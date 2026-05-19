Σουηδία: Συμφωνία 4 δισ. δολαρίων με τη Γαλλία για νέες φρεγάτες – Eνισχύει δραστικά την άμυνα

Τέσσερα πολεμικά πλοία από τη Γαλλία θα παραγγείλει η Σουηδία σε μια συμφωνία 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα τριπλασιάσει την ικανότητα αεράμυνάς του Ναυτικού της χώρας, ανακοίνωσε η σκανδιναβική χώρα το πρωί της Τρίτης.

Η επένδυση θα είναι η μεγαλύτερη αμυντική επένδυση της Σουηδίας από τη δεκαετία του 1980, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σε συνέντευξη Τύπου στη Στοκχόλμη.

Η αγορά των γαλλικών φρεγατών FDI από τη Naval Group αποτιμάται σε περίπου 40 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (4,25 δισεκατομμύρια δολάρια) και η πρώτη παράδοση αναμένεται το 2030, σημειώνει η Wall Street Journal. Οι FDI είναι γνωστές στην Ελλάδα η οποία έχει παραγγείλει 4 πλοία, πρώτο εκ των οποίων είναι η φρεγάτα Κίμων.

«Είναι τριπλασιασμός της ικανότητας αεράμυνας της Σουηδίας σε σύγκριση με σήμερα, και αυτό λέει κάτι για την κλίμακα αυτής της απόφασης… τη σημασία του πεζοναυτικού», δήλωσε ο Κρίστερσον.

«Με αυτήν την απόφαση, είμαι πεπεισμένος ότι η Σουηδία συμβάλλει τώρα στο να γίνει η Βαλτική Θάλασσα σημαντικά ασφαλέστερη στο μέλλον».

Η Σουηδία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Μάρτιο του 2024, αφού δήλωσε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία άλλαξε το τοπίο ασφαλείας και έθεσε τέλος στους δύο αιώνες στρατιωτικής ουδετερότητας και μη δέσμευσης της χώρας.

Οι μετοχές αμυντικού κλάδου σημείωσαν άνοδο σε Σουηδία και Γερμανία

Οι ευρωπαϊκές μετοχές του αμυντικού κλάδου σημείωσαν άνοδο σε όλους τους τομείς στις πρωινές συναλλαγές της Τρίτης.

Ο σουηδικός κατασκευαστής μαχητικών αεροσκαφών Saab σημείωσε άνοδο 5,3% μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ οι γερμανικές Rheinmetall, Renk και Hensoldt σημείωσαν άνοδο μεταξύ 5% και 8%, ενισχύοντας τον γερμανικό δείκτη DAX, ο οποίος αυξήθηκε κατά 1,3%.

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου έχουν αυξηθεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Οι αναλυτές της Citi αναβάθμισαν τη Δευτέρα τις μετοχές της Saab σε Ουδέτερη και τις μετοχές της γερμανικής εταιρείας κατασκευάστριας πυρομαχικών Rheinmetall σε Αγορά, επικαλούμενες μια πρόσφατη υποχώρηση στον ευρωπαϊκό αμυντικό κλάδο.

Η αναμενόμενη ανάπτυξη 11% για τη Saab το 2030-2035 έχει σε μεγάλο βαθμό προβλεφθεί, ανέφεραν οι αναλυτές.

Η Rheinmetall θα πρέπει να επωφεληθεί από τον αυξανόμενο γερμανικό αμυντικό προϋπολογισμό, ανέφερε η Citi, σημειώνοντας ότι η έδρα της, η Γερμανία, αντιπροσώπευε μόνο το 38% των πωλήσεων της εταιρείας πέρυσι και η υπόλοιπη Ευρώπη θα συνεχίσει να «αναπτύσσεται σημαντικά ταχύτερα».

Είναι επίσης σε καλή θέση για να επωφεληθεί από την προβολή σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το διάστημα και τα χερσαία συστήματα, πρόσθεσαν.

Οι ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες αναμένεται να επωφεληθούν από την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων από τις κυβερνήσεις και την περσινή απόφαση του ΝΑΤΟ να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες από 2% σε 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έως το 2035.

Ωστόσο, η άνοδος των τιμών των μετοχών τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε ερωτήματα σχετικά με τις πλούσιες αποτιμήσεις.