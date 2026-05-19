19 Μαίου: Ημέρα μνήμης της γενοτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Στις 24 Φεβρουάριου 1994 η Ελληνική Βουλή αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Ποντίων

Κοινωνία 19.05.2026, 20:55
Σχολιάστε
19 Μαίου: Ημέρα μνήμης της γενοτονίας των Ελλήνων του Πόντου
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σαν σήμερα ο Μουσταφά Κεμάλ επιβιβάστηκε στην Κερασούντα, θέτοντας σ’ εφαρμογή τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Ο ιστορικός, Βλάσης Αγτζίδης, είπε για τη γενοκτονία:

«Η Ποντιακή Γενοκτονία είναι ένα κομμάτι του ευρύτερου φαινομένου της μικρασιάτικης καταστροφής».

Ο ιστορικός και συγγραφέας, Στέφανος Τανιμανίδης είπε πως έσφαξαν 1,5 εκατ. Αρμένιους ενώ δολοφονήθηκαν 353.000 Έλληνες του Πόντου. Ο επίκουρος καθηγητής, Κυριάκος Χατζηκυριακίδης, είπε πως οι Έλληνες στοχοποιήθηκαν από τον τουρκικό εθνικισμό για την έντονη οικονομική δραστηριότητα τους, και όχι μόνο.

Το εμβληματικό μνημείο που είναι αφιερωμένο στα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, το «Πυρρίχιο Πέταγμα, ανεγέρθηκε στην πλατεία Αλεξάνδρας το 2017 με δωρεά του Ευάγγελου Μαρινάκη

Ο Τοπάλ Οσμάν θεωρείται ο μεγαλύτερος δήμιος των Ελλήνων του Πόντου με φρικτά εγκλήματα στο ενεργητικό του.

«Όλους αυτούς τους Πόντιους Ρωμιούς θα τους περιποιηθώ έτσι, που θα πνιγούν όλοι τους μέσα στις σπηλιές, σαν τις γαϊδουρινές μέλισσες», είχε πει.

Ο κ. Βλάσης Αγτζίδης πρόσθεσε:
«Η 2η θέση της γενοκτονίας αρχίζει να δρομολογείται από τις 19 Μαίου του 1919 με την απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα».

Οι γυναίκες αλείφονταν με περιττώματα ώστε να μην τις βιάσουν και τις πουλήσουν στα σκαλβοπάζαρα.

Οι τρόποι εξόντωσης των Ελλήνων Ποντίων είναι αρκετοί. Ένας εξ αυτών είναι η ιστορία των βρεφών της Σάντας, μία από τις σκληρότερες σελίδες της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Η Βικτώρια Σαββίδου, πρόεδρος Συλλόγου Σανταίων Θεσσαλονίκης, είπε πως πήραν επτά βρέφη από τις αγκαλιές των μανάδων τους και τα θυσίασαν για να μην αποκαλυφθεί η θέση τους στη σπηλιά και τα σκότωσαν.

Στις 24 Φεβρουάριου 1994 η Βουλή αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Ποντίων.

«Οι Τούρκοι δεν θα αναγνωρίσουν ποτέ τη Γενοκτονία, πρόσθεσε ο κ. Αγτζίδης. Σήμερα οι Πόντιοι στην Ελλάδα ανέρχονται στα 1,5-2 εκατομμύρια.

Και ο Πειραιάς δεν ξεχνά. Το εμβληματικό μνημείο που είναι αφιερωμένο στα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, το «Πυρρίχιο Πέταγμα», που ανεγέρθηκε στην πλατεία Αλεξάνδρας το 2017 με δωρεά του Ευάγγελου Μαρινάκη, συμβολίζει τον αγώνα των προσφύγων και τον ξεριζωμό από την πατρογονική τους εστία.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»
Economy

Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»
Anthropic: Ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη ως πρώιμου επενδυτή στην startup AI
World

Ο «σιωπηλός» επενδυτής της Anthropic
Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων
Wall Street

Σε πτώση η Wall Street λόγω ομολόγων
Βρετανία: Οι Εργατικοί συζητούν την επανένταξη στην ΕΕ
World

Η στάση των Εργατικών και η επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ
Πώς το Παρίσι ενίσχυσε την θέση του ως χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη
World

Πώς το Παρίσι έγινε ο νέος τραπεζικός και χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη
Ντόναλντ Τραμπ: Πόσο κοστίζει στην αμερικανική οικονομία;
World

Πόσο κοστίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική οικονομία;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα
Business

Δαυίδ (Coca-Cola HBC): «Η καρδιά μας χτυπά πάντα στην Ελλάδα»

Ο πρόεδρος της Coca Cola HBC, Αναστάσιος Δαυίδ υπογράμμισε τη βούληση της εταιρείας να συνεχίσει να επενδύει στην ελληνική αγορά και να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο

Δημήτρης Χαροντάκης - Γιώργος Μανέττας
Το πραγματικό δίλημμα του ΥΠΟΙΚ – Νέο πακέτο στήριξης πριν ακόμη ψηφιστεί το πρώτο;
Economy

Νέο πακέτο στήριξης πριν ψηφιστεί το πρώτο; - Το μεγάλο δίλημμα...

