών επιχειρήσεων στο ΑΕΠ
Economy

Στα 8,9 δισ. η συμβολή των ελληνογερμανικών επιχειρήσεων στο ΑΕΠ

Η υψηλή θέση της Γερμανίας στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα αντανακλά την ανάπτυξη στενών και ισχυρών επιχειρηματικών σχέσεων, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα
Economy

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ανακαινίζω: Πότε ανοίγει το νέο πρόγραμμα
Ακίνητα

Ανακαινίζω: Πότε ανοίγει το νέο πρόγραμμα

Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»

Ακίνητα: Η «ακτινογραφία» των επενδυτών – Οι δύο top περιοχές
Ακίνητα

Ποιοι ξένοι αγοράζουν ακίνητα - Οι δύο top περιοχές

Τα ακίνητα παραμένουν πόλος έλξης για τους επενδυτές - Τι αναζητούν οι υποψήφιοι ιδιοκτήτες

Ανδρομάχη Παύλου
Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας
Economy

Τι θα κρίνει την επιστροφή του χρέους σε επίπεδα κανονικότητας

Το μεγάλο στοίχημα στο Δημόσιο Χρέος και η πίεση της ακρίβειας ανησυχούν την κυβέρνηση

Αλέξανδρος Κλώσσας
Παραγωγικότητα: Γιατί παραμένει καθηλωμένη στην Ελλάδα
Macro

Γιατί η παραγωγικότητα παραμένει καθηλωμένη

Το 2024, η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο αντιστοιχεί μόλις στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ ανά ώρα εργασίας στο 43%

Γιάννης Αγουρίδης
Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο
Economy

Θεοδωρικάκος: Διαφάνεια, επενδύσεις και ισχυρότεροι έλεγχοι στην αγορά

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έδωσε έμφαση στη βιομηχανία, τις επενδύσεις και την καινοτομία - Στο επίκεντρο ο έλεγχος των επενδύσεων, η διαφάνεια και η προστασία του καταναλωτή

Latest News
Ουίσκι: Η Nikka της Ιαπωνίας στοιχηματίζει ότι η άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι έχει περιθώριο να συνεχιστεί
World

Η Nikka ποντάρει στην άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι

Η Nikka επενδύει 45 εκατομμύρια δολάρια στο αποστακτήριο Yoichi, στοχεύοντας σε πωλήσεις 629,60 εκατομμυρίων δολαρίων έως το 2034

Κούβα: Προειδοποιεί ότι τυχόν αμερικανική επέμβαση θα προκαλούσε «μακελειό»
Κόσμος

Προειδοποίηση Αβάνας για «μακελειό» αν επέμβουν οι ΗΠΑ

Τα καύσιμα έχουν εξαντληθεί στην Κούβα και η ηλεκτρική ενέργεια είναι συχνά διαθέσιμη μόνο για μία ή δύο ώρες την ημέρα

Μέση Ανατολή: Οι επενδυτικές εταιρείες κοιτάζουν πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
World

Οι επενδυτικές εταιρείες «βλέπουν» πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τα hedge funds δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην περιοχή παρά τις τρέχουσες αναταραχές στη Μέση Ανατολή

NextEra: Συμφωνία 67 δισ. δολ. για την απόκτηση της Dominion Energy
World

Mega deal 67 δισ. δολ. - Η NextEra αποκτά τη Dominion Energy

Η συμφωνία συγχώνευσης ανάμεσα στη NextEra και τη Dominion Energy δημιουργει μια απο τις μεγαλύτερες εταιρειες ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Wall Street: Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο

Ο δείκτης Nasdaq στον οποίο συμμετέχουν πολλές εταιρείες τεχνολογίας, σημείωσε πτώση 1,2% στη Wall Street

Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά
Business

Νέο σφυρί για «Κλωστήρια Θράκης» - Το χρονικό πτώσης του ομίλου

Το χρονικό της κατάρρευσης των «Κλωστηρίων Θράκης» - Ποια ήταν επιχειρηματική πορεία του ηγετικού ομίλου στην κλωστοϋφαντουργία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό
World

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι

Αλέξανδρος Καψύλης
Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση
World

Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Οι πολιτικές επιβολής πλαφόν στα ενοίκια επιδεινώνουν την έλλειψη κατοικιών στην Ευρώπη και η στεγαστική κρίση συνεχίζεται

Γιάννης Αγουρίδης
Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή
Business

Swatch: Ανοδική πορεία το 2025 - Στο φόντο δικαστική διαμάχη

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η The Swatch Group Greece το 2025 - Αισιόδοξες οι προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed
World

Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed

Ο Κέβιν Γουόρς θα γίνει ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη εποχή

Μασκ: Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI
Tεχνητή νοημοσύνη

Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI ο Ιλον Μασκ

Στη διάρκεια των 11 ημερών καταθέσεων και επιχειρημάτων, η αξιοπιστία του Μασκ και του Αλτμαν δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό ο Μητσοτάκης
Τουρισμός

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό του τουρισμού ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι δεν πιστεύει στην έννοια της φέρουσας ικανότητας

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία
Κόσμος

ΗΠΑ: Απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αποθήκευση ενέργειας: Σε πίεση οι εταιρείες μπαταριών που στοχεύουν στη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη
Αποθήκευση Ενέργειας

Η εφοδιαστική αλυσίδα... πνίγει τις εταιρείες μπαταριών αποθήκευσης ενεργειας

Οι εταιρείες κατασκευής μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας καταγράφουν αυξημένο ενδιαφέρον από τα κέντρα δεδομένων ΑΙ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies