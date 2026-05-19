Bally’s Intralot: Στα 100,2 εκατ. τα προσαρμοσμένα EBITDA το α’ τρίμηνο

Ισχυρή ανάπτυξη για την Bally’s Intralot το πρώτο τρίμηνο του 2026, με έσοδα 268,1 εκατ. ευρώ και EBITDA 100,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 268,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας άνοδο 180,5% σε σχέση με τα 95,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 100,2 εκατ. ευρώ έναντι 30,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 231,8%, ενώ το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε στο 37,4% από 31,6%.

Η συνεισφορά της BII ανήλθε σε 183,9 εκατ. ευρώ στα έσοδα και 72,7 εκατ. ευρώ στα EBITDA, με περιθώριο 39,5%. Ιδιαίτερα ισχυρή παρέμεινε η δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι online δραστηριότητες σημείωσαν ανάπτυξη 10,5% στο τρίμηνο, ενώ τα προκαταρκτικά έσοδα Απριλίου αυξήθηκαν κατά 11,5% σε ετήσια βάση, στα 52 εκατ. στερλίνες.

Σε pro forma βάση, ο ενοποιημένος οργανισμός εμφάνισε έσοδα 1,06 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 427,2 εκατ. ευρώ για τη 12μηνη περίοδο έως τις 31 Μαρτίου 2026, με περιθώριο EBITDA 40,2%.

Η συνολική ρευστότητα του ομίλου διαμορφώθηκε στα 417,3 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, ενώ ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1,49 δισ. ευρώ, με τον δείκτη καθαρής μόχλευσης σε pro forma βάση στο 3,5x.

Στις 22 Απριλίου εξασφάλισε μέσω της θυγατρικής Intralot Gaming Services νέα 15ετή άδεια εποπτείας παιγνιομηχανών στην Πολιτεία της Βικτώριας στην Αυστραλία, με ισχύ από το 2027.

Δύο ημέρες αργότερα υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως 12 ετών με την κρατική λοταρία της Χιλής, Polla Chilena de Beneficencia, για λύσεις λοταρίας, αθλητικού στοιχήματος και ψηφιακής τεχνολογίας. Το συμβόλαιο έχει διάρκεια έως δώδεκα (12) έτη και περιλαμβάνει μία βασική περίοδο δέκα (10) ετών, με δυνατότητα επέκτασης έως δύο (2) επιπλέον έτη.