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη ανοίξει δεύτερος κύκλος συζητήσεων για πρόσθετες παρεμβάσεις μέσα στο καλοκαίρι

Αλέξανδρος Κλώσσας
Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας – Ποιο είναι το «αγκάθι»
Economy

Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της Ελλάδας - Ποιο είναι το «αγκάθι»

Ο οίκος Fitch προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2026, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αμερικανικά ομόλογα: Ποιες χώρες ρευστοποίησαν το Μάρτιο
Ομόλογα

Ποιες χώρες πούλησαν αμερικανικό χρέος

Η ρευστοποίηση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων και η στήριξη των νομισμάτων

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Τι μηνύματα στέλνει στις αγορές η μεγάλη άνοδος των εσόδων από προμήθειες
Τράπεζες

Τράπεζες: Τι «διαβάζουν» οι αγορές πίσω από το ράλι των προμηθειών

Οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους του κλάδου εμφανίζουν ετήσια αύξηση μεγαλύτερη του 20% στα καθαρά έσοδα από προμήθειες

Αγης Μάρκου
Πτολεμαΐδα V: Από τον λιγνίτη στο φυσικό αέριο με το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ
Ηλεκτρισμός

Πτολεμαΐδα V: Το τελευταίο κεφάλαιο του λιγνίτη και η νέα αρχή

Υπεγράφη χθες από το ΥΠΕΝ η απόφαση τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων για τη μετατροπή της τελευταίας εν λειτουργία λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαϊδα V» σε φυσικού αερίου.

Μάχη Τράτσα
Ελληνική οικονομία: Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ανάπτυξη η Κομισιόν;
Macro

Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ελληνική ανάπτυξη η Κομισιόν;

Ποια είναι τα αρνητικά σημεία στα οποία αναμένεται να εστιάσει η Κομισιόν για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ελαιόλαδο: Οι μεγάλες προκλήσεις και το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας
AGRO

Ελαιόλαδο: Οι μεγάλες προκλήσεις και το στοίχημα της επόμενης 10ετίας

Στοιχείο της εθνικής ταυτότητας το ελαιόλαδο - Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Olive Oil Forum

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Κοινωνία
19 Μαίου: Ημέρα μνήμης της γενοτονίας των Ελλήνων του Πόντου
Κοινωνία

19 Μαίου: Ημέρα μνήμης της γενοτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Στις 24 Φεβρουάριου 1994 η Ελληνική Βουλή αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Ποντίων

Αττική: Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια
Κοινωνία

Αττική: Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια

Η Πυροσβεστική έχει δεχτεί πολλές κλήσεις από πολίτες, οι οποίοι από τις πρώτες πρωινές ώρες αντιλήφθηκαν τη δυσάρεστη μυρωδιά

Το B/innovate ανέδειξε τη νέα γενιά καινοτομίας και δημιουργικότητας
Κοινωνία

Το B/innovate ανέδειξε τη νέα γενιά καινοτομίας και δημιουργικότητας

Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η Alter Ego Media, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ACE – Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας βράβευσαν τη νεανική έμπνευση και καινοτομία στο πλαίσιο του B/innovate 2026

ΕΣΠΑ: Χρηματοδότηση 34,8 εκατ. στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός»
ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ: Χρηματοδότηση 34,8 εκατ. στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις
Κοινωνία

Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων

Έφηβοι: Ψυχική υγεία, Πανελλήνιες και εργασία χωρίς οικονομική ασφάλεια
Κοινωνία

Γενιά Ζ: Από τις Πανελλήνιες στην εργασιακή ανασφάλεια

Δύο έρευνες αποτυπώνουν μια ανησυχητική εικόνα για τη ζωή των εφήβων και των νέων εργαζομένων στην Ελλάδα, από την ψυχική υγεία έως την οικονομική αδυναμία να «βγει ο μήνας»

Αφροδίτη Τζιαντζή
Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
Κοινωνία

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό θα διαρκέσουν μέχρι την Πέμπτη

Latest News
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»
Economy

Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»

Μιλώντας στο France 24 ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι «Ας δημιουργήσουμε πρώτα τη Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν»

