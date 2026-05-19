Elval: Συμμετοχή στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)

Το εργαστήριο διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας -European Defence Agency (EDA) με την υποστήριξη της Ένωσης Ναυπηγείων και Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού Ευρώπης (SEA Europe)

Business 19.05.2026, 19:49
Στο βιομηχανικό εργαστήριο του προγράμματος European Combat Vessel (ECV), το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου 2026 στο San Fernando (Cádiz) της Ισπανίας,  συμμετείχε η Elval, ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor.

Το εργαστήριο διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας -EOA (European Defence Agency – EDA) με την υποστήριξη της Ένωσης Ναυπηγείων και Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού Ευρώπης (SEA Europe).
Το εργαστήριο ακολούθησε τη δημόσια παρουσίαση των απαιτήσεων High-Level Requirements (HLR) του European Combat Vessel τον Ιανουάριο του 2026 και συγκέντρωσε εκπροσώπους κρατών-μελών της ΕΕ, κορυφαίων ευρωπαϊκών ναυπηγείων, φορέων της ναυτιλιακής κοινότητας, καθώς και εταιριών Tier 1 και Tier 2 της αμυντικής βιομηχανίας. Στόχος της διοργάνωσης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για την μελλοντική ανάπτυξη του προγράμματος ECV και η ενίσχυση της συνεργασίας στον ευρωπαϊκό τομέα άμυνας.

Το European Combat Vessel (ECV) δεν είναι απλώς ένα πλοίο, αλλά μια οικογένεια αμυντικών πλοίων κατασκευασμένων γύρω από προηγμένες τεχνολογίες και ναυπηγικές δυνατότητες με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας στη ναυτιλία. Αποτελεί μία από τις πλέον φιλόδοξες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες συνεργασίας, με στόχο την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς αρθρωτών πλατφορμών πολεμικών πλοίων.

Το πρόγραμμα, το οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και ευθυγραμμίζεται με τους αμυντικούς στόχους της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, στη συνεργασία μεταξύ βιομηχανιών και στην τυποποίηση των διαδικασιών στην Ευρώπη.

Η συμβολή της Elval

Η Elval συμμετείχε στο εργαστήριο στο πλαίσιο του Work Package 5 (WP5), που αφορά στον σχεδιασμό του κύτους, της υπερκατασκευής, καθώς και στα υλικά κατασκευής, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες των προϊόντων έλασης αλουμινίου ως μία ώριμη, πιστοποιημένη και βιώσιμη λύση για προηγμένες ναυπηγικές εφαρμογές.

Εκπροσωπώντας την Elval στο workshop, ο Χρήστος Κλιάνης, Sales Senior Manager, ανέδειξε τον ρόλο του αλουμινίου σε θέματα κρίσιμων απαιτήσεων του προγράμματος, όπως η αρθρωτή κατασκευή, η μείωση βάρους, η βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής, η αντοχή στη διάβρωση και η ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ακολούθησε τεχνική συζήτηση με τον Δημήτρη Κορτσέλη, Product Development Senior Manager στην Elval, με επίκεντρο τη διαλειτουργικότητα, τις βιομηχανικές δυνατότητες και τον σταθερά εντεινόμενο ρόλο των λύσεων αλουμινίου στη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων επόμενης γενιάς.

Καθώς η ανάγκη για ανθεκτικά και βιώσιμα υλικά αυξάνει σε όλο το φάσμα της μεταποιητικής βιομηχανίας, το αλουμίνιο αναδεικνύεται ως κρίσιμο υλικό για το μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Η Elval, μέσα από τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία European Combat Vessel, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην καινοτομία και τις συνεργασίες για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών τεχνολογιών ναυπηγικής και άμυνας, ενισχύοντας παράλληλα τη διαρκώς αυξανόμενη συνεισφορά της ελληνικής βιομηχανίας στην διαμόρφωση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

