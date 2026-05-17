Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

Την περασμένη Παρασκευή και τυπικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού «άναψε» το «πράσινο φως» για να ολοκληρωθεί η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από την Μασούτης ΑΕ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς – που σύμφωνα με την κύκλους της αγοράς κράτησε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα – συνέπεσε χρονικά με την εκλογή του Γιάννη Μασούτη στη θέση του προέδρου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ). Οι οιωνοί για τον θεσσαλονικιό επιχειρηματία είναι εξαιρετικά θετικοί. Τώρα όμως «αρχίζουν τα δύσκολα».

Το μεγάλο στοίχημα της Μασούτης στην Αττική

Θα πρέπει να αποδείξει πρωτίστως για την υγεία του… ισολογισμού της εταιρείας του, πως μπορεί να αξιοποιήσει την είσοδο του στην αγορά της Αττικής – το πιο ανταγωνιστικό τμήμα της ελληνικής αγοράς, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της είναι ο χαμηλότερος από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Παράλληλα η εκλογή του στη θέση του προέδρου της ΕΣΕ θα του δώσει την δυνατότητα να είναι – θεσμικά… – προνομιακός συνομιλητής τουλάχιστον του υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και θα φανεί αν η «βαθιά σχέση» που διαθέτει με το κυβερνητικό «σύστημα» θα είναι επ΄ ωφέλειά του κλάδου.

Η δημόσια σφαίρα και ο νέος ρόλος

Παρεμπιπτόντως ο κ. Μασούτης είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Η δημόσια σφαίρα ασκούσε ανέκαθεν ιδιαίτερη γοητεία στο βορειοελλαδίτη επιχειρηματία. Αν όμως τα καθήκοντα που έχει επωμιστεί του αφήνουν λίγα περιθώρια για να ασχοληθεί με το μεγαλύτερο επιχειρηματικό του στοίχημα – όχι μόνο την απορρόφηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, αλλά κυρίως να επιβεβαιώσει πως αθροιστικά οι πωλήσεις των δύο εταιρειών θα παράξουν το ίδιο αποτέλεσμα – ωστόσο δεν ανησυχεί ιδιαίτερα.

Ο άνθρωπος – κλειδί της επόμενης ημέρας της Μασούτης

Ο κ. Θόδωρος Γεροστεργιούδης, για χρόνια γενικός διευθυντής της Μασούτης ΑΕ και «δεξί χέρι» του αφεντικού, πρόσφατα ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Κάτι που φυσικά δεν είναι τυχαίο – έχει αποδείξει τις ικανότητες και την εμπιστοσύνη που φυσικά απαιτεί ο επιχειρηματίας και θα έχει την ευθύνη να ενσωματώσει επιτυχώς τη εξαγορασθείσα εταιρεία, βελτιώνοντας παράλληλα το μερίδιο της Μασούτης ΑΕ στην αγορά και τα κέρδη της.

Κυρίως την «τελευταία γραμμή». Ο νεαρός διευθύνων σύμβουλος κατά κοινή ομολογία της αγοράς έχει εξαιρετικές ικανότητες, αλλά και το εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός είναι μία αλυσίδα που μεγάλωσε πολύ γρήγορα, πραγματοποιώντας συνεχείς εξαγορές, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχειρήσεων, αυτό το γεγονός φοβίζει πως υπάρχει κίνδυνος να διαθέτει «σκελετούς στην ντουλάπα», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Η δύσκολη εξίσωση του νέου δικτύου της Μασούτης

Από την άλλη πλευρά το δίκτυο της αποτελείται από διάφορα μεγέθη καταστημάτων – στους πρώην ιδιοκτήτες της πρώτο μέλημα ήταν οι πωλήσεις και δεν υπήρχε κάποιος στρατηγικός σχεδιασμός στην ανάπτυξη της. Αυτό όμως το γεγονός δημιουργεί μία «δύσκολη εξίσωση» για τον αγοραστή της, την οποία πρέπει να την διαχειριστεί επ΄ ωφέλειά του νέου κοινού δικτύου με την Μασούτης ΑΕ. Το νέο εγχείρημα όμως – που σημαίνει την ανασυγκρότηση όλης της επιχείρησης σε ένα διαφορετικό επίπεδο – εκτός από χρόνο απαιτεί και κόστος.

Η πίεση στους προμηθευτές

Η Μασούτης ΑΕ δεν θεωρείται ένας εύκολος συνομιλητής των προμηθευτών της. Και το κόστος που χρειάζεται η ανάταξη των δύο επιχειρηματικών μονάδων, όλοι το γνωρίζουν, ότι κατά το μάλλον η ήττον θα κληθούν να το καταβάλουν οι προμηθευτές της – πόσο μάλλον που η «τελευταία γραμμή» του ισολογισμού της δεν έχει αυτά τα περιθώρια. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ ήδη αρκετοί προμηθευτές της νοιώθουν την… «καυτή ανάσα» του κ. Γεροστεργιούδη και των αγοραστών – όπως λέγονται τα στελέχη του τμήματος αγορών των αλυσίδων σούπερ μάρκετ – της Μασούτης ΑΕ.

Το παιχνίδι τώρα αρχίζει

Οι συνολικές πωλήσεις των Μασούτης ΑΕ και της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός στη διάρκεια του 2025 ήταν άνω των 2,2 δισ. ευρώ και ζητούν τις ανάλογες παροχές. Προσφάτως ο ΟΤ είχε αναφέρει πως η εταιρεία με την «τοποθέτηση της στην Αττική έχει αποφασίσει να είναι πλήρως ανταγωνιστική με τις… «συναδέλφους» της. Κι αυτό ήταν ένα σαφές μήνυμα προς τους προμηθευτές της. Η σχέση αν είναι δύσκολη θα γίνει δυσκολότερη. Αλλά έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι τώρα αρχίζει….