Anthropic: Ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη ως πρώιμου επενδυτή στην startup AI
World

Ο «σιωπηλός» επενδυτής της Anthropic

Το μυστικό δίκτυο του βραβευμένου με Νόμπελ Ντέμη Χασάμπη που τροφοδοτεί την Anthropic και την AI έκρηξη

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων
Wall Street

Σε πτώση η Wall Street λόγω ομολόγων

Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,67%,, ο Nasdaq με 0,84% χαμηλότερα και ο Dow Jones έχασε 0,65%, κλείνοντας στις 49.375,46 μονάδες

Βρετανία: Οι Εργατικοί συζητούν την επανένταξη στην ΕΕ
World

Η στάση των Εργατικών και η επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ

Η επανένταξη στην ΕΕ απασχολεί τη Βρετανία - Ο υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών, Γουές Στρίτινγκ, αποκαλεί το Brexit «καταστροφικό λάθος»

Πώς το Παρίσι ενίσχυσε την θέση του ως χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη
World

Πώς το Παρίσι έγινε ο νέος τραπεζικός και χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη

Ανακατατάξεις επέφερε η μετά Brexit εποχή, με τα τραπεζικά ιδρύματα να μεταφέρονται από το Λονδίνο στο Παρίσι

Αναστάσιος Μαντικίδης
Ντόναλντ Τραμπ: Πόσο κοστίζει στην αμερικανική οικονομία;
World

Πόσο κοστίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική οικονομία;

Ο Economst υπολόγισε την επιβράδυνση της ανάπτυξης που προκαλεί η ασταθής πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Διαδίκτυο: Πώς αποκαλύπτουμε δίχως να το ξέρουμε κρίσιμες πληροφορίες στους απατεώνες
Τεχνολογία

Πώς αποκαλύπτουμε δίχως να το ξέρουμε κρίσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο

Οι αναζητήσεις μας στο διαδίκτυο και οι επισκέψεις μας σε ιστότοπους αποκαλύπτουν για μας περισσότερα από όσα υποψιαζόμαστε

Αλέξανδρος Καψύλης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πώς το ελληνικό χρηματιστήριο ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Από σύμβολο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους σε μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες χρηματιστηριακής ανάκαμψης της σύγχρονης εποχής εξελίχθηκε η Ελλάδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Οικονομικό Επιμελητήριο: Υπογραφή Μνημονίου με την Ενωση Ορκωτών Λογιστών
Economy

Οικονομικό Επιμελητήριο: Υπογραφή Μνημονίου με την Ενωση Ορκωτών Λογιστών

Σκοπός του μνημονίου ανάμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ενωση Ορκωτων Λογιστών είναι η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων σε διάφορους τομείς

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον
World

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Coca Cola Τρία Έψιλον: Επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξή της στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις της Coca Cola Τρία Έψιλον στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε ότι έχει επενδύσει πάνω από €180 εκατ. στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία

Σουηδία: Συμφωνία 4 δισ. δολαρίων με τη Γαλλία για νέες φρεγάτες – Eνισχύει δραστικά την άμυνα
World

Η Σουηδία «κλείνει» φρεγάτες 4 δισ. δολ. από τη Γαλλία

Με αυτή την παραγγελία, η Σουηδία θα τριπλασιάσει την αντιαεροπορική ικανότητα του ναυτικού της

Κίνα: Θα εκδώσει πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν
Ομόλογα

Πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν θα εκδώσει η Κίνα

Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Χονγκ Κονγκ

19 Μαίου: Ημέρα μνήμης της γενοτονίας των Ελλήνων του Πόντου
Κοινωνία

19 Μαίου: Ημέρα μνήμης της γενοτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Στις 24 Φεβρουάριου 1994 η Ελληνική Βουλή αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Ποντίων

Mytilineos Warns Political Chaos Is a Luxury Greece Cannot Afford
English Edition

Mytilineos Warns Political Chaos Is a Luxury Greece Cannot Afford

Metlen's chief used a high-profile Athens conference to call for political consensus, attack European energy policy, and reveal that his company's gallium venture has achieved production costs below those of Chinese rivals

Υπόθεση Mango: Ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατ. ευρώ για τον θάνατο του πατέρα του ο Τζόναθαν Άντικ
World

Ελεύθερος με εγγύηση ο Τζόναθαν Άντικ, για το θάνατο του ιδρυτή της Mango

Ο δικαστής που ερευνά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango στην Ισπανία αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του μεγαλύτερου γιου του, Τζόναθαν Άντικ, ωστόσο, εκείνος αφέθηκε τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies